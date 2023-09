Sedm miliard na nový raketoplán. Americká Sierra Space ohlásila významnou investici, se svým Dream Chaserem chce do vesmíru již brzy

Od konce programu Space Shuttle, v rámci něhož NASA provozovala vlastní flotilu raketoplánů, uběhlo letos v červenci už 11 let. Již brzy by se však mohly na scénu opět vrátit. Tedy víceméně.

Svoji vlastní verzi vyvíjí, totiž dokončuje americká společnost Sierra Nevada Corporation, respektive její dceřiná firma Sierra Space. Nese označení Dream Chaser DC-100, má sklápěcí křídla i podvozek a na první pohled tak trochu připomíná mořskou mantu. Obrovská ale rozhodně není – ba naopak, ve skutečnosti je jen o něco málo větší než obyčejný náklaďák.





Ostatně, sama vlastně takovým náklaďákem tak trochu je, neboť hlavním smyslem uvedeného plavidla – minimálně v tuto chvíli – bude přepravovat náklad na nízkou oběžnou dráhu Země či rovnou na Mezinárodní vesmírnou stanici. A jakmile tak učiní, vrátí se klouzavým letem (tedy stejně jako dříve raketoplány NASA) zpět na zemský povrch, kde dosedne na stejnou přistávací plochu jako její nepřímí předchůdci.

Společnost s cenovkou 115 miliard

Že je výše popsané řešení v době, kdy konkurenční společnost SpaceX miliardáře Elona Muska to samé již několik let úspěšně realizuje, životaschopné, si nemyslí jen vedení Sierra Space, nýbrž i investoři. Ti totiž nyní v rámci nového kola nalili do americké firmy na 300 milionů dolarů (zhruba 6,9 miliardy korun). Díky tomu se tržní hodnota inkriminovaného startupu vyšplhala na masivních pět miliard (přibližně 115 miliard korun), jak s odkazem na dva důvěryhodné zdroje uvádí server CNBC.

Nejnovějšího investičního kola se dle zmíněného serveru účastnily japonské společnosti MUFG, Kanematsu a Tokio Marine. Zbytek finančních prostředků měli dodat již dříve zainteresované subjekty, přičemž je známo, že v minulosti firmu podpořily například General Atlantic, BlackRock či AE Industrial Partners.

Čeká se na Boeing a Lockheed Martin

Kdy konkrétně se autonomní plavidlo vůbec poprvé podívá v rámci kontraktu s NASA do vesmíru, je aktuálně stále ve hvězdách. Leč jak již bylo nastíněno, má se tak stát co nevidět. Původní plány hovořily o tom, že svůj debutový kosmický let si Dream Chaser odbude už v roce 2022. Protože ale v Sierra Space vsadili na raketový nosič Vulcan od uskupení United Launch Alliance (společný podnik firem Boeing a Lockheed Martin), který stále ještě není hotov, musel být uvažovaný start odložen – Dream Chaser má být součástí druhé mise Vulcanu, přičemž s tou první se aktuálně počítá na čtvrtý letošní kvartál.

Že je nový kluzák letuschopný, lidé ze Sierra Space již dokázali. Před šesti lety totiž úspěšně přistáli s jedním z dřívějších prototypů, který byl tehdy vypuštěn z helikoptéry. Raketoplán tenkrát dosedl na ranvej Edwardsovy letecké základny v Kalifornii. Jeho následovníci by nicméně měli přistávat na dráze, jež je součástí Kennedyho vesmírného střediska. To se nachází na Floridě na jihovýchodě USA, přičemž se jedná o stejnou ranvej, na niž dosedaly i lodě Endeavour, Atlantis, Discovery, Columbia a Challenger.

Vlastní vesmírná stanice

Do budoucna inženýři Sierra Space počítají s tím, že kromě nákladu na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) by mohl jejich miniraketoplán přepravovat do kosmu i astronauty. Pakliže se tak ale opravdu povede, budou s největší pravděpodobností mířit na připravovanou novou stanici LIFE (Large Integrated Flexible Environment), na jejímž vývoji uvedená společnost spolupracuje s firmou Blue Origin Jeffa Bezose.

Zařízení by mělo být zprovozněno v roce 2026, přičemž se má jednat o jakýsi nafukovací habitat s poloměrem 8,2 metru, jehož materiál (Vectran) bude pevnější než ocel a do kterého se má teoreticky vejít až 12 osob. V útrobách této stanice se má nacházet mimo jiné výzkumná laboratoř, kuchyň, dostatek místa na spaní, a dokonce i zahrada pro pěstování plodin.

Výhodou modulu LIFE je, že může fungovat jak coby samostatná jednotka, tak být zároveň i součástí mnohem rozsáhlejších projektů. I proto s ním v Sierra Space počítají též pro projekt Orbital Reef, další kosmickou stanici, jež má v dohledné době na nízké oběžné dráze Země vzniknout ve spolupráci s Blue Origin, Boeingem a spol. a která poslouží jak vědcům, tak turistům.