Tokio vévodí žebříčku míst, kde se dá práce spojit s relaxem. Digitální nomády láká víc než Budapešť nebo Soul

Řada lidí nejezdí do zahraničí jen za odpočinkem a zábavou, ale během svých cest občas i pracuje. A právě na ně myslí skupina zaměřená na flexibilní a hybridní pracovní prostory International Workplace Group (IWG), která v rámci svého průzkumu „Work from Anywhere Barometer“ každoročně sestavuje žebříček měst, kde je možné tyto činnosti příjemně kombinovat. Nyní oznámila výsledky třetího ročníku, jeho vítězem se stává Tokio.
Japonské hlavní město se podle analýzy založené na vlastní expertíze i odpovědích zhruba tisícovky digitálních nomádů dostalo na první příčku hned z několika důvodů. Nejen, že nabízí vysokou rychlost připojení k internetu, ale je známé i výbornou dopravní dostupností, stabilitou a pestrým kulturním životem. Nově navíc zavedlo speciální vízum, které lidem poskytuje zákonné právo pracovat, přestože pobývají mimo zemi svého trvalého pobytu.
Možnost flexibilní práce i úniku do přírody
Popularita Tokia tkví mimo jiné v bezprostřední blízkosti hor, národních parků a pobřežních oblastí. „Jde o místo ideální pro hybridní pracovníky, kteří hledají jak pulzující městskou atmosféru, tak možnost trávit čas v nedaleké přírodě,“ uvedla společnost IWG ve své zprávě.
Důležitou roli ale hraje rovněž dostupnost flexibilních pracovních prostor. Právě tento faktor letos až 86 procent dotázaných označilo za hlavní kritérium při výběru pracovně-odpočinkové destinace. A souhlasí s nimi také zástupci IWG. „Díky hybridnímu modelu a cloudové technologii mají nyní zaměstnanci možnost pracovat kdekoli a kdykoli jim to nejlépe vyhovuje,“ řekl CNBC Mark Dixon, zakladatel a generální ředitel společnosti.
Krok s dobou drží i Soul nebo Singapur
Loňský vítěz, kterým byla Budapešť, letos skončil až třetí – kromě Tokia totiž maďarskou metropoli předstihlo ještě brazilské Rio de Janeiro. Čtvrtou příčku tentokrát bere jihokorejský Soul, který je v průzkumu nováčkem a jeho tvůrce zaujal především ultrarychlým internetem, efektivní veřejnou dopravou a prosperující komunitou digitálních nomádů, kteří zde snadno získají vízum.
Oblíbeným místem pro hybridní práci nicméně zůstává díky vysokému skóre v oblastech jako jídlo, spokojenost, rychlost internetového připojení a udržitelnost i takový Singapur, přestože se letos nevešel ani do první desítky. Tu doplňují Barcelona, Peking, Lisabon, Řím, Paříž a Valletta, tedy hlavní město Malty.
Nahradí Praha Lisabon?
Mezi nově objevené destinace pro pracovní dovolenou patří Mexico City, Kapské Město, Praha, Melbourne, Orlando nebo Reykjavík. Tato města dosáhla vysokého skóre zejména v otázce víz pro digitální nomády nebo možnosti procházek a výletů do přírody. Naopak zmíněná Barcelona, Lisabon či Peking si v letošním hodnocení o něco pohoršily, přičemž pokud chtějí tento typ turistů přilákat i v příštích letech, musejí podle IWG začít výše zmíněné trendy více reflektovat.
„Zájem o ,workcation‘ nejspíš přetrvá, protože řada společností nabízí flexibilní pracovní podmínky, zejména v letních měsících, ale i dlouhodobě. Přispívají tak k rovnováze mezi pracovním a soukromým životem svých zaměstnanců, snižují riziko vyhoření a zároveň pomáhají zvýšit produktivitu,“ uzavřel Dixon.