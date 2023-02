SpaceX otestovala dosud nejsilnější raketový systém. Kosmická loď Starship už se připravuje na první let do vesmíru

Společnost SpaceX Elona Muska provedla ve čtvrtek klíčový test svého nového raketového systému Starship. Jak uvádí například BBC, během zkoušky vyzkoušeli její inženýři takzvaný statický zážeh nosiče Super Heavy. Ten byl pevně přišroubován k odpalovací plošině, aby se zabránilo jakémukoli pohybu. Při pokusu, jenž se konal ve výzkumném a vývojovém zařízení miliardářovy firmy v texaském Boca Chica, bylo po dobu necelých 10 vteřin v provozu 31 z celkových 33 motorů.

Starship se má brzy stát nejvýkonnějším operačním raketovým systémem v historii. K jejímu prvnímu letu by mohlo dojít už v následujících týdnech, ale pouze za předpokladu, že SpaceX bude s výsledkem čtvrtečního testu spokojená. Za úspěch je přitom možné považovat už jen vysoký počet funkčních pohonných jednotek. „Náš tým vypnul jeden motor těsně před startem a jeden se sám zastavil. Spustilo se tedy celkem 31 motorů, což je stále dost k dosažení oběžné dráhy!“ uvedl na svém twitteru Musk.

V plánu je Měsíc i Mars

Počet současně spuštěných motorů je z hlediska kosmických lodí opravdu výjimečný. Nejblíže se tomuto číslu přiblížila sovětská raketa N1 vyvinutá koncem 60. let minulého století, která měla 30 agregátů uspořádaných do dvou prstenců. Na všech svých čtyřech letech ovšem selhala, v důsledku čehož byl nakonec celý projekt zrušen.

Nosič SpaceX Super Heavy se všemi 33 moderními pohonnými jednotkami Raptor by měl produkovat zhruba o 70 procent větší tah než N1. Dokonce i nová raketa americké vesmírné agentury NASA, Space Launch System (SLS), která poprvé vzlétla v listopadu, je schopnostmi a výkonem Starshipu do velké míry zastíněna.

To je ostatně jeden z hlavních důvodů, proč má Musk od své kosmické lodě velká očekávání. Americký byznysmen ji chce využít k vysílání satelitů a lidí na oběžnou dráhu Země i jako extrémně rychlý dopravní prostředek létající z jednoho koutu planety na druhý. Ba co víc, jeho snem dokonce je, že by jednoho dne mohla dolétnout až na Mars a pomoci zde založit trvalé osady, čímž by z lidstva de facto vytvořil ,mnohoplanetární druh‘, připomíná zmíněný web.

Že je potenciál Starship jako z jiné galaxie, si uvědomuje i samotná NASA. Vesmírný úřad již kvůli němu uzavřel se SpaceX smlouvu ohledně vývoje verze, která má hrát důležitou roli v programu Artemis, jehož cílem je znovu přistát s astronauty na Měsíci.

Znovupoužitelné rakety zlevní kosmické lety

Celý raketový systém je vedle své výšky a výkonu v porovnání se svými předchůdci jedinečný i v tom smyslu, že se jeho jednotlivé části dají používat opakovaně. Nosič Super Heavy i loď Starship totiž dokážou bezpečně přistát na zemském povrchu, což znamená, že by v budoucnu mohly fungovat podobně jako letadla. Dlouhodobé úspory nákladů ve srovnání s konvenčními raketami na jedno použití mají být díky tomu opravdu zásadní.

Inženýři SpaceX nyní přezkoumají získaná data, aby pochopili, proč při čtvrtečním testu nemohli spustit všech 33 motorů. Prohlédnou také odpalovací rampu a pokusí se zjistit, k jakému konkrétnímu poškození během krátkého zážehu došlo. Předchozí testy motoru v menším měřítku totiž rozbily beton pod nosnou raketou, což vyžadovalo opravy. Podle Muska by se v případě pozitivních výsledků mohl vůbec první orbitální pokus systému Starship uskutečnit na konci února nebo března.