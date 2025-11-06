Rychlejší návrat astronautů na Měsíc? SpaceX a Blue Origin přišly s novými plány, jak předstihnout Čínu v lunárním závodě

Když se řekne „vesmírné závody“, většina lidí si zřejmě vybaví soupeření mezi bývalým Sovětským svazem a Spojenými státy o převahu v oblasti dobývání kosmu v druhé polovině minulého století. Události posledních let ovšem ukazují, že tento pojem se nemusí vztahovat jen k dobám dávno minulým. Americká vesmírná agentura NASA se totiž aktuálně intenzivně snaží dosáhnout toho, aby se její astronauti na Měsíc vrátili dříve, než tam poprvé přistanou Číňané.
Potvrdilo to i vyjádření úřadujícího správce NASA Seana Duffyho, jenž zhruba před měsícem zkritizoval společnost SpaceX miliardáře Elona Muska za zpoždění v plánu výstavby lunárního přistávacího systému, který má být použit při misi Artemis III. V dalším komentáři pak Duffy uvedl, že ho rozčiluje „stín vržený na vesmírnou agenturu“ kvůli tomu, zda Spojené státy dopraví astronauty na Měsíc dříve než Čína.
Vedení NASA se podle CNBC nechalo slyšet, že firmy SpaceX a Blue Origin měly do 29. října navrhnout nové způsoby, jak lunární misi urychlit. Čtyřiapadesátiletý Musk Duffyho požadavek původně ostře zkritizoval, přičemž jeho samotného nazval blbcem, jenž se snaží NASA zlikvidovat. Ve svém dalším příspěvku na sociální síti X pak nejbohatší muž světa napsal, že „osoba zodpovědná za americký vesmírný program nemůže mít jen dvouciferné IQ.“
I přes tyto slovní výpady si ale Duffy zjevně prosadil svou, protože obě kosmické společnosti nyní potvrdily, že již nový plán pro návrat astronautů na Měsíc vypracovaly. „NASA obdržela a v současnosti vyhodnocuje plány SpaceX i Blue Origin na urychlení výroby kosmické lodi Human Landing System,“ řekl tiskový mluvčí vesmírné agentury.
NASA nyní plány pečlivě zkoumá
Bližší podrobnosti obou návrhů aktuálně nejsou známy, zatím je nezveřejnila ani NASA, ani SpaceX či Blue Origin. Management Muskovy společnosti nicméně na firemním blogu potvrdil, že aktuálně „formálně posuzuje zjednodušenou architekturu lunární mise a koncept jejího provozu, o nichž se domnívá, že povedou k rychlejšímu návratu na Měsíc a zároveň zlepší bezpečnost posádky.“
Jak moc se budou oba návrhy americké vesmírné agentuře zamlouvat, pochopitelně ukážou až následující týdny a měsíce. Mluvčí NASA již potvrdil, že úřad sestavuje tým expertů, kteří se novými plány SpaceX a Blue Origin budou důkladně zabývat. „Chceme určit nejlepší cestu vpřed k vítězství ve druhých vesmírných závodech, což je důležité vzhledem k naléhavosti nepřátelských hrozeb pro mír a transparentnost na Měsíci,“ prohlásila agentura.
Že vesmírné závody skutečně znovu probíhají, nedokládá jen výše uvedené vyjádření, nýbrž i dění na oběžné dráze. Tam se Čína v posledních letech s o to větší vervou soustředí třeba na rozvoj vlastní vesmírné stanice Tchien-kung (česky Nebeský palác). Své tchajkonauty by země na povrch Měsíce chtěla vyslat nejpozději do roku 2029.
Kdy stejný krok zopakují také Spojené státy, zatím jasné není. SpaceX dosud provedla celkem 11 zkušebních letů své kosmické lodi Starship, pro zahájení pilotované lunární mise Artemis III je ale potřebné i bezproblémové fungování technologie pro doplňování paliva na zemské orbitě, čehož se zatím dosáhnout nepodařilo.
S komplikacemi a zpožděními se navíc potýká právě i konkurenční Blue Origin. Menší verzi svého kosmického modulu Blue Moon Mark 1 plánuje společnost, která pro změnu patří miliardáři Jeffu Bezosovi, vypustit do vesmíru teprve v průběhu příštího roku.