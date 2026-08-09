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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Reacher, Priscilla nebo Smutný song

Light
Ondřej Novotný
Včera
Reacher S4
Autor: Amazon Studios

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na streamovacích platformách pustit v týdnu od 10. srpna?

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Mourinho

Netflix přichází s dalším velkým fotbalovým dokumentem. Po Beckhamovi či Anelkovi se jej dočkal Special One, trenér José Mourinho, jenž nedávno znovu převzal Real Madrid. Mourinhův dokument sleduje jeho vzestup a kariéru v Barceloně, Portu, Chelsea, Interu, Manchesteru United a dalších týmech. O slavném kouči v něm promluví řada jeho svěřenců i soupeřů.

Dokument o Special One dorazí na Netflix 11. srpna. Zdroj: Youtube.com

28 let poté: Chrám z kostí

Režisérka Nia DaCosta, scenárista Alex Garland a producent Danny Boyle pokračují ve slavné postapokalyptické sáze. Do popředí se tentokráte dostává doktor Ian Kelson v podání Ralpha Fiennese, vrací se i hrdina Spike a šílený vládce gangu Jimmy Crystal. V Británii, jež po epidemii, jež mění lidi v infikovaná monstra, musí každý přežít. Někdo sází na zbraně, jiný na důvtip. 

Nový film Ralpha Fiennese je už dostupný na HBO Max. Zdroj: Youtube.com

Reacher

Alan Ritchson se vrací na obrazovky jako Jack Reacher, hrdina z pera Lee Childa. V příběhu podle knihy Jeden nikdy neví přijde Reacher na stopu spiknutí v policejních kruzích, když objeví sebevražednou atentátnici, ale policie se snaží případ ututlat. To Reachera vyprovokuje k většímu pátrání, na jehož konci jej čeká nepříjemné překvapení.

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Reacher se na Amazon Prime vrátí 12. srpna. Zdroj: Youtube.com

Smutný song

Mike (Hugh Jackman) a Claire (Kate Hudson) jsou dva muzikanti, kterým se v životě příliš nedaří. Jednoho dne spolu založí tribute kapelu Neila Diamonda a daří se jim získávat kšefty na festivalech, až se dostanou do svého rodného města. Jejich vzájemná láska ale právě zde bude podrobena zkoušce. Zvládnou překonat všechny těžkosti?

Hudební drama dorazí na SkyShowtime 10. srpna. Zdroj: Youtube.com

Priscilla

Rok 1959. Priscilla Beaulieu potkává Elvise Presleyho a dává se s ním dohromady. Po boku krále rock'n'rollu na ni čeká život plný pozlátka a večírků, ale i hádek a citové manipulace. Její život na plátna přivedla oscarová Sofia Coppola a nabízí v něm odvrácenou tvář života se slavnou hvězdou.

Další hudební drama uvidíme od 14. srpna na OnePlay. Zdroj: Youtube.com
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