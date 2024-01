Sehnat pohodlné boty pro roční dítě bylo nemožné, a tak doma rozjela vlastní barefootový e-shop. Teď Bosonožka hlásí stomilionový obrat

S myšlenkou rozjet vlastní podnikání si Zuzana Sovjáková Koubková pohrávala tak nějak vždycky. K převedení plánů ve skutečnost ji však přiměla až mateřská, respektive situace, kdy pro svého jednoročního syna nemohla sehnat dostatečně pohodlnou obuv, která by nebránila přirozenému růstu a tvarování jeho chodidel. Právě v ten okamžik se začala zajímat o tehdy ještě nepříliš známý druh bot – takzvané barefooty.

Že jejich široká a prostorná špička umožňuje anatomicky správné rozložení prstů při chůzi, že díky jejich tenké a flexibilní podrážce si může noha doslova ohmatávat povrch pod sebou, a tím tak zlepšovat rovnováhu člověka, nebo že zásluhou své nízké hmotnosti jí nijak nebrání v pohybu, se dnes už dobře ví. Před osmi lety, když svůj internetový obchod mladá podnikatelka zakládala, se ale touto problematikou nikdo příliš nezabýval. Tedy až na pár podobně smýšlejících maminek.

„Na Facebooku jsem našla skupinu, která se věnovala barefoot obuvi a kde maminky pro své děti tyto boty hromadně objednávaly. A tak jsem se do toho sama pustila, našla pár dodavatelů a řekla jsem si, že rovnou založím vlastní e-shop. Ten vznikl u nás v pokojíčku, sama jsem si ho ,naklikala‘ a už za zhruba čtyři měsíce jsem přes něj prodala první pár bot,“ vzpomíná Sovjáková Koubková. „Doteď si přitom pamatuju, že nešlo jen o jednu jedinou objednávku, ten den jsem jich dostala hned patnáct,“ říká dále v rozhovoru s redakcí Euro.cz.

Česko coby barefootová velmoc

Uběhlo několik málo měsíců a začínající podnikatelka se musela z dětského pokojíčku vystěhovat. Avšak jen proto, že jeho rozměry byly rozjíždějícímu se byznysu už malé. Po chvíli každopádně zjistila, že i nová provozovna tehdejším potřebám brněnské Bosonožky nestačí, a tak šla ještě do většího. A pak ještě jednou, aby na začátku roku 2024 ,operovala‘ i spolu se svými 40 zaměstnanci z prostor o rozměrech tisíc metrů čtverečních.





„Ještě že syn byl tak hodné dítě, protože kdyby třeba často brečel a já se mu musela neustále věnovat, tak by to asi nešlo,“ směje se a vzápětí prozrazuje, že se jí vloni vůbec poprvé podařilo prolomit hranici 100 tisíc prodaných páru bot a z pohledu firemního obratu překonat částku 100 milionů korun.

Dosáhnout těchto výsledků by nebylo možné bez neustálé podpory ze strany zákazníků. I těch má Bosonožka již více než 100 tisíc, přičemž řada z nich se na ni vrací mimo jiné proto, že jim nabízí vskutku široký sortiment zboží. Na e-shopu lze najít produkty od 77 výrobců z více než 20 zemí světa.

„Někteří zákazníci dokonce za námi do Brna kvůli botám i létají. A to myslím přesně tak, jak to říkám. Jde o zákazníky ze Švédska nebo Velké Británie, kteří si boty vyberou na internetu, aby si je u nás na prodejně posléze vyzkoušeli, a když jim jsou, tak si je rovnou i odvezou. Letenky bývají levné a oni toho náležitě využívají,“ prozrazuje Sovjáková Koubková.

Spousta značek, které Bosonožka nabízí, pochází z Česka a Slovenska: „Co se týče prodaných párů barefootů v přepočtu na obyvatele, patří Česko mezi premianty. Proč tady máme tolik výrobců? Částečně je to dáno i historicky, protože obuvnickou velmocí jsme byli už za dob Tomáše Bati. Navíc zde zůstala spousta strojů – právě i z tohoto období –, které se na výrobu barefootů dokonale hodí, takže firmy nemusejí kupovat nové.“

„Řada lidí si zpočátku myslela, že barefoot obuv bude jen krátkodobý trend, který po čase zanikne. Jenže ono se tak nestalo. Lidé se odradit nedali a jejich poptávka naopak rostla. To donutilo jednotlivé firmy začít tyto boty produkovat ve velkém – částečně i proto, aby se v důsledku levné konkurence ze zahraničí udržely na trhu,“ zamýšlí se podnikatelka a dodává, že k rozvoji barefootů do značné míry přispělo i několik nezávislých studií, jež před časem prokázaly, že problémy s deformací nohou v důsledku nevhodné obuvi trpí již v předškolním věku téměř každé třetí dítě.

Oblíbili si je i senioři

Které druhy bot patří na Bosonožce k těm vůbec nejoblíbenějším? Čistě z hlediska barvy podle Sovjákové Koubkové vedou černé, přičemž třeba konkrétně na podzim „se hodně prodávají dámské kotníkové šněrovací boty“ právě v tomto barevném provedení. Jinak ale 70 procent prodejů tvoří obuv dětská, což je dle zakladatelky e-shopu, vzhledem k tomu, jak rychle dětem nohy obvykle rostou, celkem logické.

Poslední dobou každopádně přibývá i seniorů: „Ti častokrát neřeší, že se jedná o barefoot boty. Důležité pro ně je, že jim naše obuv přijde pohodlná. Mnoho z nich je velmi aktivních a dávno neplatí, že by chodili jen v tradičních důchodkách.“

Do dvou let tři nové země

Vlastní značku obuvi Sovjáková Koubková prozatím neplánuje, co naopak ale v úvahu připadá, je expanze. V současnosti Bosonožka působí vedle Česka ještě na Slovensku, přičemž další země by měly následovat již brzy.

„Nabízí se pochopitelně některý ze států střední Evropy. Třeba nakonec ale dojde na úplně jiné země – i díky oněm zákazníkům ze Švédska a Británie, kteří nám pokaždé říkají, jak velký potenciál tyto trhy nabízejí,“ překvapuje a závěrem dodává: „Nejprve si musíme ujasnit, jak naše expanze bude vypadat, jestli se bude jednat o vlastní e-shop, nebo to zkusíme přes marketplace, a tak podobně. Kromě toho je také potřeba vyřešit logistiku a problematiku platebních bran – s těmi zatím tolik zkušeností nemáme. Cílem každopádně je otevřít do dvou let minimálně tři země a letošní rok dosáhnout z hlediska obratu částky 150 milionů korun. Počítáno v případě ,bez expanze‘.“