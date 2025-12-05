V německém Hamburku testují nové autonomní minibusy. Na jejich uvedení do provozu se podílela i česká Passengera

Budoucnost městské hromadné dopravy tkví mimo jiné v autonomních minibusech, schopných přepravovat skupinky pasažérů z místa na místo a zároveň je o průběhu jízdy neustále informovat. Právě v takovou myšlenku věří německá technologická společnost HOLON, která již od léta v ulicích Hamburku podobné řešení testuje.
Plně elektrický Minibus HOLON urban může být nasazen jak na běžnou autobusovou linku, tak za účelem poptávkové dopravy. Navzdory svým rozměrům se do něj vejde až 15 osob, ale také celá řada moderních technologických vychytávek, včetně několika senzorů, kamer i takzvaných lidarů. Díky tomu všemu splňuje parametry autonomního vozidla čtvrté úrovně.
A jak již bylo nastíněno, na své si přijdou i sami cestující. Ti mají během jízdy k dispozici chytré displeje, prostřednictvím kterých dostávají dynamická audiovizuální hlášení s aktuálními informacemi o jejím průběhu, odhadovaném času příjezdu, zastávkách či neočekávaných změnách. Vděčit za to přitom mohou české firmě Passenegera, jež pro HOLON navrhla víceúčelovou palubní bránu Gateway, zahrnující právě informační systém, ale i konektivitu a cloudové aplikace pro centrální správu vozidel.
„Cestující se musí cítit bezpečně, ale zároveň být neustále v obraze. To je naprosto zásadní, protože svěřují svou důvěru vozidlu bez řidiče. Náš systém jim poskytuje personalizované informace o cestě v reálném čase ve vizuální i hlasové podobě a v případě potřeby umožňuje přímou komunikaci s řídícím centrem. Stavíme tedy most mezi cestujícími a autonomní budoucností,“ říká Jan Kolář, generální ředitel Passengery.
V Česku možná od roku 2030
V severoněmeckém Hamburku by se v rámci pilotního provozu mohlo po tamních ulicích pohybovat až deset autonomních minibusů od HOLONu. Další podobné „piloty“ se chystají na příští rok, přičemž jeden bude v Evropě, druhý v USA a další na Blízkém východě.
„Cílem pilotního projektu je vše postupně otestovat, než vozy projdou homologací a bude jim umožněno jezdit v autonomii úrovně čtyři. To znamená, že se budou moci pohybovat v prostoru či pruhu, který je pro ně vymezen. V pátém a nejvyšším stupni autonomity již mohou vozy jezdit bez omezení. Samozřejmě je předpokladem schválení příslušné legislativy v daném regionu,“ dodává Kolář pro Euro.cz.
Dočkáme se něčeho podobného v brzké budoucnosti i v tuzemsku? „Vyjetí takových vozů v Česku je aktuálně omezeno zákonem. Ministerstvo dopravy uvedlo, že připravuje legislativu, která by provozování aut bez řidiče umožnila. Reálně by takové vozy mohly vyjet například v roce 2030. Stěžejní je ovšem skutečně legislativa, bez které k povolení autonomních vozidel a jejich provozu ve standardním, běžném provozu mezi automobily nedojde. A to se týká jak osobních aut, tak samozřejmě i minibusů, které vyrábí Holon,“ doplňuje šéf Passengery s tím, že firma se svým německým partnerem aktuálně v Česku žádný projekt neplánuje.
Od vlaků na Novém Zélandu po londýnské metro
Spolupráci s HOLONem zahájila Passengera již v roce 2023. A zatímco v jeho vozech získávají cestující nezbytné informace týkající se jízdy prostřednictvím zmíněných chytrých displejů, v rámci některých svých dalších projektů sázejí Kolář a spol. na chytré telefony, jež má každý z nás de facto neustále při ruce.
„Na palubách vlaku společnosti KiwiRail na Novém Zélandu může být náš integrovaný palubní systém, který poskytuje na obrazovkách i na palubním Wi-Fi portále informace o trase, interaktivního cestovního průvodce, multimediální obsah a tak dále, rozšířen také na jejich mobilní aplikaci. To znamená, že dopravce může s cestujícím komunikovat od chvíle, kdy si koupí jízdenku a zadá ji do appky. Dopředu mu tak může sdělit, z jakého nádraží a z jaké koleje bude vlak odjíždět či že má možná zpoždění. Může ho ale též informovat o špatném počasí na trase, aby tomu například přizpůsobil své oblečení,“ přibližuje Kolář.
Kromě Německa a země Pána prstenů rezonuje jméno české firmy dlouhodobě i v Saudské Arábii, kde Passengera aktuálně pracuje na svém vůbec největším projektu, kterým je dodávka kompletního řešení pro konektivitu a monetizaci v rijádském metru. Zkušenosti z této zakázky nyní navíc hodlá zužitkovat v rámci dalšího kontraktu: „V následujících měsících by měl být spuštěný projekt londýnského metra na Piccadilly Line, nového autonomního metra od Siemensu. A v těchto vlacích běží náš infotainment pro obrazovky, které zobrazují různě obsahově laděné videokanály.“
Ani tím nicméně výčet projektů, kde lze narazit na řešení od české společnosti nekončí. „Nedávno jsme realizovali dvě zakázky v Ázerbájdžánu. Například dálkový vlak, který bude jezdit mezi Baku a Istanbulem. V Gruzii jsme pak provedli upgrade Wi-Fi pro cestující v gruzínských státních dráhách. Nyní nás čeká projekt na dálkové vlaky v Saúdské Arábii, kde budeme také dodávat náš infotainment systém s konektivitou. A v nejbližší době proběhne spuštění našeho řešení pro privátního italského dopravce Arenaways. Zároveň řešíme rozšíření infotainmentu pro chorvatské státní dráhy a také v Rumunsku, kde poskytujeme Wi-Fi a informační systém,“ uzavírá Kolář s tím, že v Česku lze na řešení od Passengery narazit především ve vybraných vlacích Českých drah, stejně tak jako na některých dálkových spojích Flixbusu.