Trend sportovní a hudební turistiky je na vzestupu. Do osmi let bude mít trh hodnotu 1,5 bilionu dolarů, tvrdí studie

Máte pocit, že lidé ve vaší sociální bublině cestují na koncerty a sportovní akce více než kdy dřív? Pak se vám to nezdá. Sportovní a hudební turistika totiž roste nebývalým tempem. Vyplývá to ze studie společnosti Collinson International Ltd., která vlastní letištní salonky Priority Pass a LoungeKey napříč celým světem. Podle ní vzroste zmíněný průmysl do roku 2032 na 1,5 bilionu dolarů (skoro 35 bilionů korun).

Drtivou většinu z této částky bude mít na svědomí sportovní turistika, která má aktuálně hodnotu bezmála 565 miliard dolarů (asi 13,2 bilionu korun) a v následujících osmi letech má vzrůst na 1,33 bilionu (přes 31 bilionů korun). V horizontu stejného časového období přispěje hudební průmysl 13,8 miliardy dolarů (zhruba 321,8 miliardy korun), což je oproti současné hodnotě více než dvojnásobek.

Větší důraz na zážitky

K uvedeným výsledkům došla společnost mapováním mezinárodních i vnitrostátních cestovatelů, kteří v posledních třech letech lítali za účelem návštěvy sportovní či kulturní události, anebo se k tomu v následujících 12 měsících chystají. Z celkem 8537 lidí ze 17 zemí světa letělo na některou ze sportovních akcí 83 procent z nich, dalších 71 procent pak mířilo na koncert.





Tyto výsledky použila společnost k modelování toho, jak se odvětví zvětšuje a jak by v dané činnosti mohlo v případě lineárního růstu i nadále pokračovat. „Lidé kladou větší důraz na zážitky než na předměty. Přičemž pokud se chystáte na sportovní nebo hudební událost, zážitek nezačíná až vstupem na stadion. Jde o plánování, samotnou cestu a nadšení,“ říká pro agenturu Bloomberg Christopher Ross, prezident společnosti Collinson International pro oblast EMEA.

Přibližně 83 procent lidí, kteří cestují za sportem, míří na fotbalové či basketbalové zápasy, olympijské hry, závody formule 1 či tenisové turnaje, a to přesně v tomto pořadí. Konkrétně fotbalová utkání navštívilo nebo v příštím roce navštíví 69 procent cestujících, což mimochodem zahrnuje ty, kteří byli mezi více než milionem fanoušků na předloňském mistrovství světa v Kataru, a ty, jež pojedou na příští mistrovství v roce 2026.

Nejde přitom jen o rostoucí počet návštěv. Vyšší poptávka po těchto akcích se samozřejmě odráží i v jiných oblastech – typicky v cenách vstupenek. Například běžné vstupné na závody F1 ve Velké Británii vyšlo návštěvníky na 400 liber na osobu (bezmála 12 tisíc korun), což je o 100 liber více než před třemi lety. Akce Las Vegas Grand Prix během loňského listopadu pak ekonomice státu Nevada přispěla částkou 1,5 miliardy dolarů, což je o 50 procent více než Super Bowl.

Za méně komerční sporty

Turisty samozřejmě přitahují i letní olympijské hry, které se právě v těchto dnech konají v Paříži – ačkoli způsobily menší cestovní boom, než se původně očekávalo. I tak vzrostly rezervace přes Airbnb meziročně o 133 procent.

Kromě toho je na letošní olympiádě k vidění netradiční úkaz. Sportovní událost letos začíná přitahovat investory, kteří své peníze vkládají do méně známých sportovců a ženských týmů. Například Sedmičkový ragbyový tým žen USA získal na začátku tohoto týdne dar ve výši čtyř milionů dolarů (přes 93 milionů korun) od investorky Michele Kangové. Rapper a osobnost televizní reality show Flavor Flav podpořil vodní pólo a Alexis Ohanian, manžel tenisové superstar Sereny Williamsové a spoluzakladatel Redditu, investuje do ženské atletiky.

„Netradičním sportům se často nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužily, ale jsou plné neuvěřitelného talentu a srdcí,“ uvedl Flavor Flav, když v červenci oznamoval svoji podporu vodnímu pólu částkou, která nebyla zjištěna. K investici se rozhodl poté, co hráčka Maggie Steffensová na Instagramu napsala, že aby mohla závodit, musí často pracovat ve druhém nebo třetím zaměstnání, což je dáno tím, že se vodní pólo netěší takové pozornosti jako jiné sporty. Ženský tým USA přitom na posledních třech olympijských hrách vždy vyhrál zlato.