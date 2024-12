Umělá inteligence lidský kontakt nikdy nenahradí, říká šéf Zepteru. V přímém prodeji stále vidí budoucnost

Slyšíme o tom takřka na každém roku. Online nakupování je na vzestupu a počet lidí, kteří objednávají na e-shopech v posledních letech neustále stoupá. Chvílemi se tak s trochou nadsázky může zdát, jako by Češi na fyzický nákup snad dočista zanevřeli. Ve skutečnosti je ale přímý prodej stále populární, a to zejména v oblastech, kde si zákazníci potřebují produkt takzvaně osahat.

Přesně toho názoru je Jakub Šmatlák, který od července letošního roku zastává pozici generálního ředitele pro český a slovenský trh ve společnosti Zepter známé především svým nádobím na vaření. „Zákazníci si chtějí produkty vyzkoušet, osahat, doptat se na vše potřebné. Tady je osobní kontakt s obchodníkem obrovskou výhodou, kterou lidé při nákupu využívají a oceňují,“ vysvětluje redakci s tím, že přímý prodej má jednoznačně budoucnost.

Ostatně, jak Šmatlák udává, jen v České republice rostly nákupy fyzickou cestou od roku 2021 v průměru o čtyři procenta ročně, což je dvakrát více než v celé Evropě. „Lidé se budou chtít vždy setkávat. Zákazníci budou oceňovat individuální a osobní přístup. Vždy bude situace, kdy zákazník bude potřebovat poradit a pomoc,“ podotýká ředitel.

Jistá práce i v éře AI

Přímý prodej má dle Šmatláka budoucnost rovněž z pohledu jistoty práce, a to i ve světě zdokonalujících se moderních technologií: „Lidský kontakt umělá inteligence nikdy nenahradí. Proto se dnes jako jedna z profesí, kde moderní technologie ještě dlouho nedokáží konkurovat lidem, uvádí právě pozice obchodních zástupců a konzultantů.“





Na druhou stranu si jsou v Zepteru dobře vědomi toho, jakým trendem digitalizace v současnosti je. Koneckonců, počet zákazníků, kteří produkty objednávají z pohodlí domova, roste i na jejich vlastním e-shopu. „V konečném důsledku u nás zákazník využívá synergie, kterou mu poskytuje možnost být kdykoliv v kontaktu se svým obchodním zástupcem a současně možnost kdykoliv nakoupit sám online,“ upřesňuje Šmatlák.

Na trendy se Zepter, který na českém a slovenském trhu působí už 33 let, snaží odpovídat i v dalších segmentech. Z toho důvodu prošel výrazným vývojem. Firma začínala prodejem v domácnostech a postupně se přesouvala do vlastních prostor či do velkých sálů hotelů a konferenčních center. V současnosti pak disponuje i svými showroomy, které má například v Praze, Brně, Bratislavě či Košicích.

„Je to další posun směrem k nové generaci zákazníků, která má o naše produkty zájem. Podtrhuje to zákaznickou poptávku po osobním kontaktu a individuálním přístupu,“ říká šéf „českého“ Zepteru s tím, že sám nevěří, že by mezi regály supermarketu nebo na online tržištích mohl zákazník někdy zažít pocit, že se mu prodejce skutečně věnuje a zajímá se o jeho potřeby.

Šmejdi ničící pověst

Stejně jako na internetu ani v segmentu přímého prodeje nejsou všichni lidé nabízející produkty a služby poctiví. Šmatlák si je toho plně vědom. Ostatně, i v samotném Zepteru mají s takovými podvodníky osobní zkušenosti. „V minulosti vzniklo mnoho firem, které okopírovaly know-how Zepteru, jeho příběh a produkty. Ovšem místo kvalitních patentovaných produktů nabízely zboží velmi nevalné kvality,“ popisuje praktiky takzvaných šmejdů, přičemž jejich chování vůči zákazníkům označuje jako agresivní.

Ačkoli většina těchto skupin po ostré mediální kampani svoji činnost ukončila, v některých lidech mohla, co se přímého prodeje týče, pochopitelně zanechat nedůvěru. Tu se v Zepteru snaží odbourat například možností odstoupení od všech kupních smluv do 14 dnů od jejich uzavření. „Jsme transparentní, máme retailové prodejny a showroomy, máme zákaznické centrum, kde se mohou zákazníci informovat o všem potřebném,“ zdůrazňuje ředitel.

Poznat, že se jedná o podvod, lze dle Šmatláka třeba podle abnormálních slev či neseriózního a neprofesionálního jednání. Zároveň doplňuje, že jistotou je vždy nákup na oficiálním či autorizovaném e-shopu. Konkrétně Zepter se důvěru nakupujících snaží podpořit třeba prodlouženou záruční dobou. Ta má v některých případech trvání až 30 let.

Jen hrnce už ale společnost dávno neprodává, zakoupit u ní lze například i kosmetiku. Kromě toho se navíc před Vánocemi do popředí zájmu zákazníků dostávají také čističky vzduchu a vody, které se více poptávají od pandemie koronaviru.