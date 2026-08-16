Týdenní nabídka streamovacích služeb: Lanterns, další Avatar či finále Outer Banks

Outer Banks
Jeden z nejúspěšnějších netflixovských seriálů spěje do finále. V něm se Plebs vrací do finálního boje s Chandlerem Groffem a dalšími nepřáteli. Členové tohoto uskupení chudých prahnou po pomstě a svobodě. Tohle bude drsný konec!
Lanterns
DC Universe se letos rozrostl o neúspěšný snímek Supergirl, reparát proto budou skládat členové kosmického sboru Green Lantern Corps. Seriál Lanterns sleduje zkušeného Hala Jordana, jenž zaučuje rekruta Johna Stewarta. Společně musí prošetřit velkou kosmickou hrozbu, jež se zjevila na Zemi. V cestě jim ovšem stojí vesmírní lovci Manhunteři. Nový seriál od Toma Kinga a Damona Lindelofa se inspiroval Temným případem, kromě ústředních dvou Lanternů nabídne i dalšího člena sboru Guye Gardnera v podání Nathana Filliona, jehož fanoušci viděli už ve filmu Superman a seriálu Peacemaker.
Kurýři
Měl to být rutinní převoz peněz. Zkušený šofér Russell a jeho mladý kolega Travis ale místo toho musí čelit útoku lupičů pod vedením mazané Zoe. Začíná jejich nejšílenější pracovní den, během něhož se může stát opravdu cokoli. Hlavní roli si v této bláznivé komedii zahrál Eddie Murphy, kterému zdatně sekunduje Pete Davidson.
Avatar: Poslední vládce větru
Veleúspěšný seriál Avatar: Legenda o Aangovi se držel ve vysílání po mnoho sezon, přičemž následně vznikl i spin-off o Koře či hraný remake na Netflixu. Nyní na původní projekty naváže snímek Poslední vládce větru, v němž se dospělý Aang dozví o mocné síle, jež by mohla zachránit jeho národ Nomádů. Společně se svými přáteli vyráží na výpravu, jejímž cílem je jediné: získat prastarou sílu pro sebe a uchránit ji před zneužitím.
Ano, šéfe!
Zdeněk Pohlreich se po nějaké době vrací, aby znovu dohlédl na to, že se v hospodách nebudou vařit blafy. V nové řadě podle vlastních slov navštívil celou řadu strádajících podniků a fanoušky láká na to, co v jeho pořadu dosud neviděli. Na prima+ se diváci dočkají premiéry o týden dříve.