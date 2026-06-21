Další nabídka streamovacích služeb: Týden plný Avatarů a draků

Avatar: Legenda o Aangovi
Aang, Katara a Sokka pokračují v cestě napříč Zemským královstvím, kde hledají nové spojence v boji proti Ohnivému národu. Zatímco Aang se zabývá zeměovládáním, mocná Azula rozplétá nebezpečné spiknutí, které může změnit osud světa.
Rod draka
Rod Targaryenů se vrací na obrazovky rovnou se svou nejambicióznější sérií. Občanská válka mezi členy vstupuje do své nejkrvavější fáze. Rhaenyra a Aegon bojují o Železný trůn, zatímco draci pustoší Západozemí a staré spojenectví se hroutí pod tíhou zrady, ambicí a pomsty. Nová řada slibuje největší bitvy, které byly dosud v Západozemí k vidění, i celou řadu nejvýraznějších zvratů.
Avatar: Oheň a popel
James Cameron přichází s třetím filmem ze slavné sci-fi ságy, který sleduje příběh Jakea Sullyho. Bývalý mariňák a nyní vůdce kmene Na'vi musí využít pomoci větrných obchodníků. Střetne se ale s nepřáteli z klanu prachu…
The Agency
Martian (Michael Fassbender) žije jako agent v utajení. Jeho milenka Samia (Jodie Turner-Smith) je zatím politickou vězenkyní v dalekém Súdánu, odkud ji Martian hodlá dostat, i kdyby měl zradit. Začíná hra na ostří nože, u které nebudou chybět ani další herecké hvězdy v čele s Richardem Gerem a Jeffreym Wrightem.
Farma
Oblíbená reality show se vrací. Pod taktovkou nového moderátora Adama Vaculy se na Farmě sejde skupina soutěžících. Ve dne je čeká tvrdá dřina, v noci zase intriky. Kdo se bude letos radovat z titulu?