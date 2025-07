Louvre jen pár metrů od Guggenheimova muzea? V Abú Dhabí dokončují novou kulturní čtvrť i pro prestižní světové instituce

Spojené arabské emiráty (SAE) už mnoho let investují peníze vydělané těžbou ropy do nákladné výstavby ve svých největších městech, typicky třeba v Dubaji. V minulosti díky tomu vznikl například jeden z nejluxusnějších hotelů Burdž al-Arab, nejvyšší budova světa Burdž Chalífa nebo krytý lyžařský areál Ski Dubai.

Pozadu za svým slavnějším sousedem ale nechce zůstat ani nedaleké Abú Dhabí. Na jeho ostrově Saadiyat proto nyní dělníci pracují na dokončení zcela nové kulturní čtvrti, která se má stát rájem pro milovníky muzeí a galerií. V rozsáhlém komplexu o rozloze 2,43 kilometru čtverečních bude sídlit několik významných místních institucí, které doplní pobočky slavných světových galerií, jako je třeba pařížský Louvre či newyorský Guggenheim.

Nejstarší materiál na Zemi

Projekt na výstavbu rozsáhlé kulturní čtvrti v Abú Dhabí byl podle CNN zahájen zhruba před 20 lety, přičemž už od začátku se vláda tohoto emirátu snažila, aby se Saadiyat stal světově proslulou turistickou destinací, podobně jako třeba berlínský Muzejní ostrov. V tom měla jednotlivým muzeím pomoci i skutečnost, že jejich podobu navrhovali špičkoví architekti, jako je Jean Nouvel, Frank Gehry nebo Norman Foster.

Skvrnou na celém projektu byla naopak obvinění lidskoprávní organizace Human Rights Watch, která kritizovala údajně špatné pracovní a životní podmínky dělníků, jež byli na stavbě zaměstnáni. Další lidé zase odsoudili zapojení samotného Louvru či Guggenheimova muzea, jelikož jejich pobočky by údajně neměly vzniknout v zemi praktikující cenzuru, jako jsou právě Spojené arabské emiráty.





I přes zmíněné kontroverze bude ale na ostrově Saadiyat letos konečně otevřeno hned několik muzeí, což oslavuje třeba Peter Magee. „Tato čtvrť se stane jakýmsi souhvězdím několika úžasných hvězd, které osvětlují historii, kulturu a umění celého našeho regionu,“ uvedl ředitel Národního muzea Zayed.

Právě ta má být jednou z nejvýznamnějších institucí, která bude na ostrově sídlit. Stavba navržená architektonickým studiem Foster + Partners a pojmenovaná po šejkovi a zakladateli Spojených arabských emirátů Zayedovi bin Sultánovi Al Nahyanovi představí především emirátskou historii a kulturu. Návštěvníci se tak mohou těšit na expozici o vývoji jedinečné pouštní krajiny, osídlení beduínských předků a současné roli SAE jakožto jednoho z globálních obchodních center.

Jen o pár desítek metrů dál má stát Muzeum přírodní historie, které bude se svou rozlohou 35 tisíc metrů čtverečních patřit k největším muzejním a výzkumným institucím svého druhu v regionu. Hlavní atrakcí této budovy bude nejkompletnější kostra Tyrannosaura rexe na světě, jež byla v roce 2020 zakoupena za 31,8 milionu dolarů. Dalším významným lákadlem je třeba meteorit Murchison, který obsahuje organické sloučeniny staré až 7,5 miliardy let, což z nich dělá vůbec nejstarší materiál objevený na planetě Zemi.





Do konce letošního roku pak má být otevřena i pobočka zmíněného Guggenheimova muzea. To bude sídlit v budově navržené americkým architektem Frankem Gehrym. Instituce se bude soustředit zejména na západoasijské, severoafrické a jihoasijské umění, což ji výrazně odliší od ostatních muzeí v New Yorku, Bilbau či v Benátkách.

Italská renesance a imerzivní umění

Kromě teprve dokončovaných muzeí je v areálu už v současnosti zpřístupněno několik dalších institucí, jako třeba letos na jaře otevřené centrum imerzivního umění teamLab Phenomena. To návštěvníkům nabízí jedinečný zážitek, který propojuje vědu, umění a technologii. Třeba aktuální expozice „Plovoucí mikrokosmy“ představuje jakési sochy umístěné ve vodě, přičemž když se návštěvníci touto vodou brodí, sochy mění svůj tvar i barvu, čímž dochází k neopakovatelnému vizuálnímu a hmatovému zážitku.

Pobočku pařížského Louvru, která má ve svých sbírkách řadu významných děl – od staroegyptských soch přes mistrovské kusy italské renesance až po abstraktní obrazy 20. století –, může veřejnost na ostrově navštívit už od roku 2017. Toto muzeum navržené francouzským architektem Jeanem Nouvelem se v uplynulých letech stalo ikonou Abú Dhabí díky své klenuté střeše a geometrickým vzorům inspirovaným prvky tradiční islámské architektury.

Vzhledem k širokému záběru všech zmíněných institucí v Abú Dhabí věří, že Saadiyat si brzy získá oblibu návštěvníků z celého světa, a tím tak dostane emirát na mapu světové kultury. „Mnoho měst po celém světě má fantastické kulturní instituce; přičemž mnohé z nich jsou o dost starší než ty naše. Myslím si ale, že právě blízkost několika slavných institucí na jednom místě je to, co udělá naši kulturní čtvrť zcela výjimečnou i v globálním měřítku,“ uzavřel Mohamed Khalifa Al Mubarak, předseda Ministerstva kultury a cestovního ruchu v Abú Dhabí.