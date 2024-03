Shopsys kupuje za jednotky milionů firmu Convertim. Ta pomáhá s dokončením objednávek třeba Růžovému slonovi či Agátině Světu

Určitě to sami znáte: brouzdáte internetem, narazíte na něco, co sice zrovna nutně nepotřebujete, ale přesto si to rozhodnete objednat. Za tímto účelem navštívíte inkriminovaný e-shop, vložíte zboží do košíku, ale jen proto, abyste vzápětí zjistili, že vám vyplnění fakturačních údajů zabere celou věčnost, a tak nakonec objednávku nedokončíte a místo toho si jdete pustit nějaké video na YouTube.

Takováto zdánlivě banální věc vám kolikrát ani nestojí za to, abyste se o ni podělili v chatu na Messengeru s vaším partnerem či partnerkou. Když se nad tím ale člověk zamyslí, vlastně tu ze strany internetových prodejců může jít o docela velký byznys – zvláště pokud se něco podobného stane denně tisícovkám jiných spotřebitelů. A tak není divu, že si někdo další právě na této banalitě – která ve skutečnosti banalitou vůbec není – postaví podnikání, jehož cílem je e-shopům proces dokončení objednávek co možná nejvíce usnadnit a zrychlit.

Jednou z takovýchto společností je třeba tuzemský Convertim zakladatele Petra Svobody. Toho Petra Svobody, který před časem stál i u zrodu mnohem většího hráče na poli české, respektive česko-slovenské e-commerce scény, a sice společnosti Shopsys. No a právě ta nyní dva roky starý, či snad lépe řečeno mladý startup akvíruje.





„Prvotní myšlenka byla zásadně zjednodušit i zrychlit dokončení objednávky a zvýšit tak e-shopům tržby. Vytvořili jsme takzvaný one-click checkout, ve kterém identifikujeme zákazníky napříč e-shopy a pouhým zadáním e-mailu jsme schopni zákazníkům předvyplnit veškeré údaje nutné k dokončení objednávky jen jedním kliknutím,“ přibližuje Svoboda princip fungování Convertimu.

„Momentálně jsme schopni takto identifikovat zhruba 25 procent zákazníků, z nichž následnou konverzi (tedy poměr dokončených nákupů) provede 95 až 98 procent. Oproti e-shopům, u kterých se bez identifikace a automatického vyplnění pohybují konverze v rozmezí 60 až 80 procent,“ vyčísluje.

Umí zvýšit tržby o jednotky procent

Služby Convertimu využívá celá řada v Česku působících e-shopů. Zpravidla se jedná o středně velké a velké internetové prodejce typu Agátina Světa, Botlles & Stories či Růžového Slona. A ti si účinnost řešení od Svobodovy firmy pochvalují.

„Ve výsledcích A/B testu na přelomu roku jsme zaznamenali zvýšení tržeb téměř o osm procent. Convertim nám zajišťuje vysoce konverzní pokladnu a my tak máme čas měnit pohled Čechů na sex,“ říká šéf Růžového Slona Adam Durčák.

Zmíněná služba, za kterou Shopsys zaplatil jednotky milionů korun, bude integrována do jeho vlastního nástroje Shopsys Platform, jenž společnost vyvíjí již od roku 2016. Neznamená to však, že by byla dostupná právě a pouze tam.

„Zjednodušený objednávkový proces usnadňuje nakupování koncovým zákazníkům a budeme ho aktivně nabízet i e-shopům mimo naši platformu,“ podotýká šéf zmíněné agentury Matěj Kapošváry s tím, že výhody řešení od Convertimu si s kolegy potvrdil i při realizaci projektu Velký test logistiky, v němž jeho tým na konci loňského roku zkoumal mimo jiné nákupní košíky u více než 200 online obchodníků a z něhož vyplynulo, že e-shopy využívající Convertim se v daném ohledu nacházely mezi nejúspěšnějšími.

Nutno podotknout, že Convertim je pro Shopsys již druhou významnou akvizicí v krátké době. V říjnu loňského roku totiž firma koupila agenturu Sounds Good, která se zaměřuje na tvorbu online obchodů právě skrze jeho globální platformu.