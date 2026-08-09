Týdenní nabídka streamovacích služeb: Reacher, Priscilla nebo Smutný song

Mourinho
Netflix přichází s dalším velkým fotbalovým dokumentem. Po Beckhamovi či Anelkovi se jej dočkal Special One, trenér José Mourinho, jenž nedávno znovu převzal Real Madrid. Mourinhův dokument sleduje jeho vzestup a kariéru v Barceloně, Portu, Chelsea, Interu, Manchesteru United a dalších týmech. O slavném kouči v něm promluví řada jeho svěřenců i soupeřů.
28 let poté: Chrám z kostí
Režisérka Nia DaCosta, scenárista Alex Garland a producent Danny Boyle pokračují ve slavné postapokalyptické sáze. Do popředí se tentokráte dostává doktor Ian Kelson v podání Ralpha Fiennese, vrací se i hrdina Spike a šílený vládce gangu Jimmy Crystal. V Británii, jež po epidemii, jež mění lidi v infikovaná monstra, musí každý přežít. Někdo sází na zbraně, jiný na důvtip.
Reacher
Alan Ritchson se vrací na obrazovky jako Jack Reacher, hrdina z pera Lee Childa. V příběhu podle knihy Jeden nikdy neví přijde Reacher na stopu spiknutí v policejních kruzích, když objeví sebevražednou atentátnici, ale policie se snaží případ ututlat. To Reachera vyprovokuje k většímu pátrání, na jehož konci jej čeká nepříjemné překvapení.
Smutný song
Mike (Hugh Jackman) a Claire (Kate Hudson) jsou dva muzikanti, kterým se v životě příliš nedaří. Jednoho dne spolu založí tribute kapelu Neila Diamonda a daří se jim získávat kšefty na festivalech, až se dostanou do svého rodného města. Jejich vzájemná láska ale právě zde bude podrobena zkoušce. Zvládnou překonat všechny těžkosti?
Priscilla
Rok 1959. Priscilla Beaulieu potkává Elvise Presleyho a dává se s ním dohromady. Po boku krále rock'n'rollu na ni čeká život plný pozlátka a večírků, ale i hádek a citové manipulace. Její život na plátna přivedla oscarová Sofia Coppola a nabízí v něm odvrácenou tvář života se slavnou hvězdou.