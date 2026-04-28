To, co vypadalo jako miliardový propadák, je dnes nejvýdělečnější aréna světa. Lasvegaskou Sphere vyprodávají U2, Backstreet Boys i Eagles

Zpočátku celý projekt vypadal jako totální propadák. O to překvapivější je zjištění, že dnes je ze Sphere nejvýdělečnější aréna na světě.
Stavba legendární kopule začala před osmi lety, první plány na její zbudování se nicméně objevily už o dva roky dříve. James Dolan, pod jehož sportovní a zábavní impérium spadají kluby New York Knicks (NBA), New York Rangers (NHL) a slavná hala Madison Square Garden, se tehdy rozhodl posunout svůj byznys dál. Nechtěl ale stavět nebo koupit jen další klasickou arénu, a tak postupně vznikl koncept prostoru, který má posunout živou zábavu na úplně novou úroveň.
Otevření bylo původně plánované na rok 2021, pandemie ovšem projekt zbrzdila a výrazně prodražila. Náklady vzrostly z původních 1,2 miliardy dolarů (přes 26 miliard korun) až na 2,3 miliardy (51,5 miliardy korun), což ze Sphere udělalo nejdražší zábavní projekt v historii Las Vegas, uvádí deník The Wall Street Journal.
„Šílené koncertní místo“
Při otevření před třemi lety se zdálo, že vše skončí naprostým fiaskem. Časopis Rolling Stone tehdy označil Sphere za „šílené koncertní místo“, zatímco jeden z manažerů mluvil o „planetáriu na steroidech“. Klíčovou otázkou také bylo, zda hala dokáže přilákat dostatek umělců ochotných investovat do extrémně drahých produkcí a zároveň přitáhnout publikum do Las Vegas.
Společnost proto vsadila na jistotu a pro start vybrala irskou rockovou kapelu U2, dlouhodobě spojenou s technologicky ambiciózními show. A jak se vzápětí ukázalo, byl to hotový majstrštyk. Bono a jeho parta v září 2023 vyprodali neuvěřitelných 40 koncertů, a položili tak základy úspěšně fungujícímu modelu, na kterém Sphere stojí dodnes. Její technologiemi nabitý prostor totiž nejlépe funguje s kapelami, jež jsou dost staré na to, aby měly desítky známých hitů, které publikum zná nazpaměť, a zároveň dokážou přitáhnout i zvědavou generaci Z.
Tedy jinými slovy, fakt, že zde jedna kapela odehraje během pár týdnů či měsíců hned několik show za sebou, není rozhodně dílem náhody. Kromě U2 se ve Sphere vystřídali i neméně slavní Eagles, Phish či Backstreet Boys. Letos by k nim měla navíc přibýt i Metallica, No Doubt nebo Carín León.
Imerzivní svět iluzí
Dnes se v aréně, která měří 112 metrů na výšku a dalších 157 metrů na šířku a z dálky připomíná spíš planetu než budovu, pořádají koncerty, filmové projekce i show pro zhruba 18 tisíc diváků. Jde o největší kulovou stavbu na světě. Její plášť tvoří zhruba 1,2 milionu LED panelů, které ji večer promění v obří pohyblivou obrazovku.
Prostor pracuje s obrazem v rozlišení až 16K a se zvukem, jenž publikum doslova obklopí, takže výsledek připomíná spíš digitální instalaci než klasickou arénu. Z tohoto důvodu ostatně produkční týmy navrhují show jako jeden celek, kde jsou hudba a vizuál neoddělitelné.
U Backstreet Boys vznikl za tímto účelem efekt „letu“ na zvedací platformě synchronizované s obrazem, který vytváří iluzi pohybu ve vesmírném prostoru. V případě Phish se zase pro změnu experimentovalo s psychedelickými animacemi, zatímco Zac Brown Band provedli fanoušky podmořským světem, během kterého sám Brown vyprávěl svůj životní příběh. „Cílem je, aby divák měl pocit, že je součástí děje, ne jen pozorovatelem,“ popsal producent Baz Halpin.
Sphere v minulosti hostila také 4D film Čaroděj ze země Oz, v rámci něhož Dolan spolupracoval s inženýry z Google AI. A i zde byl výsledek mimořádně působivý – zatímco v jedné scéně padají z nebe pěnová jablka, v další, při tornádu, zase víří listí. Reakce diváků? Čistě dle finančních ukazatelů skvělé. Od svého uvedení 28. srpna loňského roku do letošního 20. ledna film vygeneroval na tržbách více než 260 milionů dolarů (5,4 miliardy korun).
Nová ekonomika velkých show
Lasvegaské Sphere se daří redefinovat ekonomiku živé zábavy, kdy vysoké produkční náklady nutí pořadatele k dlouhým sériím vystoupení a zároveň zvyšují ceny vstupenek. Jejich průměrná cena dosahuje 521 dolarů (téměř 11 tisíc korun), ačkoliv u některých interpretů, jako jsou třeba již zmínění Phish, je to dokonce ještě více, konkrétně až 798 dolarů (16 600 korun).
Díky tomu se projekt po počátečních ztrátách relativně brzy dostal do zisku – v loňském roce vykázala společnost Sphere Entertainment, která za ikonickou stavbou stojí, na 1,7 milionu prodaných vstupenek, tržby na úrovni 379 milionů dolarů (téměř 7,9 miliardy korun) a čistý zisk ve výši dalších 33,4 milionu (necelých 700 milionů korun). Cena akcií vystřelila oproti loňskému dubnu o 79 procent na 129 dolarů (zhruba 2 700 koruny) za kus.
Zároveň se Sphere stává exportním konceptem, protože firma plánuje další lokace, a to jak napříč USA, tak například i v Abú Dhabí. Podle Dolana by jeho společnost mohla, i s ohledem na reakce návštěvníků a odborníků, pro které se jedná o podobný posun, jakým byl nástup IMAXu, ačkoliv v mnohem větším měřítku, zvládat pět až šest projektů současně. „Mám pocit, že tohle je přesně to, čím měl IMAX být,“ shrnul své pocity po návštěvě lasvegaské Sphere jeden z diváků.