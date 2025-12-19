Vzhůru na širé moře! Globální hotelové řetězce budují luxusní flotilu výletních lodí pro své nejbohatší klienty

Plavby na výletních lodích patří k oblíbeným cestovatelským zážitkům a poptávka po nich v posledních letech je po období covidového útlumu opět na vzestupu. Svůj podíl na tom dozajista má i skutečnost, že kolosy jako Icon of the Seas (Ikona moří) a podobné nabízejí kromě návštěvy mnoha zajímavých míst i široké možnosti vyžití, včetně aquaparků, kasin, divadelních sálů, adrenalinových atrakcí, ale samozřejmě také barů a restaurací.
Rostoucího trendu si v uplynulých letech všiml i luxusní hotelový řetězec Ritz-Carlton. Ten od roku 2022 vybudoval vlastní flotilu celkem tří lodí, které, ač jsou oproti zmíněné Ikoně moří výrazně menší, nabízejí hostům mnohem více luxusu, soukromí, prémiových služeb i vytříbený design.
A protože se Ritzu uvedený koncept osvědčil, přidávají se nyní další. Své vlastní lodě brzy na vodu spustí i konkurenční řetězce Four Seasons, Orient Express či Aman.
Zákazníci prémiovým řetězcům věří
Důvod expanze prémiových hotelových značek na širé moře je podle CNN poměrně jasný. Všechny uvedené společnosti chtějí svým stávajícím klientům nabídnout zcela nový druh zážitku, jenž ale stále spadá pod jejich hlavní činnost, ve které mají dlouholetou praxi – poskytování luxusního ubytování a veškerých navazujících služeb.
Ritz-Carlton aktuálně provozuje plavidla Evrima, Ilma a Luminara. První jmenované, které je zároveň i nejstarší, má 149 apartmánů, zatímco větší lodě, 242 metrů dlouhá Ilma i Luminara, nabízejí celkem 224, respektive 226 kajut. Všechna plavidla pasažéry vozí buď po Středomoří, nebo Karibiku.
„Našim hostům nabízíme něco mezi luxusní plavbou a soukromou jachtou, přičemž cílem je spojit to nejlepší z obojího. Snažíme se přitom zaujmout i lidi, kteří by jinak o plavbě nikdy neuvažovali, protože klasické výletní lodě nesplňují jejich představy o dovolené. Chtějí to ale vyzkoušet s námi, protože my jsme Ritz-Carlton,“ řekla Tina Edmundsonová, prezidentka pro luxusní služby ve společnosti Marriott International, pod kterou hotelová síť Ritz-Carlton spadá.
Její slova potvrzují dle CNN také data získaná od hostů. Zhruba polovina z nich se vícedenní plavby zúčastnila vůbec poprvé v životě a současně většina oslovených navštěvuje hotely zmíněného řetězce opakovaně. S podobnými argumenty přitom zavedený model hájí i u konkurence. „Stálí hosté hotelů Four Seasons si naši značku opravdu oblíbili a chtějí prozkoumat další možnosti, které jim nabízíme,“ nechal se slyšet Ben Trodd, generální ředitel Four Seasons Yachts.
Loď nabídne návrat do minulého století
Každá z luxusních lodí, jež řetězce do svých flotil zahrnuly, je pochopitelně něčím výjimečná. V případě 220 metrů dlouhé jachty Corinthian od Orient Expressu je to zejména interiér, který byl navržen ve stylu art deco, což má připomínat zlatý věk cestování. S vyladěním všech detailů pomáhal železniční historik Arthur Mettetal, jenž má doktorát z historie původního vlaku Orient Express.
„Chtěli jsme oslavit toto období a udělat cestování velmi okouzlujícím. Tím, že se vracíme do 20. let 20. století, se navíc zapojujeme do procesu zachování a obnovy umění i řemesel, jež byly tehdy k dispozici,“ shrnula generální ředitelka firmy Gilda Perez-Alvaradová.
I samotná plavba Corinthianem má co nejvíce připomínat začátek minulého století, a proto se večeře budou pořádat v dobovém stylu ve formálním oblečení. Pokud by na něj hosté snad zapomněli, nepředstavuje to žádný problém – jachta totiž má na palubě i vlastního krejčího.
Velmi důležitou součástí celého zážitku je pochopitelně i jídlo. Z tohoto důvodu budou na přípravu pokrmů na palubě dohlížet šéfkuchaři z restaurací oceněných michelinskými hvězdami. Ti navíc zohlední trasu daného plavidla a budou podávat především regionální a sezónní speciality.
Apartmán o velikosti 13 bytů
Ve snaze neponechat nic náhodě je každá plavba připravována dlouho dopředu. Ve Four Seasons za tímto účelem kontaktují klienty s již dvouletým předstihem. aby se ujistili, že budou mít k dispozici vše potřebné. Na lodích Ritz-Carlton má zase posádka povolení utratit až dva tisíce dolarů (asi 40 tisíc korun) za vyřešení jakékoli nespokojenosti na straně hostů, aniž by byl vyžadován souhlas vedení.
Součástí personalizace je samozřejmě i přizpůsobení jednotlivých apartmánů, které mohou být propojeny pro potřeby větší skupiny. Na Four Seasons I lze například vytvořit obří byt s rozlohou až 929 metrů čtverečních – pro porovnání, průměrná velikost tuzemského bytu je podle posledních údajů Českého statistického úřadu necelých 71 čtverečních metrů.
„Žijeme v éře hyperpersonalizace. Úvodní rozhovor nám umožňuje překvapit a potěšit naše hosty, protože díky němu přesně víme, v jaké náladě, jakou osobností nebo jakým alter egem během pobytu na naší lodi budou,“ doplnila Perez-Alvaradová.
Hotel, loď i vlak na jedné dovolené
Nutno podotknout, že plavba luxusní lodí nemusí být jedinou součástí dovolené. Třeba Orient Express plánuje prodávat speciální balíček, kdy klienti stráví noc v jeho hotelu v Benátkách, poté se luxusním vlakem La Dolce Vita přesunou na jih do Říma, aby z nedalekého přístavu Civitavecchia následně na palubě Corinthianu vyrazili prozkoumat Středozemní moře.
Zákazníci Ritz-Carltonu a Four Seasons mohou plavby rovněž kombinovat s pobytem v hotelech stejného řetězce. Týká se to například itinerářů v Asii, kde lze strávit část dovolené v oblíbených plážových lokalitách, jako jsou třeba Maledivy.
„Potenciál plaveb je zkrátka obrovský. Je to pravděpodobně nejlepší doba pro působení v tomto odvětví, protože našim klientům můžeme nabídnout jisté prvky hravosti a propojení, které plynou z tohoto multimodálního způsobu cestování. Je to všechno opravdu fascinující – a skutečným vítězem je host,“ uzavřela Perez-Alvaradová.