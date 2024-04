Samořídicí auto odpískala, teď se hrne do robotiky. Společnost Apple se pokusí zaujmout chytrými domácími pomocníky

Poté, co začátkem tohoto roku zabalila 10 let trvající projekt, jehož výsledkem měl být samořídicí automobil, se společnost Apple pouští do další velké věci. Její inženýři údajně zvažují výrobu domácích robotů. S odkazem na tajné vnitřní zdroje to uvádí agentura Bloomberg. Podle té zkoumají zaměstnanci technologického giganta také stolní zařízení, které využívá robotiku k otáčení displeje. To má věrně simulovat pohyb lidské hlavy.

Projekty se zatím nachází v počáteční fázi a není ani jasné, zda budou nakonec vůbec realizovány. Nicméně se zdá, že Apple pro jejich plnění již minimálně položil nějaké základy. Nejméně jeden inženýr, který byl součástí hardwarového týmu pro vývoj automobilu, byl nyní přesunut právě do domácí a robotické divize. Zdroje rovněž uvedly, že operační systém SafetyOS, jenž měl dát autům onu samořídicí schopnost, by mohl být technicky přepracován tak, aby seděl i pro roboty.

Ať už k realizaci nakonec dojde, či nikoli, jedno je jasné už nyní. Tím, že se o nové oblasti Apple zajímá, potvrzuje, že se minimálně snaží o to, aby nalezl nové zdroje příjmů. Jak koneckonců upozornila televize CNBC, s novými projekty společnost přichází po sérii nepříjemností. Od začátku roku se totiž Apple potýká s klesajícím prodejem iPhonů v Číně, má na bedrech téměř dvoumiliardovou pokutu od Evropské komise za zneužití svého dominantního postavení na trhu se streamováním hudby a antimonopolní žalobu ze strany amerického ministerstva spravedlnosti.





S umělou inteligencí daleko za konkurencí

Poté, co své působení společnost přesunula také do oblasti umělé inteligence, byla rovněž kritizována, že zaostává za firmami jako OpenAI, Microsoft a Google, které již představily své chatboty. Podle zahraničních médií by tak sázka na domácí roboty mohla být snahou získat své „jméno“ zpět.

A právě domácí roboti údajně představují jeden ze tří základních pilířů, kolem kterých se točí budoucnost společnosti. Nutno ovšem podotknout, že dalším z pilířů byl dle technologického giganta již neexistující automobilový projekt, zatímco posledním je smíšená realita, kterou Apple přináší například ve svých chytrých brýlích Vision Pro. Jejich uvedení na trh bylo ale doprovázeno smíšenými recenzemi.

Snaha o další velkou věc

Se zkoumáním domácích technologií Apple údajně začal už v roce 2019, kdy projekt vedl Doug Field, který je nyní výkonným ředitelem pro elektromobily v automobilce Ford. Ten pracoval například na projektech, jako jsou tiché indoorové drony. Po jeho odchodu v roce 2021 se pak Apple zaměřil čistě na domácí produkty. Jedna z myšlenek, kterou následně zkoumal, byl robot pro mytí nádobí, přes něhož by bylo možné provádět videohovory. Koncept byl však kvůli technickým překážkám nakonec odložen.

Snahou o další velkou věc je Apple posedlý už od éry dnes již zesnulého zakladatele Steva Jobse. Jenže se zdá, že přijít s produktem, který by se vyrovnal iPhonu, je pro firmu stále těžší a těžší. Jen pro představu, právě ze zmíněného chytrého telefonu plynulo společnosti v loňském roce 52 procent celkových tržeb společnosti ve výši 383,3 miliardy dolarů (asi 8,9 bilionu korun).

Potenciál vydělat stovky miliard dolarů měl dle Bloombergu třeba odpískaný automobil – už jen proto, že se měl prodávat za zhruba 100 tisíc dolarů (zhruba 2,3 milionu korun). Obdobné ambice pro rychlý růst bychom u jiných projektů Applu prý aktuálně hledali jen stěží. I tak jich má ale společnost připravenou celou řadu, včetně aktualizovaných brýlí Vision Pro, počítačů Mac s dotykovou obrazovkou, AirPods s vestavěnými kamerami a nového neinvazivního monitoru hladiny cukru v krvi. I přes své pomalejší tempo v oblasti chatbotů se pak společnost hodlá více zaměřit také na umělou inteligenci.