Stále více Čechů tráví dovolenou přímo na vodě. Kromě půjčení lodi v Chorvatsku je lákají i jezera nebo pobyt v hausbótech

K letním prázdninám neodmyslitelně patří dovolená poblíž vody, a to bez ohledu na fakt, zda se jedná o venkovní koupaliště, břehy Máchova jezera nebo pláže v Chorvatsku. Kromě těchto „klasických“ destinací ale mnoho Čechů tráví čas či dokonce přespává přímo na vodě – ať už na vypůjčených lodích, výletních plavbách, nebo třeba v hausbótech.
Strávili jste už někdy dovolenou přímo na vodě?
Zvýšenou poptávku po tomto typu dovolené potvrzuje třeba tuzemská společnost Boataround, která funguje podobně jako známý Booking.com, leč s tím rozdílem, že namísto ubytování zprostředkovává zájemcům pronájmy lodí a dalších plavidel. „Zájem Čechů o dovolené na pronajatých lodích dlouhodobě roste. Po pandemii lidé začali více vyhledávat individuální formy cestování a způsoby, jak během jedné dovolené spojit aktivní odpočinek, soukromí a objevování nových míst bez davů turistů,“ přibližuje redakci Euro.cz šéf firmy Pavel Pribiš.
Podle českého podnikatele stojí za současným vývojem rovněž fakt, že pronájem lodí je v současnosti dostupnější než dříve. Nahrávají tomu například rostoucí ceny „klasického“ ubytování v turistických letoviscích, ale také skutečnost, že pobyt na lodi v sobě spojuje ubytování i možnost cestovat mezi jednotlivými místy. Zásadní je rovněž dobrodružná povaha řady našinců, kteří se už nechtějí celou dovolenou jen „povalovat“ v all-inclusive resortu.
Last minute zájezdy jsou minulostí
Čeští zákazníci si letos přes Boataround nejčastěji půjčují lodě v oblíbeném Chorvatsku, kam míří téměř sedm z deseti posádek. Rychle však roste zájem také o Řecko nebo například o Polsko, kde jasně vedou Mazurská jezera. Klidná, leč zároveň působivá krajina na severovýchodě země se z hlediska popularity dokonce stala letošním skokanem roku.
„Pronájem lodí na Mazurských jezerech je u Čechů populárnější než plavby v Itálii, což potvrzuje, že český jachting má silnou jezerní tradici. Navzdory tomu ale stále většina lidí míří k moři, takže zájem o plavby v Česku je výrazně nižší než v přímořských zemích,“ popisuje Pribiš.
Z hlediska dalších trendů je podle něj zajímavé, že u Čechů došlo k zásadní změně v jejich nákupním chování. Tuzemští zákazníci se totiž stali jedněmi z největších plánovačů ve střední Evropě a lodě rezervují v průměru už 175 dní před odjezdem. Z toho jasně vyplývá, že doba „last minute“ zájezdů na lodích v podstatě skončila: „Ještě vloni si rezervovali lodě v průměru 113 dní předem, letos už je to prakticky půl roku dopředu, což je extrémní posun o více než dva měsíce. Češi pravděpodobně pochopili, že čekat na slevy se v době vysoké poptávky nevyplácí, a raději si objednávají svoji oblíbenou loď předem za dobrou cenu.“
Sázka na starší a levnější plavidla
Zájem Čechů o dovolenou na vodě neroste jen díky zkušeným jachtařům, kteří se k tomuto způsobu cestování vracejí pravidelně. Podle vedení Boataroundu přibývá také úplných nováčků, jež k první plavbě často přivede doporučení přátel nebo inspirace na sociálních sítích. Ani absence předchozích zkušeností totiž nemusí být překážkou, jelikož si člověk může loď pronajmout společně s profesionálním kapitánem, který se stará o její řízení.
Češi ovšem této možnosti využívají jen minimálně. Služby placeného kapitána si objednává pouhých 0,6 procenta tuzemských posádek, což dle společnosti souvisí i s tím, že mezi jejími tuzemskými zákazníky je početná skupina zkušených jachtařů. Ti se na lodě vracejí opakovaně a v dalších sezonách často vyrážejí objevovat nové destinace.
Poměrně specifické jsou také požadavky našinců na samotná plavidla. Zatímco ve světě i na sousedním Slovensku roste popularita prostornějších a komfortnějších katamaránů, v českých rezervacích mají jen asi 17procentní podíl. Jasně zde naopak dominují klasické plachetnice, na které připadá 73,4 procenta objednávek. Nejžádanější jsou lodě německé značky Bavaria, za níž následují francouzské Beneteau či Jeanneau, a nadprůměrnou popularitu mají rovněž sportovněji zaměřená slovinská plavidla Elan.
Češi zároveň při výběru poměrně výrazně hledí na cenu. „Průměrná hodnota jejich rezervace letos dosahuje necelých 56 tisíc korun, což je zhruba o 12 tisíc méně, než činí celosvětový průměr. Tato úspora přitom není na úkor zážitku, ale volbou starších, ověřených modelů. Český klient zkrátka nepotřebuje nejnovější loď – stačí mu, když je spolehlivá,“ vysvětluje Pribiš.
Luxusní hausbóty třeba jen na víkend
Na vodě lze pochopitelně přespat také na výletní lodi či na hausbótech. První zmíněná možnost je ale podle společnosti Slevomat pro Čechy stále spíše okrajová. Může za to především fakt, že naše země je od moře poměrně vzdálená, takže už jen samotná cesta k přístavu může být pro mnoho lidí až příliš dlouhá a náročná. Málokdo je pak ochotný ještě absolvovat několikahodinovou plavbu, než konečně dorazí do první destinace.
Úplně jiná situace ale panuje u hausbótů, do nichž Češi vyrážejí stále častěji v rámci kratších pobytů a prodloužených víkendů. Na těchto plovoucích stavbách je láká především jedinečné prostředí, soukromí a rovněž fakt, že jsou dostupné i v tuzemsku, tedy relativně blízko.
„Hausbóty jsou v posledních letech vyhledávaným místem na takzvaný glamping, tedy luxusní kempování. Češi už plovoucí domky nevnímají jen jako letní záležitost, ale vyhledávají je i pro netradiční pobyty v průběhu celého roku. Je to skvělý kompromis, kdy jste v těsném kontaktu s přírodou, aniž byste se museli vzdát hotelového komfortu,“ uzavřel šéf Slevomat Group Tomáš Braverman.