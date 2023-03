Úplný digitální detox podle vědců ztrácí význam. Novým fenoménem je vědomé používání technologií

Už před 10 lety byl digitální detox velkou výzvou a v jistém ohledu i výsadou, kterou si mohli dovolit jen vyvolení. Oproti dnešku se ale dal zvládnout celkem snadno. Digitální technologie se totiž od té doby výrazně posunuly a vstoupily i do dalších oblastí našeho života. Jejich rozvoj navíc ještě urychlila koronavirová pandemie.

Dokazuje to i studie University of Leeds z roku 2022, z níž vyplývá, že 54 procent Britů tráví v online prostředí více času než před pandemií. Digitální obrazovky jim dělají společnost přes 11 hodin denně. Důvodem ale nejsou jen častější videohovory nebo jiná pracovní komunikace, největší změny nastaly ve volnočasových aktivitách, a to v důsledku rostoucí popularity nakupování na e-shopech či široké nabídky všemožných online kurzů a sportovních lekcí.

„Technologie už není jen naším občasným pomocníkem. Stala se naší součástí. Pomocí mobilních aplikací platíme, čteme menu v restauracích nebo sledujeme naše sportovní výkony,“ řekla serveru BBC konzultantka ze Seattlu Emily Cherkinová, jež se problematikou trávení času u obrazovek zabývá dlouhodobě. „Digitální svět je v našich životech tak zakořeněný, že automaticky počítáme s problémy, když řekneme, že budeme týden bez telefonu,“ dodala trefně.

Čím mladší, tím závislejší

Odložit smartphone je nejtěžší pro mladou generaci, která bez mobilních aplikací nedokáže navazovat, ba dokonce ani udržovat funkční vztahy. Dnešní dvacátníci jsou na internetových seznamkách jako doma a nehledají tímto způsobem jen své životní partnery, ale také kamarády. Z dat platformy Bumble například vyplývá, že přátele online si v roce 2021 shánělo až 15 procent jejích uživatelů.

Jak se tedy od digitálních technologií odstřihnout, respektive je používat opravdu jen tehdy, je-li to nezbytné? Jednou z možností je, s trochou nadsázky, vsadit na babské rady a odjet na několik týdnů na pustý ostrov. Takové řešení by však podle odborníků bylo až moc extrémní. Jsou proto toho názoru, že stačí používat digitální technologie s rozumem a průběžně kontrolovat čas u nich strávený.

Vědci tento princip nazývají jako vědomé používání technologií nebo také grey detoxing (česky šedá detoxikace). Ironií je, že s tím mohou pomoci i některé mobilní aplikace, které dobu u obrazovky neustále monitorují a okamžitě upozorní uživatele, jakmile stanovený limit překročí.

„Nainstalovala jsem si do telefonu různé sledovací nástroje, a konečně se nedívám na Instagram osmdesátkrát denně. Stačilo si uvědomit, že mobilní aplikace mnohdy používáme jen pro vyplnění volného času, což nám žádný užitek nepřináší,“ potvrdila antropoložka Amber Caseová z amerického Oregonu.

Pomoci by mohla i výměna mobilů s partnerem

Dle Caseové dále pomůže dát si od digitálních obrazovek jednodenní pauzu, případně je nesledovat po pracovní době. To se lépe zvládá s vypnutými notifikacemi nebo s režimem černobílé obrazovky, která pro lidské oko není tak poutavá. A na škodu není ani občasné přesunutí oblíbených aplikací, což zabrání jejich automatickému otevírání.

Na závěr má odbornice ještě jeden tip, který sama vyzkoušela – vyměnit si o víkendu telefon s partnerem. Může to znít kontroverzně, ale údajně se tak prohloubí vzájemné vztahy a lidé se naučí používat smartphone efektivněji.