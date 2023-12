Ekonomická reforma bude. Argentinský prezident začíná plnit svůj předvolební slib, následující měsíce budou brutální, varoval

Jako prezidentský kandidát slíbil Argentině výrazné ekonomické změny. No a nyní se zdá, že svému slovu hodlá dostát bez zbytečných odkladů. Krátce po svém zvolení totiž Javier Milei nepřímo oznamuje počátek reformy, na které postavil vlastní prezidentskou kampaň.

Podle informací zveřejněných na webu Insider devalvovala argentinská administrativa měnu o 54 procent. V souvislosti s tím její kurz oslabí z původních 366,5 na 800 pesos za dolar. „Je to způsob, jakým může Argentina prolomit svoji ,závislost‘ na fiskálních deficitech,“ komentuje ministr hospodářství Luis Caputo.

Do budoucna bude centrální banka usilovat o to, aby peso oslabovalo o dvě procenta měsíčně. Mileiova vláda se mezitím pokusí zredukovat výdaje státu o 2,9 procenta HDP, čehož chce docílit třeba snížením důchodů a sociálního zabezpečení a omezením dotací. Ostatně, i sám prezident varoval, že několik následujících měsíců bude pro Argentinu brutální. Už nyní má přitom země dost problémů kvůli trojciferné inflaci, přičemž v blízké budoucnosti ji čeká další zdražování, a to konkrétně o 20 až 40 procent.





Nejdráže od devadesátých let

S vyšší cenovou hladinou se Argentina potýká celá léta, takto extrémně vysoké ceny však nezažila od roku 1991. V listopadu agentura Reuters informovala, že v zemi aktuálně žijí na hranici chudoby dvě pětiny obyvatel. Ostatně, minimální mzda dle oficiálního kurzu v listopadu činila 132 tisíc pesos, což tehdy odpovídalo zhruba 8600 korunám. Taková částka přitom mnohdy nestačí ani na pokrytí základních potřeb.

Pro představu, oproti roku 2007 si za některé potraviny lidé připlatí i čtyřsetkrát víc. Například kilo mletého hovězího masa, které stálo před 16 lety pouhá tři pesos, koupí zákazníci momentálně za 1250 pesos. Vyplývá to z letáku společnosti Focus Market, jež na tamním trhu působí.

Iniciativu Argentiny odstartovat ekonomickou reformu ocenil Mezinárodní měnový fond (MMF), který uvedl, že tyto kroky pomohou ekonomiku jihoamerické země stabilizovat a umožní větší rozkvět soukromého sektoru: „Tato odvážná počáteční opatření mají za cíl výrazně zlepšit veřejné finance způsobem, který chrání nejzranitelnější členy společnosti, a posílit devizový režim.“

Nicméně, radikální plán na odstranění pesa a přijetí dolaru jako nového národního platidla vyvolal v řadě lidí pochybnosti. Například ekonom a držitel Nobelovy ceny Paul Krugman prohlásil, že velkému inflačnímu dilematu nemá Argentina šanci uniknout ani ,jednoduchým‘ přechodem z pesa na americkou měnu. „Nepředstírám, že rozumím tomu, co se aktuálně děje v argentinské politice,“ uvedl ekonom ve sloupku pro New York Times. „Ale skutečnost, že mnoho lidí zjevně věřilo, že dolarizace vyřeší argentinské problémy, byla jen nejnovějším příkladem trvalé síly magického peněžního myšlení,“ dodal.

Křehká výchozí pozice

O tom, jak dolarizaci Argentiny vidí další ekonomové, se psalo už v druhé polovině listopadu. Část z nich se shodla, že ačkoli by tento proces mohl inflaci v zemi zkrotit, nevyřešil by další fiskální potíže. Jako těžce realizovatelný přechod na dolar tehdy popsal třeba manažer společnosti Vontobel Asset Management Thierry Larose: „Aktuální křehký stav argentinské ekonomiky není vhodnou výchozí pozicí pro dolarizaci. Abyste mohli dolarizovat, musíte stabilizovat ekonomiku, ukončit hyperinflaci a obnovit devizové rezervy, což se v nejbližší době pravděpodobně nestane.“

Že se ne vždy přechod na jinou měnu povedl, navíc ukazují i zkušenosti z minulosti. Konkrétně třeba Řecku, které silně zasáhla hospodářská krize, ztráta měnové suverenity jeho situaci ještě více zkomplikovala. A to dokonce natolik, že se krach země po přechodu na euro stal pravděpodobnějším (byť se mu nakonec s podporou Evropské unie podařilo předejít).

Optimističtěji vidí celou situaci třeba hlavní ekonom skupiny CFG Vladimír Pikora. „V argentinské ekonomice samovolná dolarizace už proběhla. Něco podobného jsme znali z Chorvatska, kde sice měli kunu, ale na pobřeží se běžně platilo i eurem. Dolarizace by tedy zemi měla pomoci,“ nechal se koncem listopadu slyšet pro Euro.cz. Následně doplnil, že pro boj s inflací je tato politika účinná.