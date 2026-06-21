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Další nabídka streamovacích služeb: Týden plný Avatarů a draků

Light
Ondřej Novotný
Včera
House of the Dragon S3
Autor: HBO

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 22. června?

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Avatar: Legenda o Aangovi

Aang, Katara a Sokka pokračují v cestě napříč Zemským královstvím, kde hledají nové spojence v boji proti Ohnivému národu. Zatímco Aang se zabývá zeměovládáním, mocná Azula rozplétá nebezpečné spiknutí, které může změnit osud světa.

Aang se na Netflixu znovu objeví 22. června. Zdroj: Youtube.com

Rod draka

Rod Targaryenů se vrací na obrazovky rovnou se svou nejambicióznější sérií. Občanská válka mezi členy vstupuje do své nejkrvavější fáze. Rhaenyra a Aegon bojují o Železný trůn, zatímco draci pustoší Západozemí a staré spojenectví se hroutí pod tíhou zrady, ambicí a pomsty. Nová řada slibuje největší bitvy, které byly dosud v Západozemí k vidění, i celou řadu nejvýraznějších zvratů. 

Targaryeni se na HBO Max vrátí 22. června. Zdroj: Youtube.com

Avatar: Oheň a popel

James Cameron přichází s třetím filmem ze slavné sci-fi ságy, který sleduje příběh Jakea Sullyho. Bývalý mariňák a nyní vůdce kmene Na'vi musí využít pomoci větrných obchodníků. Střetne se ale s nepřáteli z klanu prachu…

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Třetí Avatar na Disney+ dorazí 24. června. Zdroj: Youtube.com

The Agency

Martian (Michael Fassbender) žije jako agent v utajení. Jeho milenka Samia (Jodie Turner-Smith) je zatím politickou vězenkyní v dalekém Súdánu, odkud ji Martian hodlá dostat, i kdyby měl zradit. Začíná hra na ostří nože, u které nebudou chybět ani další herecké hvězdy v čele s Richardem Gerem a Jeffreym Wrightem.

Agency se na SkyShowtime vrátí 22. června. Zdroj: Youtube.com

Farma

Oblíbená reality show se vrací. Pod taktovkou nového moderátora Adama Vaculy se na Farmě sejde skupina soutěžících. Ve dne je čeká tvrdá dřina, v noci zase intriky. Kdo se bude letos radovat z titulu?

Vacula novou Farmu uvede 22. června na OnePlay. Zdroj: Youtube.com
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