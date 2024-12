Trochu jiný Tinder. Dva Češi vyvinuli aplikaci, která propojuje lidi na základě společných koníčků, během 14 dní měla přes tisíc uživatelů

Že je v dnešní době sociálních sítí seznamování hračka? Paradoxně tomu tak vůbec být nemusí. Na vlastní kůži to okusili i Radim Novotný s Tomášem Hrdinou, dva mladí pánové původem z Ústí nad Orlicí.

Ač se jedná o okresní město se zhruba 15 tisíci obyvateli, najít si zde dostatek kamarádů a parťáků nejen na různé sportovní aktivity byl pro ně takřka nadlidský úkol. Ovšem o mnoho snazší jim to nepřišlo ani poté, co se oba přestěhovali za studiem do Prahy. Tam je sice lidí nesrovnatelně víc, ale domluvit se s někým na něčem například skrze skupinu na Facebooku bylo zejména z časových důvodů zrovna tak náročné. Jednoho dne proto přišli s neotřelým nápadem: vyvinout aplikaci, která dokáže podobné problémy jednou provždy vyřešit. A tak vzniklo Hobio.

„Hobio je platforma, ve které spojujeme lidi dle jejich zájmů a koníčků. Hodí se v situacích, kdy člověk hledá parťáka například na běh, výlet do hor, do kina, divadla a tak podobně,“ představuje společný výtvor 22letý Novotný.

„Aplikace funguje tak, že si v ní uživatel vytvoří na danou aktivitu ,inzerát‘, který se zobrazí lidem v okolí, a čeká, až se najde někdo se stejným zájmem a záměrem,“ vysvětluje dále s tím, že v současné době si lidé na Hobiu mohou vybírat z celkem osmi různých kategorií, počínaje sportem přes kulturu, cestování, gastronomii či vzdělávání až po randění. To skrze jejich platformu vyhledávají zhruba v 10 až 15 procentech případů, což je na „seznamky“ poměrně raritní.





„Chceme se zaměřovat především na budování dlouhodobého přátelství, randění jsme do naší aplikace zahrnuli proto, že ho lidé jednak vyhledávají takřka všude a že zároveň nechceme, aby se míchalo s dalšími kategoriemi,“ říká Novotný.

Hledá se investor, značka: musí umět i poradit

Hobio je na světě opravdu jen velice krátce. K jeho spuštění dospěli oba spoluzakladatelé po asi ročním vývoji teprve v polovině listopadu. Ovšem jak se zdá, podařilo se jim uhodit hřebíček na hlavičku, neboť za pouhé dva týdny již stihli překonat hranici jednoho tisíce uživatelů. To vše navíc v době, kdy je její fungování omezeno výhradně na Prahu.

„Největší zájem mají lidé o aktivity typu zajít si na kafe nebo na čaj, do kina, na procházku či třeba do fitka. Je to ale právě proto, že zatím působíme jen v hlavním městě. Jakmile se Hobio rozšíří i do zbytku republiky, věřím, že ta skladba bude vypadat trochu jinak,“ míní Novotný, který dodává, že od svého vzniku se aplikaci podařilo mezi sebou propojit už stovky uživatelů.

Aby se Hobio mohlo rozšířit do zbylých koutů republiky, a následně třeba i do zahraničí, musejí se Radim s Tomášem poohlédnout po investorovi. Dosavadní vývoj hradili z vlastních zdrojů, s expanzí a také dodatečným vývojem už ale musí pomoct někdo další.

Hledání investičních příležitostí hodlají věnovat celý příští rok, přičemž cílem je vybrat částku mezi osmi až deseti miliony korun. Kromě toho se ale budou soustředit i na zvyšování své uživatelské základny, která, jak sami věří, má obrovský potenciál: „Myslím, že během jednoho roku se můžeme v ČR dostat na nějakých padesát až šedesát tisíc uživatelů.“

Nejde však jen o to najít „sponzora“, Radim s Tomášem shánějí takového investora, který jim vedle kýžených finančních prostředků dodá i jakési know-how a poradí, jak v těchto začátcích postupovat a nač si dávat pozor. Jakmile někoho podobného naleznou, hodlají časem spustit i vlastní monetizaci aplikace.

„Zatím žádné příjmy nemáme. Náš byznys je specifický tím, že abychom je mohli realizovat, musí naši appku samozřejmě používat daleko více lidí než teď. Co jsme měli možnost zjistit u konkurence, je celkem běžné, že takovéto aplikace začnou generovat zisk až po několika letech od spuštění, typicky třeba po třech až pěti letech. A podobné to bude i u nás,“ podotýká Novotný a pokračuje: „Systém monetizace máme samozřejmě už teď naplánovaný a bude spočívat v zavedení různých prémiových verzí naší aplikace a personalizované reklamě. Plus připadá v úvahu ještě pár dalších možností, které ale teď nechci prozrazovat.“

Ne každá sociální síť musí být nutně špatná

Hobio jako takové je v současnosti zdarma. Používat jej však smí jen osoby starší 18 let. Je tomu z toho důvodu, že technicky vzato spadá do kategorií seznamovacích aplikací, kde je bezpečnost uživatelů na prvním místě. Novotný s Hrdinou na tuto problematiku myslí od samého začátku, a tak spolu s vývojáři navrhli unikátní algoritmus, jenž zabraňuje vzniku některých na první pohled velmi nepříjemných situací.

„Hobio funguje tak, že lidem, kterým je například osmnáct let, se zobrazují nabídky na aktivity jen od uživatelů, kterým je maximálně třicet. A naopak lidem kolem čtyřicítky se zase ukážou pouze nabídky uživatelů od osmadvaceti výš. A tak podobně,“ poodhaluje první jmenovaný s tím, věkové omezení nijak nesouvisí se současným celosvětovým trendem, v rámci něhož jednotlivé země zakazují používání sociálních sítí pro děti a mladistvé. Jak se on sám a jeho obchodní partner k dané problematice staví?

„Myslím si, že je zapotřebí rozlišovat platformy, které tu osamělost prohlubují a které se ji naopak snaží řešit. My si troufáme říct, že patříme do druhé kategorie, protože například na rozdíl od zmíněného Tinderu není Hobio založeno na tom, jak člověk vypadá. Tudíž by se nemělo stávat, že nějaké odmítnutí v něm automaticky navodí depresi a prohloubí jeho frustraci. Hobio se naopak snaží lidi propojovat na základě společných zájmů a koníčků. Aplikace je tomu přizpůsobená, a proto si myslím, že osamělost spíše odbourává,“ vysvětluje Novotný.

S uvedenými zákazy, respektive omezováním sítí pro děti do určité věkové hranice, ve své podstatě oba zakladatelé souhlasí. Jsou toho názoru, že nadměrné užívání Facebooku, Instagramu, TikToku a dalších platforem znamená, že se daný jedinec o to více uzavírá do sebe, totiž do své vlastní bubliny a je o to izolovanější od lidí kolem sebe, s nimiž tak zůstává v kontaktu jen díky chatování.

„Dalším problémem je, že lidé mají tendenci sdílet na sociálních sítích jen to hezké, což může v některých ostatních evokovat pocit toho, že jejich životy ve srovnání s životy ostatních za nic moc nestojí. A i to může být důvod k depresi, která později teoreticky může mít dopad i na fyzické zdraví, nejen to duševní,“ objasňuje Novotný.

„Na druhou stranu platí, že vlády i firmy po celém světě si začínají tyto problémy uvědomovat a přicházejí a vyvíjejí „zdravé“ aplikace. Ať už je to něco podobného, co jsme navrhli my, nebo se jedná vyloženě o nějaké healthcare appky. A to je podle mě jedině dobře,“ uzavírá.