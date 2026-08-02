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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nové Star Wars, Lioness či Extraktoři

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Special Ops Lioness
Autor: Paramount+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na streamovacích platformách pustit v týdnu od 3. srpna?

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Nosferatu

Remake stejnojmenného snímku z roku 1922 v režii Roberta Eggerse nabízí původní jména postav, jinak je ale stále poměrně věrnou adaptací Stokerova Drákuly. Snímek, jenž vznikal z velké části v tuzemsku, sleduje vražedného hraběte Orloka v podání Billa Skarsgarda, jenž hodlá získat německé panství a vytouženou pannu. V hvězdně obsazeném projektu se kromě hlavního protagonisty objevují také Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult či Lily Rose

Nosferatu na Netflix vstoupí 4. srpna. Zdroj: Youtube.com

Star Wars Vize: Devátá Jedi

Po třech antologických sériích se svět Vizí rozrůstá o plnohodnotný seriál, jenž rozvine příběh Deváté Jedi. Hrdinka Lah Kara v doprovodu markraběte Jura hodlá obnovit řád Jedi, naráží ale na sithské útlaky i nečekaného nepřítele Nawaama. Ten loví Jedie, ale patrně sám jedním je. Juro a Lah Kara musí tohoto neúnavného zloducha zastavit a zjistit, zda galaxie řád Jedi potřebuje. 

Star Wars se na Disney+ vrátí s novým projektem 5. srpna. Zdroj: Youtube.com

Ted Lasso

Ted Lasso se po třech sériích koučování chlapů chopí ženského týmu. Jenže, dokáže svou úspěšnou filozofii aplikovat i na ženský tým? To ukáže čtvrtá řada s podtitulem „risk je zisk“, ve které tvůrci ukazují, že svět ženského fotbalu může být španělskou vesnicí i pro protřelého kouče.

CIF26

Oblíbený trenér představí svou novou sérii 5. srpna na Apple TV+. Zdroj: Youtube.com

Lioness

Joe McNamara v podání Zoe Saldany se znovu pouští do nebezpečné špionské mise, kde se opět střetne s celou řádkou zahraničních agentů. Stínová válka ale začíná pronikat do jejího osobního života a Joe najednou musí chránit své nejbližší před děsivým nepřítelem. Vedle Saldany se v třetí řadě projektu světové uznávaného showrunnera Taylora Sheridana objeví i další oscarové hvězdy Morgan Freeman a Nicole Kidman.  

Další řada hvězdně obsazeného projektu se na SkyShowtime představí 3. srpna. Zdroj: Youtube.com

Extraktoři

Po misi v Pákistánu se tým zachránců, kteří dostávají české vězně v zahraničí, vydává na Blízký východ. Druhá série slibuje více akce a špionáže, do akce se pak vrací ústřední trojice Pavla Gajdošíková, Jan Révai a Jakub Štáfek. Zvládne tato sestava znovu pomoci Čechů v nesnázích?

Extraktoři na OnePlay pokračují od 7. srpna. Zdroj: Youtube.com
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