Továrna bývalého FABu teď místo klíčů chrlí miliony cylindrických vložek. I konzervativní Češi se naučí odemykat elektronicky, říká její šéf

Jméno ASSA ABLOY mnoha lidem asi příliš neřekne. Což je tak trochu kupodivu, a to hned ze dvou prostých důvodů. Jednak tato švédská firma na zdejším trhu působí již od roku 1997, ale hlavně s jejími výrobky přicházíme do styku dnes a denně, či snad lépe řečeno hodinu co hodinu.
ASSA ABLOY je mateřskou společností všem dobře známé české značky FAB, jejíž historie se datuje až na začátek dvacátého století, kdy se o její vznik v Rychnově nad Kněžkou pod Orlickými horami postarali pánové Alois Fáborský a František Šeda. Za tu dobu sjelo z výrobní linky zdejšího závodu na 750 milionů klíčů. Dnes se tu jejich produkcí již nezabývají, místo toho se soustředí na výrobu cylindrických vložek a mnoha dalších produktů.
„V posledních letech běžně vyrábíme v průměru 6,5 milionu cylindrických vložek ročně,“ přibližuje pro Euro.cz Pavel Jirásek, šéf ASSA ABLOY Opening Solutions, jak se divize, pod kterou zmíněná fabrika spadá, oficiálně jmenuje. „A nutno podotknout, že tyto výrobky putují jak k nám a na Slovensko, tak i na dalších zhruba 70 zahraničních trhů,“ dodává hrdě.
Bezpečnost především
V Česku švédská společnost zaměstnává na 1 300 lidí, přičemž 450 z nich pracuje právě v Rychnově nad Kněžnou. A jak Jirásek zdůrazňuje, o žádnou montovnu se rozhodně nejedná: „Spousta zdejších výrobků tu vzniká opravdu od samého začátku do konce. A mechanickými vložkami to jen začíná. Kromě nich tady totiž vyrábíme třeba i posuvné dveře či takzvané karusely, které znáte například z bank, digitální přístupové systémy a dalších až 50 tisíc komponentů, které rozvážíme doslova po celém světě, i když především na Západ.“
Vedle divize Opening Solutions, s jejímiž výrobky se lze setkat jak v běžných rodinných domech, tak velkých firmách či nemocnicích, fungují v rámci skupiny ASSA ABLOY ještě další dvě. První z nich, Entrance Systems, se zaměřuje mimo jiné i na produkty, které zčásti vznikají v Rychnově – tedy ony karusely, posuvné dveře či takzvané gaty. Ty nacházejí uplatnění především v logistických centrech či skladových částí supermarketů. V rámci divize Global Solutions zase probíhá vývoj a výroba nejrůznějších zabezpečovacích systémů, jež poslouží nejen v bankovních domech, nýbrž třeba i v jaderných elektrárnách.
Bezpečnosti a zabezpečovacím systémům jako takovým se v ASSA ABLOY věnují dlouhodobě. V posledních letech ovšem v souvislosti s mnoha tragickými událostmi, ke kterým ve světě, ale i v Česku dochází, nabývá toto téma na ještě větším významu. „Jednou z hlavních otázek, kterou se v současnosti zabýváme, je, jak zabezpečit budovu v případě, že dojde například k požáru nebo teroristickému útoku,“ potvrzuje Jirásek a dodává: „V takových okamžicích rozhodují vteřiny a od neštěstí vás může mnohdy zachránit třeba jen to, že se vám podaří zavčas zamknout místnost, ve které se zrovna nacházíte.“
Aby toto fungovalo, je nutné dveře nejen vybavit vhodným zámečnickým systémem, ale zároveň tyto dveře musejí být i samy o sobě dostatečně odolné. Montovat sofistikovanou technologii někam, kam se lze celkem snadno dostat jejich prostých vyražením, podle šéfa ASSA ABLOY Opening Solutions postrádá smysl.
„Kromě toho pracujeme i na systémech, díky nimž půjdou dveře naopak otevírat mnohem snáze, tedy bez toho, aniž byste museli vyvinout velký tlak. Za tímto účelem jsme vyvinuli nový zavírač dveří, který se skvěle hodí například do domovů důchodců, jelikož umožňuje dveře otevřít s opravdu minimální silou,“ prozrazuje dále.
Pohodlnost nakonec zvítězí
Výše uvedené příklady jasně dokládají, že i taková, na první pohled banální, záležitost, jakým je právě způsob otevírání dveří, si zaslouží vlastní vývoj a výzkum. V ASSA ABLOY toto oddělení pochopitelně mají a očekávají, že nadcházející roky přinesou v daném ohledu celou řadu změn.
Podobně jako lidé v každodenním životě dávají poslední dobou čím dál častěji ruce pryč od placení fyzickými penězi ve prospěch bezhotovostních plateb, bude dle Jiráska ubývat i těch, kteří upřednostňují klasické klíče před jinými způsoby odemykání dveří.
„Jedním z produktů, které v Rychnově vyrábíme, jsou elektronické cylindrické vložky. S nimi budeme do budoucna přicházet do kontaktu víc a víc. Jejich výhodu je, že se dají instalovat třeba i do historických budov, aniž byste kvůli nim museli kutat do zdi a dělat nové rozvody. Což památkáři beztak mnohdy zakazují,“ vysvětluje šéf ASSA ABLOY Opening Solutions.
Celý systém funguje díky baterii, jež je umístěna jak v samotné vložce, tak klíči, který dané dveře otevírá. Její výdrž se dle Jiráska počítá na tisíce odemknutí, tedy řádově několik let. Výhodou tohoto řešení je, že lze klíč individuálně naprogramovat, a tudíž umožnit do daného objektu či místnosti přístup právě těm lidem, kteří zrovna přístup mají mít.
Co se Čechů týče, ti platí podle Jiráska za poměrně konzervativní národ. Na většině dveří, jež obdobnými systémy disponují, chtějí mít i nadále onu mechanickou vložku – i kvůli obavám z možného blackoutu. „Na druhou stranu, a hovořím zde teď čistě z vlastní zkušenosti, si myslím, že časem pohodlnost zvítězí. My jsme nedávno představili systém takzvaného chytrého zámku. K jeho otevření potřebujete mobil, otisk prstu nebo vyťukat číselný kód na klávesnici. Já jsem si tento systém nechal nainstalovat na dveře od našeho bytu a musím se přiznat, že klíčem jsem neotevřel, už ani nevím, jak dlouho. Právě proto, že je to tak pohodlné,“ říká a zdůrazňuje, že lidé si tuto skutečnost začínají sami postupně uvědomovat.
„Vidíme to na poptávce po našich systémech, která roste o desítky procent ročně. U nás v Česku je to možná trochu pomalejší, ale i tak si myslím, že časem elektronická řešení jasně převládnou. V případě domácností to bude zejména z důvodu pohodlnosti, v podnikové sféře za účelem větší bezpečnosti,“ konstatuje. Podobné vychytávky se podle něj hodí zejména v případech, kdy je potřeba otevřít dveře na dálku – tedy typicky když si jeden ze členů domácnosti zapomene klíče, dojde k jejich zabouchnutí nebo dorazí kurýr s nákupem, který má nechat hned za dveřmi.
Od Rudolfina po O2 arenu
V roce 2022 oslavila ASSA ABLOY čtvrtstoletí na českém trhu. Z důvodu začátku ruské války na Ukrajině a následné energetické krize a z ní pramenící vysoké inflace ale toto období k nejúspěšnějším nepatřilo. Nadcházející rok skončil z hlediska hospodářských výsledků zklamáním, vloni se už ale obrat celé divize, který činí zhruba dvě miliardy korun, začal opět zvyšovat, přičemž s růstem se počítá i pro letošek.
Prodej FABu do rukou Švédů hodnotí Jirásek zpětně jako velice dobré rozhodnutí, které tradiční české firmě otevřelo cestu jak k novým technologiím, tak především na řadu zajímavých zahraničních trhů. Navzdory tomu všemu zůstávají v Rychnově nad Kněžnou i nadále věrni také zdejším zákazníkům. A těch je nespočet.
„Za dobu, co je FABka na trhu, jsme nainstalovali tisíce, možná desítky tisíc systémů generálního klíče. Takže si troufám říct, že FABku najdete skoro v každých druhých českých dveřích. Z těch budov, kterými se můžeme veřejně chlubit, bych určitě vypíchl pražské Rudolfinum, Národní technické muzeum, Pražský hrad, O2 arenu a mnoho dalších,“ uzavírá Jirásek.