Zůstane-li Hormuz uzavřen, budeme brzy bez paliva, varují evropská letiště

Země Perského zálivu zajišťují asi 50 procent evropského dovozu leteckého paliva, což za současné situace představuje závažný problém. Podle BBC to potvrdilo i nové prohlášení asociace letišť Airports Council International Europe (ACI Europe). Členové této organizace totiž uvedli, že mají „rostoucí obavy“ ohledně dostupnosti leteckých pohonných hmot v blízké době, a to i v souvislosti s blížící se letní turistickou sezónou.
„Očekávaná krize dodávek může vážně narušit provoz letišť a leteckých spojení, což s sebou přináší riziko krutých ekonomických dopadů pro postižené komunity i pro celou Evropu. Pokud se průjezd Hormuzským průlivem v příštích třech týdnech významně a stabilně neobnoví, stane se pro EU realitou systémový nedostatek leteckého paliva,“ napsal v dopise evropským komisařům pro energetiku a cestovní ruch generální ředitel ACI Europe Olivier Jankovec.
Paliva zdražila o více než dvojnásobek
Koncem minulého týdne dosáhla cena evropského leteckého paliva historického maxima 1 838 dolarů (asi 38 tisíc korun) za tunu, což představuje zásadní nárůst oproti 831 dolarům (přibližně 17 tisíc korun) před začátkem války v Íránu. Vzhledem k tomu vyzval Jankovec Evropskou unii k intervenci, protože už se podle něj nelze spoléhat pouze na tržní síly a běžnou adaptaci.
Dle šéfa ACI Europe je nezbytné, aby evropské úřady výrazně posílily monitorování výroby a dostupnosti leteckých pohonných hmot a aby se zapojily do jejich kolektivního nákupu. Organizace kromě toho vyzvala i k dočasnému zrušení některých omezení a předpisů týkajících se dovozu leteckého benzínu a petroleje do zemí EU.
„Tato krize by zároveň měla být příležitostí k posílení podpory výroby a cenové dostupnosti SAF, tedy udržitelného leteckého paliva. Cena konvenčního leteckého paliva totiž pravděpodobně zůstane na vyšších úrovních také ve střednědobém až dlouhodobém horizontu,“ popsal Jankovec další doporučení letecké organizace.
Nejvíce ohrožená jsou menší letiště
Nejproblematičtější situace podle ACI Europe panuje na menších regionálních letištích s méně než milionem cestujících ročně, kam prakticky vzato spadají všechna česká mezinárodní letiště s výjimkou Prahy. Právě tyto vzdušné přístavy totiž obvykle mají rezervy paliva jen na čtyři až pět týdnů provozu, takže případný výpadek zásob by se jich dotknul nejdříve.
„Pro některá menší letiště je dlouhodobě problematické dosáhnout životaschopnosti, a to aniž by se zohlednil očekávaný dopad nedostatku leteckého paliva. Tato krize by je tedy mohla ještě více ohrozit, a mohla by mít i dopady na evropskou soudržnost,“ doplnil Jankovec.
Význam letecké dopravy pro evropskou ekonomiku přitom rozhodně není zanedbatelný. K tvorbě hrubého domácího produktu zemí EU odvětví každoročně přispívá částkou 851 miliard eur (asi 20,7 bilionu korun) a zajišťuje 14 milionů pracovních míst. Už nyní navíc dochází k tomu, že některé aerolinky kvůli obavám z nedostatku paliva omezují lety a zvyšují ceny letenek.