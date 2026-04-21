Špatný vtip, nebo budoucnost letecké dopravy? Dvouúrovňová sedadla mají novou podobu, jejich designér slibuje vyšší komfort v ekonomické třídě

Ne snad že by aerolinky aktuálně neměly mnohem závažnější problémy k řešení: opět zablokovaný Hormuzský průliv znamená, že se zásoba jejich pohonných hmot s každým dnem čím dál více tenčí, zatímco cena leteckého paliva naopak narůstá. Což na prahu hlavní letové sezony nechce slyšet asi nikdo.
Faktem každopádně je, že snaha o co nejefektivnější snížení provozních nákladů je stará jako letectví samo, přičemž i tento zdánlivý detail, jakým je právě uspořádání sedaček na palubě, může mít dalekosáhlé důsledky nejen na peněženky cestujících, ale i samotných akcionářů.
Vylepšená verze se blíží realitě
Vinceteův startup Chaise Longue, jenž se zaměřuje na pohodlí pasažérů v ekonomické třídě, na které se podle něj často zapomíná, se do širšího povědomí veřejnosti dostal poprvé už před několika lety. Tehdy ale byl jen konceptem, který vzbuzoval spíš pobavení a zvědavost než reálné očekávání.
Nová verze vypadá mnohem promyšleněji. Nejde už jen o efektní vizualizaci, nýbrž o model, jenž se snaží reagovat na nejčastější výhrady a zároveň přesvědčit letecký byznys, že podobné řešení nepatří pouze na výstavy. Vicente ji letos představil na veletrhu Aircraft Interiors Expo v Hamburku a popsal ji jako vrchol současné etapy projektu. „Jde o naši dosud nejpropracovanější verzi,“ pyšnil se v komentáři pro CNN.
Samotná myšlenka je přitom velmi jednoduchá. Cestující nesedí v jedné rovině, ale ve dvou výškových úrovních nad sebou, což má umožnit jiné rozložení prostoru v kabině. Spodní řada slibuje víc místa pro nohy, zatímco horní část umožňuje odlišný sklon sezení. Autor návrhu tím zdůrazňuje, že i ekonomická třída by mohla nabídnout snesitelnější podmínky na delších trasách, aniž by to pro dopravce znamenalo výrazný zásah do obchodního modelu.
Více pohodlí za stejnou cenu
Snaha o pohodlnější cestování bez výrazného zdražení letenek je jedním z důvodů, proč se podobné nápady v letectví objevují opakovaně. Kabiny komerčních letadel se v posledních letech staly prostorem, kde se velmi tvrdě střetává tlak na výnosnost s rostoucím očekáváním cestujících. Lidé chtějí víc místa, větší soukromí a alespoň základní komfort i mimo vyšší cestovní třídy. Aerolinky tak potřebují co nejlépe využít každý metr kabiny, který může rozhodnout o ekonomice provozu. „Setkali jsme se přímo s leteckými společnostmi a jejich generálními řediteli a zástupci oddělení pro zákaznickou zkušenost, a ti nám jasně sdělili, že chtějí, aby tato sedadla byla něčím víc než jen standardem v ekonomické třídě,“ zdůraznil Vincente.
Samozřejmě platí, že vedle příznivců tohoto řešení se najde i řada jeho odpůrců. Kritici upozorňují, že ani nový design nemusí být dokonalý, neboť zatímco jeden cestující získá více prostoru pro nohy, druhý může hůř snášet omezený prostor nad hlavou nebo prostý pocit toho, že nad ním sedí někdo další. Neřeší se tak jen ergonomie, ale i psychologická stránka celé věci. Ostatně, už při předchozím testování podle CNN zaznělo, že spodní úroveň může na některé pasažéry působit poměrně klaustrofobicky, i když jiným bude připadat jako přijatelný kompromis.
Spousta otázek kolem
Převést nový návrh do běžného provozu bude bezpochyby velice náročné, a to i z toho důvodu, že sedadla musí obstát v přísném schvalovacím procesu, který posuzuje bezpečnost, evakuaci, odolnost i ergonomii. Právě v této fázi se nejčastěji ukážou limity, většinou skryté v detailech. Roli hraje například způsob instalace do kabiny, náročnost údržby a práce palubního personálu nebo to, na jak dlouho by přestavba vyřadila letadlo z provozu.
Novinka uspěje jen tehdy, bude-li dávat smysl leteckým společnostem, které počítají každý centimetr navíc i každou minutu, kdy není letoun ve vzduchu. Tedy jinými slovy, dopravce zajímá hlavně to, jestli jim pomůže zvýšit příjmy, odlišit nabídku od konkurence a naplnit očekávání cestujících.
Úplná přestavba kabiny se nejspíš konat nebude
Sám Vicente už nepočítá s tím, že by dvouúrovňové sezení plošně nahradilo běžnou ekonomickou třídu. Svá sedadla si představuje spíše ve střední části širokotrupých letadel, zatímco po stranách by zůstalo tradiční uspořádání.
Něco takového zní z obchodního hlediska mnohem uvěřitelněji než úplná přestavba kabiny. Ovšem i když se kolem projektu dál pohybují velcí hráči, žádná firma se k jeho výrobě dosud nezavázala. A to navzdory skutečnosti, že zástupci Airbusu vloni potvrdili, že o spolupráci s Chaise Longue uvažují.
Na druhou stranu, ani případný neúspěch nemusí nutně znamenat, že by byla celá myšlenka slepou uličkou. Už samotná pozornost, kterou si návrh mezi aerolinkami, ale hlavně na sociálních sítích získal, potvrzuje, že tlak na pohodlnější a promyšlenější cestování nezmizel, ba naopak. A i kdyby se dvouúrovňová sedadla nikdy běžnou součástí dopravních letadel nestala, třeba poslouží jako impuls k hledání jiných, praktičtějších řešení. „Pokud nás celé odvětví neodmítlo kvůli vtipným komentářům na sociálních sítích, možná už probíhají změny k lepšímu, jen zatím nejsou vidět,“ uzavřel designér.