Těžbě ve vesmíru se zatím nedaří. Technologie je stále velmi drahá, to odrazuje potenciální investory

Ještě před pár lety se zdálo, že těžba materiálu ve vesmíru je nevyhnutelná. Analytici, technologičtí vizionáři, a dokonce i renomovaný astrofyzik Neil de Grasse Tyson předpovídali, že z tohoto oboru se brzy stane rozsáhlý byznys. Založeny byly třeba těžařské společnosti Planetary Resources a Deep Space Industries, do nichž investoval i spoluzakladatel Googlu Larry Page či jeho tehdejší firemní kolega Eric Schmidt.

Když se ale podíváme do současnosti, zjistíme, že odvážné předpovědi se vůbec nevyplnily. Lidstvo dosud komerčně nevytěžilo byť jedinou planetku a nezdá se, že by se na tom mělo v nejbližší době něco změnit. Obě výše zmíněné společnosti byly navíc odkoupeny firmami, které s vesmírnou těžbou nijak nesouvisí, a svých původních záměrů se tak zcela vzdaly.

Investoři mají strach

Co stojí za neúspěchem vesmírného dolování? V prvé řadě jsou to enormní náklady. „Pokud bychom chtěli vyvinout plnohodnotné těžební vozidlo, potřebovali bychom na to několik set milionů dolarů. Bylo by přitom velmi náročné přesvědčit o našem plánu potenciální investory. Důvodem jsou především náklady na kosmické lety, které výrazně převyšují hodnotu čehokoli, co byste z planetek využili,“ řekl CNBC generální ředitel společnosti Trans Astra Joel Sercel.

Firma se tak chce nejprve zaměřit na získávání vody z kosmických těles pro výrobu raketového pohonu. V budoucnu by pak ráda těžila i jiné materiály, to však dle Sercela bude ještě nějakou dobu trvat. „Pokud jde o časovou osu dolování ve vesmíru, je pro nás největším problémem financování. Záleží také na tom, jak rychle dokážeme rozšířit naše podnikání a získat praktické inženýrské zkušenosti s operačními systémy. První těžební misi bychom tedy mohli zahájit za zhruba pět až sedm let,“ doplnil podnikatel.

Sercel zatím doufá, že dokud společnost nerozvine své hlavní podnikání, udrží ji nad vodou jiné projekty. I při nich chce ale využít technologie, které budou později součástí těžebních misí. Firma se tak chce věnovat třeba doručování satelitů na oběžnou dráhu nebo jejich použití pro pomoc při řízení provozu ve stále plnějším vesmíru.

Důležité je najít vhodnou planetku

Vesmírné těžbě věří nadále vedle Trans Astry i jiné společnosti, mezi nimi například Astro Forge. „Na Zemi máme omezené množství vzácných prvků, jako jsou třeba kovy z platinové skupiny. Ty se přitom používají ve věcech každodenní potřeby, jako je váš mobilní telefon, léky či katalyzátory. Těchto kovů ale můžeme získat více jen mimo naši planetu – na planetkách,“ uvedl generální ředitel firmy Matt Gialich, který dříve pracoval jako inženýr ve firmách SpaceX Elona Muska a Virgin Galactic sira Richarda Bransona.





Aby se drahá vesmírná těžba vůbec vyplatila, chce Astro Forge svůj náklad připojit k běžným satelitům, jež poletí na raketách Muskovy společnosti. „Předchozí firmy Planetary Resources a Deep Space Industries se snažily zkonstruovat mnohem větší a dražší satelity, což vyžadovalo obrovské množství peněz. Myslím, že právě to způsobilo pád obou společností. My oproti tomu využijeme k dopravě do vesmíru zavedené technologie jiných firem, což nám výrazně sníží náklady,“ nechal se slyšet Gialich.

Největší výzvou pro Astro Forge je tak rozhodnutí, kde přesně těžbu zahájit. Před startem samotných misí musí všechny společnosti důkladně zkoumat existující data a doufat, že jimi vybrané vesmírné objekty dané minerály opravdu obsahují. „Můžeme dobře kontrolovat a řídit technologickou i operační část mise. Nejsme ale schopni s jistotou určit složení planetky, dokud se na něj nedostaneme,“ vysvětlil Jose Acain, spoluzakladatel a technický ředitel Astro Forge.