Svatý grál, jenž má nahradit palmový olej. Skotští vědci vyvinuli novou rostlinnou složku, která je údajně ekologičtější a zdravější

Téměř polovina všech potravin a kosmetických výrobků nacházejících se na pultech supermarketů má minimálně jednu věc společnou: obsahují palmový olej. Proč má být něco takového znepokojivé? Jednoduše kvůli tomu, že s narůstající poptávkou po této surovině mizí na docela jiném koutu planety něco, co je pro život na naší planetě zcela zásadní. Řeč je pochopitelně o tropických pralesech.

Rozsáhlé odlesňování se týká především některých oblastí poblíž rovníku – právě zde se totiž palmám olejným daří ze všeho nejvíce. Naštěstí, zdá se, existuje řešení. Odborníci na potraviny z Queen Margaret University (QMU) v Edinburghu totiž tvrdí, že jejich nová rostlinná složka s názvem PALM-ALT má zhruba o 70 procent menší dopad na životní prostředí, avšak zároveň obsahuje o čtyři pětiny nasycených tuků a bezmála třetinu kalorií méně.

„Pro náš výzkumný tým bylo jakýmsi svatým grálem nahradit palmový olej a zároveň zachovat podobu konečného produktu, který bude chutnat stejně a bude mít stejnou texturu. Přesně toho jsme ale nyní docílili. Provedli jsme totiž speciální senzorické testování, v němž lidé nedokázali rozpoznat rozdíl mezi naším produktem a produktem s klasickým palmovým olejem,“ uvedla pro BBC Catriona Liddleová, jedna z vedoucích výzkumníků v týmu QMU.





Přírodní vlákniny a řepkový olej

Konzistence PALM-ALTu připomíná nejvíce ze všeho klasickou majonézu. K jeho výrobě se nepoužívají plody palmy ani jakákoliv přidaná aromata, cukr, sladidla, konzervanty nebo barviva. Stoprocentně rostlinná složka vzniká z vedlejšího produktu lněného průmyslu, který se smíchá s přírodními vlákninami a řepkovým olejem.

Pokud by se palmový olej skutečně podařilo nahradit, znamenalo by to opravdu zásadní změnu pro mnoho odvětví. Tato rostlinná složka je velmi oblíbená u potravinářských a kosmetických firem, protože se hodí do široké škály různých výrobků. Pomáhá jí k tomu fakt, že je bez zápachu i barvy a nemění vůni, chuť ani vzhled výsledných produktů.

Palmový olej navíc zajišťuje hladkou texturu a funguje jako přírodní konzervant, přičemž své vlastnosti si zachovává i při vysokých teplotách. A právě díky této skutečnosti je ideální rovněž pro vaření – lze se s ním setkat v čokoládě, u cereálií, nanuků, ale také v těstovinách či taveným sýrech.

Odborníci odhadují, že celosvětový průmysl s palmovým olejem měl v roce 2021 hodnotu zhruba 62,3 miliardy dolarů (asi 1,5 bilionu korun). Zásluhou zvyšující se poptávky by ale toto číslo mělo v následujících letech nadále růst.

Palmové plantáže ohrožují orangutany

Dobrou zprávou je, že zmíněný vědecký tým z QMU nedávno získal mezinárodní patent na PALM-ALT a už brzy začne jednat s potenciálními výrobci. „Začali jsme s pekařskými výrobky, jako je třeba sladký chléb, koláče nebo sušenky. Zejména v nich je totiž palmový olej téměř nenahraditelnou složkou, a to kvůli svým mimořádným vlastnostem. Náš produkt je ale výrazně zdravější a ekologičtější, takže doufáme, že se nám podaří najít výrobce, který o něj bude mít zájem,“ doplnila Liddleová.

Hlavním problémem palmového oleje je právě jeho negativní dopad na životní prostředí. Podle odhadů ekologů byla produkce této ingredience zodpovědná za zhruba osm procent celosvětové deforestace v letech 1990 až 2008.

Přibližně 85 procent veškerého palmového oleje se vypěstuje v Indonésii a Malajsii, kde se plantáže v roce 2020 nacházely na asi 28,7 milionu hektarů půdy. Vypalování lesů samozřejmě závažně poškozuje tamní krajinu, kde žije mnoho vzácných rostlin a živočišných druhů. Zvláště nebezpečná je pak deforestace pro orangutany, nosorožce, slony a tygry, kteří přicházejí o své přirozené životní prostředí.