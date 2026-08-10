Výrobci energiťáků, firmy z New Yorku i páka na jedinou akcii. Trh zaplavují divoké ETF

Tempo, jakým nyní nové ETF vznikají, je mimořádné. Podle dat společnosti Morningstar bylo jen do poloviny letošního července v USA uvedeno 1 084 nových ETF, téměř stejně jako za celý rekordní rok 2025, kdy jich vzniklo 1 161. Už v květnu přitom bylo na amerických burzách více než 4 700 ETF, zatímco jednotlivých akcií bylo přibližně 4 200. Regál fondů je tak větší než sklad akcií, z nichž se velká část těchto fondů skládá.
Jedním z nejvýraznějších příkladů je americká společnost Corgi, která má v logu stejnojmenného psíka. Od loňského prosince uvedla na trh téměř dvě stovky ETF a požádala o schválení dalších necelých čtyř set.
V nabídce má fondy zaměřené na kosmetiku, sázkové kanceláře a kasína, firmy výhradně z New Yorku či výrobce kofeinových a energetických nápojů. Nebo také napákované sázky navázané na jednotlivé akcie, které dvojnásobí jejich denní pohyby. Třeba akcie společnosti Palantir, které klesají a rostou klidně i o desítky procent denně. V tomto případě krát dvě. Příběh, se kterým se takové ETF prodávají? Trefit nějaký investiční hit a svézt se na vlně, která přinese třeba trojciferné zhodnocení.
Drahá metoda pokus omyl?
V angličtině je jedno trefné přirovnání: hoď špagety na stěnu a sleduj, které se udrží. Analytici píší, že tyhle „ETF špagety“ se teď za oceánem na stěnu neházejí, ale přímo pálí kulometem. Některé se třeba i uchytí. Aspoň na chvíli. Ale pod tou zdí bude co uklízet.
Připomíná to situaci před lety, kdy v kryptosvětě začal být bitcoin už „drahá nuda“ a část investorů se přesunula k různým memecoinům, obchodování s NFT postavičkami a kryptobůhvíčím. Zájem o velkou část z nich ale zmizel stejně rychle, jako se objevil.
Když trhy dlouho rostou a pohybují se blízko maxim, začne široce diverzifikovaný index některým investorům připadat příliš nudný. Roste chuť hledat něco, co slibuje ještě vyšší výnos, a finanční společnosti tuto poptávku obsluhují stále užšími a odvážnějšími produkty. Vyšší specifičnost přitom nemusí znamenat kvalitnější investici, ale často pouze větší koncentraci a vyšší riziko. Nemluvě o pákových produktech, které sice násobí možné zisky, ale také zvyšují rychlost, s jakou může investor o peníze přijít.
Funguje to krásně… když trhy rostou
Jak nebezpečná může být kombinace investiční euforie, koncentrace a páky, ukázala Jižní Korea. Na konci května tam byly uvedeny pákové ETF navázané na jednotlivé akcie společností Samsung a SK Hynix. Během několika týdnů do těchto produktů zamířilo přes deset miliard dolarů retailových investorů. Když se trh obrátil, násobily se stejně rychle také ztráty – jeden z největších fondů se od maxima propadl o více než 80 procent. Úřady pozastavily uvádění podobných produktů na trh, omezily jejich propagaci a zpřísnily podmínky pro investory. Ministr financí se za unáhlené zavedení těchto fondů veřejně omluvil.
Investor by se proto neměl nechat ukolébat tím, že kupuje ETF. Rozhodující není obal, ale jeho obsah: do čeho fond investuje, nakolik je diverzifikovaný, jaká podstupuje rizika a zda má v portfoliu smysluplnou roli.
Jednoduchost a dostupnost nákupu ještě neznamenají, že je jednoduchá a bezpečná i samotná investice. Investice mají být nuda. Tohle je čirá spekulace. Na steroidech.