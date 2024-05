Tak draho, že vzniká nová bankovka. Argentina kvůli enormní inflaci zavede platidlo v hodnotě 10 tisíc pesos

Ačkoli se Argentina s vyšší cenovou hladinou potýká už celé roky, extrémně vysoké ceny, jakým čelí nyní, nezažila od začátku devadesátých let. Koneckonců, v březnu meziroční inflace vyletěla o 287 procent, což představuje nejprudší zdražení na celém světě. Že je situace opravdu špatná, momentálně dokazuje i skutečnost, že se tamní centrální banka rozhodla vydat bankovky v nové nejvyšší nominální hodnotě 10 tisíc pesos (přes 263 korun). O jejím zavedení informovala americká zpravodajská agentura AP.

Až doposud byla platidlem s nejvyšší nominální hodnotou bankovka dva tisíce pesos (téměř 53 korun), takže s sebou občané museli tahat celé tašky nacpané hotovostí, pakliže si chtěli koupit něco hodnotného. Přesně hotovost totiž obchodníci během hospodářského poklesu upřednostňují, a to dokonce tak, že za její použití nabízejí různé slevy.

Počet bankovek, které jsou Argentinci nuceni nosit u sebe, se začne snižovat již od příštího měsíce, kdy bude nová hotovost oficiálně zavedena. Ke konci roku pak centrální banka uvede na trh ještě platidlo dvojnásobné hodnoty, tedy 20 tisíc pesos, což bude dle aktuálního kurzu odpovídat necelým 527 korunám.





Kontroverzní ekonomické reformy

Poté, co si Argentina v prosinci minulého roku zvolila nového prezidenta, kterým se stal ultraliberální Javier Milei, se jihoamerický stát ocitl uprostřed ekonomické reformy. Tu Milei sliboval uskutečnit ještě jako kandidát v rámci volební kampaně.

První výrazné změny začal uskutečňovat již těsně po svém jmenování do funkce a ještě před koncem roku prostřednictvím tamních úřadů oznámil devalvaci pesa o 54 procent. „Je to způsob, jakým může Argentina prolomit svoji ‚závislost‘ na fiskálních deficitech,“ uvedl tehdy ministr hospodářství Luis Caputo s tím, že do budoucna bude centrální banka usilovat o to, aby peso oslabovalo o dvě procenta měsíčně.

Ve stejnou dobu přišla vláda se záměrem snížit výdaje státu o 2,9 procenta hrubého domácího produktu, čehož se umanula docílit snížením důchodů a sociálního zabezpečení a omezením dotací. Nicméně, i přes svoji kontroverzi politika Mileiho do jisté míry výsledky již přinesla. Navzdory stále rostoucí inflaci se peso na jednom z klíčových devizových trhů v zemi stalo top měnou vůči dolaru. Ještě v minulém roce byla přitom argentinská měna známa jako jedna z těch nejvíce znevýhodněných.

Jak ale upozorňuje AP, Mileiho úsporná opatření komplikují život mnoha lidem v zemi. A i z toho důvodu vyhlásili Argentinci ve čtvrtek generální stávku, která byla namířena právě proti reformám a prostřednictvím níž navázali na masivní protesty vůči škrtům ve školství z minulého měsíce. Odborové svazy vládě vyčítají, že její reforma je přínosem pouze pro bohaté jedince a že se změny odehrávají na úkor „běžného lidu“ i přírodního bohatství.

Ve čtvrtek se tak v jihoamerické zemi zastavila hromadná doprava, omezila se výuka na školách a rovněž zamrzla i práce ve významném sektoru zpracování obilí. Nutno navíc podotknout, že ke stávce se připojili také zaměstnanci bank.