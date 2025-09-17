Pokud nedáme Muskovi bilionovou odměnu, přesměruje svoji pozornost jinam, hájí zástupci Tesly nedávný návrh

Nejbohatší muž světa Elon Musk může opět pořádně zbohatnout. Zajistit by mu to měla automobilka Tesla, jejíž zástupci se začátkem září nechali slyšet, že chtějí svého generálního ředitele motivovat rekordní odměnou ve výši až jeden bilion dolarů. Právě tato extrémně vysoká částka má zajistit, že se Musk bude Tesle dostatečně věnovat, a nebude preferovat své další společnosti, jako je SpaceX a xAI.
„Většina Muskova bohatství nyní pochází z jiných obchodních aktivit mimo Teslu a dnes má navíc k dispozici atraktivnější možnosti než kdykoli předtím. Odměna ve výši až 423 milionů kusů akcií je tedy nezbytná, aby Muskovi zabránila v upřednostňování jiných podniků,“ píše se podle CNBC ve zprávě americké automobilky.
Musk chce větší podíl i kvůli kontrole nad firmou
Za současnou velkorysou nabídkou Tesly stojí především skutečnost, že tato společnost v poslední době ztratila svoji pozici „dominantní“ Muskovy firmy. Zatímco ještě v loňském roce pocházela drtivá většina bohatství amerického podnikatele právě z jeho akcií Tesly, aktuálně už je to už méně než polovina.
Problém navíc je i v samotném Muskově podílu. Nejbohatší muž světa v současnosti vlastní zhruba jen 13 procent akcií automobilky v hodnotě přibližně 140 miliard dolarů (téměř 2,9 bilionu korun), což sice rozhodně není málo, i přesto ale tento stav už několikrát kritizoval. Údajně totiž ve firmě potřebuje aspoň 25procentní podíl, aby v případném hlasování zabránil převzetí společnosti.
Ve SpaceX a xAI má přitom Musk mnohem větší slovo, jelikož v první jmenované firmě se těší ze 42procentního vlastnictví, zatímco v případě té druhé je dokonce jejím většinovým majitelem. SpaceX navíc aktuálně plánuje prodej akcií, který údajně společnost ocení na 400 miliard dolarů (téměř 8,3 bilionu korun). To by zvedlo hodnotu Muskova podílu na přibližně 170 miliard (asi 3,5 bilionu korun), což je více než hodnota jeho současného podílu v Tesle.
Ještě rychlejším tempem pak roste ocenění xAI, které na začátku roku dosahovalo 80 miliard dolarů, avšak v rámci nového investičního kola by se mohlo dostat až na 200miliardovou hranici (zhruba 4,1 bilionu korun). A vzhledem k tomu, že Musk vlastní více než polovinu této společnosti, převyšuje jeho podíl výrazně hodnotu 100 miliard dolarů (přibližně dva biliony korun).
Hodnota akcií může výrazně vzrůst
Zda bude Muskova rekordní odměna schválena, samozřejmě záleží na akcionářích. Vzhledem k prudce rostoucímu ocenění miliardářových dalších společností je pravděpodobné, že velká část z nich bude pro. Sami totiž dobře vědí, že dost možná jedině tak zajistí, aby se Muskova pozornost upírala především na Teslu.
Na druhou stranu je nutné dodat, že se s velkou pravděpodobností najdou i tací, kteří s návrhem souhlasit nebudou. Pokud by totiž slavný byznysmen skutečně získal zmíněných 423,7 milionu akcií, a pokud zároveň Tesla v příštích letech navýší svoji tržní hodnotu až na plánovaných 8,5 bilionu dolarů, vzrostl by podíl nejbohatšího muže světa v automobilce na více než dva biliony (přes 41 bilionů korun).
Případné schválení (či naopak neschválení zmíněné odměny) bude mít pravděpodobně zásadní vliv rovněž na to, kdo bude v příštích letech vévodit žebříčku nejbohatších lidí světa. Minulý týden Muskovi tuto pozici krátce „sebral“ spoluzakladatel společnosti Oracle Larry Ellison, který zbohatnul díky raketovému růstu akcií své firmy, za nímž stál současný boom cloudu a umělé inteligence. A vzhledem k tomu, že dle odborníků bude toto odvětví téměř jistě růst i nadále, dá se očekávat, že přetahovaná o pozici největšího boháče bude v nadcházejících letech pokračovat.