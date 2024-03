V Dubaji by chtěli vybudovat největší letiště na světě. Plány ale aktuálně stojí, kapacita toho stávajícího zatím dostačuje

Je tomu již více než deset let, kdy na dubajském mezinárodním letišti Al Maktoum přistálo první letadlo. Tento velkolepý projekt vznikající na „zelené louce“ asi 32 kilometrů jihozápadně od centra města byl navržen tak, aby se v budoucnu stal největším a nejrušnějším vzdušným přístavem na světě schopným pojmout až 160 milionů cestujících ročně.

Zatím se však plány Spojených arabských emirátů rozhodně nevyplnily. Letiště, jemuž se také říká Dubai World Central (DWC), totiž aktuálně žádnou výraznou roli ve světové dopravě nehraje. Pravidelné osobní lety zde zajišťuje jen několik nízkonákladových dopravců, kteří létají hlavně do východní Evropy, Ruska a střední Asie, takže slouží především jako centrum pro údržbu a opravy letadel.

Server CNN sice připomíná, že nákladní aerolinky, soukromé tryskáče, potažmo charterové lety cestovních kanceláří sem létají, jenže to počet odbavených pasažérů nijak zásadně nenavýší. A tak asi není divu, že podle údajů společnosti Statista letištěm v roce 2022 prošlo pouze 877 tisíc lidí. Což je, pro představu, zhruba jen o 200 tisíc cestujících více, než kolik loni odbavil terminál v brněnských Tuřanech.

Letiště se hned tak nerozšíří

Dubajští představitelé jsou ohledně budoucnosti DWC nesdílní – zřejmě i proto, že je jasné, že jejich původní plány byly hodně ambiciózní. V současnosti tedy nikdo neví, kdy přesně začne nové letiště přebírat dominantní roli po stávajícím Dubai International (DXB), jež v roce 2023 odbavilo téměř 90 milionů cestujících.





„Upřednostnili jsme expanzi a investice v DXB, abychom splnili požadavky a plány našich zákazníků. Budeme v tom pokračovat i nadále, dokud nebude absorbována veškerá možná kapacita Dubai International. Tu chceme navýšit prostřednictvím inovativních technologií a rekonstrukcí s cílem vylepšit současné využití prostoru,“ řekl Paul Griffiths, ředitel společnosti Dubai Airports, která obě dubajská letiště spravuje.

Původní vizualizace nového letiště Dubai World Central. Po nedávno schválených úpravách je však jasné, že areál bude nakonec vypadat jinak. Zdroj: Dubai Airports

Plánované úpravy DXB mají navýšit jeho kapacitu na zhruba 120 milionů cestujících ročně. To Dubaji poskytne další léta navíc, kdy nebude potřeba investovat do rozšíření nového letiště. Ostatně možná i proto se ani sám Griffiths navzdory opakovaným dotazům novinářů o žádném konkrétním časovém údaji, ke kterému by se slibovaná expanze DWC měla uskutečnit, dosud nezmínil. „Nové letiště budeme potřebovat, až bude naplněna kapacita toho stávajícího, k čemuž pravděpodobně dojde během třicátých let,“ řekl šéf Dubai Airports.

Zcela nový obchodní model

Dle původních plánů se letiště Al Maktoum jednoho dne stane součástí mnohem většího projektu zvaného Dubai South. V rámci něho má vzniknout takzvané „aerotropolis“, kdy bude na 145 kilometrech čtverečních pouště vybudováno zcela nové město se vzdušným přístavem ve svém středu.

„Neplánujeme vznik klasického letiště se standardními terminály. Chceme úplně změnit obchodní model letišť, udělat je mnohem intimnějšími a zbavit se všech starých procesů, kterým jsme museli naše zákazníky podrobovat až příliš dlouhou dobu,“ okomentoval plány Griffiths.

Součástí vznikající aglomerace má být kromě klasických rezidenčních čtvrtí několik komerčních zón, v nichž vznikne také Aerospace Hub. Ten se stane centrem rozvíjejícího se dubajského leteckého a kosmického průmyslu, čemuž má pomoci i vybudování nového inženýrského centra aerolinek Emirates za zhruba 950 milionů dolarů (asi 22 miliard korun).

Boj o arabský přestupní hub

Jestli se výše popsané záměry povede skutečně zrealizovat, pochopitelně ukáže až čas. Protože se však dá očekávat, že náklady na výstavbu projektu budou astronomické, mohlo by se nakonec stát, že se kvůli nim expanze Dubai World Central paradoxně ještě více oddálí. A to ve chvíli, kdy v oblasti Perského zálivu roste nebo již existuje hned několik dalších letišť, jež mají rovněž ambice stát se globálním leteckým hubem a vstupní branou do Asie.

Třeba mezinárodní vzdušný přístav Hamad v nedalekém Kataru aktuálně plánuje rozšíření své kapacity na více než 60 milionů cestujících ročně. Obří investice ale v posledních letech zamířily třeba do nového letiště v ománském Muscatu či do nových obřích terminálů v Bahrajnu nebo v emirátu Abú Dhabí. V již zmíněném Kataru navíc v současnosti vzniká další terminál (navržený renomovanou britskou architektonickou firmou Foster+Partners) a zcela nové letiště v hodnotě až sta miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun) chce v následujících letech postavit i Saúdská Arábie.