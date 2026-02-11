Šéfové českých firem hýří optimismem. Většina z nich věří, že ekonomika poroste a tržby jejich společností se budou zvyšovat

Česká ekonomika si za loňský rok polepšila podle předběžného odhadu o 2,5 procenta, přičemž obdobný růst analytici očekávají i letos. Na této vzácně pozitivní vlně se vezou také šéfové tuzemských firem, jejichž optimismus je nejvyšší za poslední roky. Téměř tři čtvrtiny z nich počítají s dalším růstem tržeb, v předchozích letech přitom mělo podobná očekávání jen kolem 65 procent lídrů. Ve výhledu na následující tři roky pak v další růst věří dokonce devět z deseti CEO.
Jak vyplývá ze 17. vydání průzkumu PwC CEO Survey, k ještě vyššímu zlepšení nálady došlo u očekávání vývoje české ekonomiky. V její expanzi věří 62 procent generálních ředitelů, zatímco loni to bylo o polovinu méně a před dvěma roky dokonce pouhých 16 procent. Naopak pokles ekonomiky letos čeká každý sedmý generální ředitel. V českém byznysu tak převažuje dobrá nálada, podložená jeho reálným výkonem, investiční aktivitou a ochotou riskovat i v neklidných časech.
„CEO jsou pozitivní jako už dlouho ne. Počítají především s růstem na domácím trhu, chtějí vyvíjet nové produkty a služby i expandovat do zahraničí. Pozitivní zprávou je, že růstu nechtějí dosahovat jen díky navýšení cen – zdražovat sice budou, ale jen mírně. Česká ekonomika je zkrátka nastartovaná a vlévá optimismus do žil,“ uvádí pro Euro.cz partner PwC pro restrukturalizace Petr Smutný s tím, že hlavní rizika přetrvávají a ani pro letošek se nezmění.
Poptávka v EU, hlavně v Německu, zůstává omezená, stejně jako velká závislost zdejšího hospodářství na sektoru automotive. Objevují se též globální hrozby typu celních i jiných válek. „Na tyto nejistoty přitom české firmy do velké míry nejsou připraveny. Určitě se proto i letos najdou společnosti, které tyto nejistoty neustojí,“ dodává Smutný.
Český kapitál dospěl
Jak již bylo zmíněno, zhruba 72 procent CEO počítá s dalším růstem tržeb. Pětina sáhne po expanzi na domácím trhu, 15 procent vsadí na nové výrobky či služby a dalších 15 procent chce jít do zahraničí. Řada akvizic a fúzí se uskutečnila již během loňského roku, což značí jasně viditelné oživení na trhu.
„Velkou změnou je, že české firmy jsou stále úspěšnější v zahraničí a posilují svoji pozici na tamních trzích i díky nákupu zavedených západních brandů. Český kapitál dospěl, nebojí se expanze ani na ty nejvyspělejší trhy. A tato proměna z kořisti na lovce bude pokračovat i letos,“ podotýká pro naši redakci partner PwC pro fúze a akvizice Jan Hadrava. Sám očekává, že hlavním motorem růstu trhu bude generační obměna a s tím spojené prodeje firem.
Hlavní obavy a rizika
Navzdory převládajícímu optimismu si šéfové firem uvědomují i aktuální hrozby. Na 84 procent z nich se obává geopolitických rizik, zatímco další čtyři pětiny mají strach z nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. S tím ostatně souvisí i pokračující tlak na růst mezd, kterého se rovněž obává osm z deseti manažerů.
Zdaleka největší meziroční nárůst, co se rizik týče, zaznamenaly kybernetické hrozby. Na druhou stranu, i když si management firem takové nebezpečí uvědomuje, ochota do dané oblasti investovat tomu příliš neodpovídá. Dle expertů z PwC je jen otázkou času, kdy nějaká krize v podobě masového kyberútoku donutí firmy jednat. Zároveň však podotýkají, že řešení vynucené pod tlakem bude dražší a méně efektivní.
Další z hrozeb zpomalující růst firem je již potřetí v řadě regulatorní prostředí. V tomto ohledu se situace meziročně zhoršila. Za výrazně protirůstovou označila regulaci téměř polovina oslovených CEO. O něco menšími, ale i tak nezanedbatelnými brzdami růstu jsou podle nich nedostatečná kvalifikace pracovní síly, omezené finanční zdroje či dovozní cla ze strany USA. Na jejich zavedení už reagovala více než čtvrtina firem. Nejčastěji cla přenesly do konečných cen, některé z nich ale hledají i nová odbytiště a tři procenta firem se rozhodla přesunou výrobu mimo EU.
S AI si firmy nevědí rady
Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že zvyšování cen produktů o maximálně pět procent plánuje zhruba polovina generálních ředitelů. Dalších 13 procent šéfů se zdražováním nepočítá vůbec.
Obdobně by nemělo dojít ani na dramatické navýšení nezaměstnanosti. Sedm z deseti šéfů chce počet firemních pracovníků navýšit – i když jen o pár procent. Naopak s poklesem kalkuluje zhruba čtvrtina firem a s výraznější redukcí pouze šest procent společností. V jejich případě bude hlavním důvodem robotizace a automatizace, což souvisí s boomem AI, který mění skladbu zaměstnaneckých pozic.
Jak ale pro Euro.cz popisuje partner PwC Petr Ložek, české firmy zatím ve využívání AI zaostávají. „Pracovní trh právě teď prochází možná největší přeměnou od průmyslové revoluce, což si řada manažerů plně nepřipouští. Nevědí si s AI rady a používají ji hlavně pro svoji osobní produktivitu. Zatím vidíme její okrajové využití v podpůrných službách, jako je právo, HR nebo marketing. Potenciál AI a digitalizace je přitom mnohem větší a ti, kteří si to včas uvědomí, získají před konkurencí značný náskok,“ uzavírá.