Bude to, jako byste se na řešení ptali kolegy vedle u stolu, popisuje zapojení AI do Wordu či Excelu produktový manažer Microsoftu 365 Hruban

Umělá inteligence (AI) v poslední době hýbe světem a významné technologické firmy se předhánějí v jejím vývoji. Jedním z lídrů této oblasti je bezpochyby americký Microsoft, který už technologii zavedl do mnoha produktů, a to včetně svého kancelářského balíčku či vyhledávače Bing a prohlížeče Edge.

V případě Bingu je hlavním cílem Microsoftu zkvalitnit vyhledávání a dovézt uživatele k přesnějším výsledkům. Přibližně polovina dotazů, kterých se každý den uskuteční zhruba deset miliard, totiž nekončí nalezením odpovědi. Tradiční metody tedy často naráží na své limity, a to především u komplexnějších otázek. Vylepšený Bing díky umělé inteligenci zvládá zodpovědět i komplikované dotazy, jež by normálně potrápily i zkušené uživatele. Potvrzuje to Vladimír Hruban, který v současnosti působí jako produktový manažer Microsoft 365.

„Pokud bych chtěl v klasickém vyhledávači zjistit, zda se konkrétní skříň vleze do konkrétního auta, nebylo by to vůbec snadné. Chat v rámci Bingu ale potřebné rozměry sám zjistí, a hned tak dokáže odpovědět přímo na vaši původní otázku,“ uvádí Hruban.

Podle první zpětné vazby se přitom zdá, že si lidé ‚inteligentnější‘ Bing oblíbili. Microsoft totiž od svých uživatelů dostává velmi pozitivní reakce, téměř tři čtvrtiny z nich dali novému vyhledávání palec nahoru. O atraktivitě novinky svědčí i to, že ji aktuálně využívá více než 100 milionů lidí denně, přičemž zhruba třetina uživatelů ji používá každý den. Firma sice nemá přesná data o tom, kolik vyhledávání teď končí nalezením odpovědi, dosavadní ohlasy ale naznačují podstatné zlepšení.

Zásadní je podle Hrubana také skutečnost, že 15 procent všech chatů neslouží jen k vyhledávání, ale i ke generování nového obsahu. Většinou se to týká různých kratších textů, jako jsou třeba e-maily. „Já Bing využívám třeba při plánování dovolených nebo k nalezení koncertů mé oblíbené kapely. Je to opravdu fundamentální změna, což se nám potvrdilo také v rámci interního testování v Microsoftu,“ doplňuje Hruban.

Klíčem je zpětná vazba od uživatelů

Americká firma teď musí prokázat, že umělá inteligence dělá z Bingu ten nejlepší možný vyhledávač. Uživatelská základna sice za poslední dobu několikanásobně vzrostla, stále ovšem zaostává za konkurenčním Googlem. Microsoft každopádně věří, že nové vyhledávání bude pro lidi dostatečně atraktivní, a to i díky neustále přibývajícím inovacím.

Ty jsou podle Hrubana pro firmu velmi zásadní a často vznikají i na základě zpětné vazby od jednotlivých uživatelů: „Lidé už dostali možnost, aby si vybrali, jakým konverzačním stylem s nimi Bing komunikuje. Každý člověk má totiž odlišné potřeby, a tak si může zvolit, zda chce především co nejpřesnější odpověď, nebo zda má být chat více kreativní. Zpětná vazba je pro nás opravdu velmi důležitá, protože právě díky ní můžeme vybudovat skvělý produkt“

Kromě inovovaného Bingu chce ale Microsoft umělou inteligenci zapojit do velkého množství dalších programů. Firma tak nedávno zavedla AI s názvem Microsoft 365 Copilot do svých kancelářských aplikací a celé platformy Microsoft 365. Pro uživatele to má představovat zásadní usnadnění práce, zároveň by jim to mělo zpřístupnit i mnohé složitější funkce.

Velká revoluce je připravená třeba pro tabulkový procesor Excel. „V něm má každá větší organizace interně k dispozici ohromné množství dat. Často ovšem firmy nevědí, jaké bohatství se v nich skrývá, protože je neumějí dobře využít. Dříve byste v Excelu hledali a třídili svá data přes dlouhé vzorečky a komplexní kontingenční tabulky. V ‚novém‘ Excelu si ale lidé otevřou jakoukoliv tabulku a na hledaná data se v podstatě zeptají tak, že napíšou konkrétní otázku – stejně, jako by se na totéž třeba zeptali svého kolegy u vedlejšího stolu,” doplňuje produktový manažer Microsoftu.

V textovém procesoru Word už pak lidé nikdy nebudou muset začínat s prázdnou stránkou. Umělá inteligence totiž na základě zadání dokáže vytvořit kvalitní šablonu, s níž se následně mnohem lépe pracuje. „V PowerPointu zase téměř každý den připravuji nějakou prezentaci, a ačkoliv se cítím být expertem na některá témata, rozhodně nepatřím ke skvělým designérům. Copilot mi ale na základě zadání dokáže vytvořit velmi pěkně vypadající prezentaci, a to jak po obsahové, tak i po designové stránce,“ popisuje své osobní zkušenosti Hruban.

Umělá inteligence ale samozřejmě není zcela dokonalá a Microsoft s tím také počítá. Pokud by se tedy uživatelům prvotní návrh prezentace nelíbil, mají k dispozici funkci ,try again‘ (zkusit znovu). Copilot pak navrhne odlišný text, který může být podle zadaných pokynů kratší či delší. Stále ovšem celý proces závisí na tom, jak budou uživatelé s návrhy pracovat a jak je následně upraví.

Další schopností umělé inteligence je třeba to, že na základě přepisu schůzky umí vytvořit její krátké shrnutí. To je následně možné interně sdílet nebo lze na jeho základě připravit prezentaci. I to je přitom jedna z funkcionalit, kterou si uživatelé pochvalují. „Ze čtyř tisíc pracovníků s přístupem k nástrojům s prvky AI nám 89 procent lidí řeklo, že jsou se svou prací mnohem spokojenější, protože se můžou více soustředit na kreativní a strategickou část své práce,“ tvrdí Hruban.

Copilot navíc dokáže smazat rozdíl mezi méně pokročilým a zkušenějším uživatelem. Třeba u PowerPointu totiž lidé běžně pracují jen se zhruba 10 procenty všech dostupných funkcí. Pokud ale využívají Copilota, toto číslo se dramaticky zvyšuje a dosahuje až 90 procent. Díky tomu by tedy mělo dojít k velké demokratizaci technologií a zároveň k jejich vyšší adopci.

Kreativita lidí je nepostradatelná

V první fázi testovalo Microsoft Copilota na 20 společností, brzy se ale jejich počet rozšíří až na 600 firem po celém světě. Zatím ještě není rozhodnuté o tom, kdy se funkce dostane k běžným uživatelům. Americký softwarový gigant chce totiž nástroj na základě zpětné vazby ještě upravovat.

I v současnosti jsou každopádně schopnosti umělé inteligence opravdu působivé, což vyvolává otázky ohledně toho, zda kvůli ní někteří lidé nepřijdou o své zaměstnání. Sám Hruban ale tyto obavy mírní: „Opravdu se jedná o Copilota, a nikoliv autopilota. Tím stratégem a kreativcem v každém případě zůstává člověk, a AI pouze zesiluje jeho schopnosti, tudíž ho určitě nedokáže nahradit.“

Každá technologická revoluce ale samozřejmě přináší obrovské příležitosti, takže i začlenění umělé inteligence do pracovních nástrojů může v dlouhodobém horizontu přinést určité změny. „Některé profese to tedy do určité míry transformuje, jinde se zase zvýší spokojenost zaměstnanců. Vzniknou ovšem zcela nové pracovní pozice, jako třeba člověk odpovědný za zodpovědné nasazení umělé inteligence, což je podle mě opravdu důležité a zároveň krásné,“ myslí si Hruban.

AI pomůže i s bezpečností

Americká firma nedávno představil také Microsoft Security Copilota, který rovněž využívá umělou inteligenci. Jeho cílem je pomoci bezpečnostním expertům s řešením velkého množství kybernetických hrozeb. Funkce se zatím používá hlavně interně, běží už ale i první uzavřené testy s několika vybranými společnostmi. V horizontu následujících měsíců by pak mohlo dojít k uvolnění nástroje také pro další zákazníky.

Pomocí nového Security Copilota lze zjistit třeba to, jaké má firma nedostatky v zabezpečení nebo jakým hrozbám aktuálně čelí. „Například v našem bezpečnostním týmu pracuje zhruba osm tisíc lidí, kteří se každý den podílejí na analýze asi 65 bilionů signálů. To je samozřejmě ohromné množství práce, ovšem odborníků na kyberbezpečnost je velmi málo. Microsoft Security Copilot jim tedy pomáhá se zjednodušením celého prostředí právě díky využití umělé inteligence,“ vysvětluje Hruban.

Opět by se ale mělo jednat jen o jakousi pomoc skutečným odborníkům, protože i v tomto oboru je velmi důležitý lidský faktor, který dobře porozumí kontextu celé situace. To se týká třeba průběhu daného útoku či znalostí o konkrétní firemní bezpečnostní politice. „Microsoft samozřejmě dává řadu doporučení na bezpečné nastavení našich produktů, ale jednotlivé organizace si to částečně musí přizpůsobit svým vlastním potřebám,“ tvrdí Hruban.

Zefektivnění nemocnic či pěstování chmele

Umělá inteligence se v poslední době ‚zabydlela‘ i v dalších nástrojích Microsoftu, jako je třeba GitHub Copilot, který pomáhá vývojářům s celým vývojovým cyklem. Všude tam, kde už vývojáři v současnosti používají Copilota, vytváří AI zhruba 46 procent veškerého nově vzniklého kódu. To samozřejmě představuje výrazné usnadnění práce, takže podle průzkumu americké firmy se díky tomu tři čtvrtiny vývojářů cítí ve svém zaměstnání spokojeněji. Do budoucna se přitom plánuje, že AI bude pomáhat i s procesem DevOps, který se zabývá spoluprací mezi vývojáři a odborníky na IT.

Seznam aplikací s Copilotem tím ale zdaleka nekončí. Umělá inteligence už se dostala do podnikové platformy Microsoft Dynamics 365 a s Copilotem se lidé brzy setkají také v platformě pro zaměstnaneckou zkušenost Microsoft Viva. „Cloudová platforma Microsoft Azure pak našim zákazníkům umožňuje vytvořit další úžasná řešení s využitím AI. Nedávno se tím pochlubil například člen představenstva České spořitelny odpovědný za oblast IT a operations, která v Azure zpřístupnila ChatGPT svým zaměstnancům,“ shrnuje Hruban.

Velké množství nových Copilotů může být jakousi předzvěstí toho, že se umělá inteligence brzy dostane do našeho každodenního života. Nedávno Microsoft představil třeba koncept digitální nemocnice, kde se tento nástroj může uplatnit nejen jako copilot pro lékaře, ale i jako pomocník při interakcích s pacienty. „S Plzeňským Prazdrojem jsme pak začali řešit využití digitálních technologií a umělé inteligence pro udržitelnější pěstování chmele, což je pro Česko velmi důležité téma,“ usmívá se Hruban s tím, že další inovativní řešení mohou přicházet také od partnerů Microsoftu.

Naprosto bezprecedentní inovace

Aktuální situace samozřejmě u mnoha lidí vyvolává obavy z budoucnosti. Ty nedávno rozproudila i výzva několika desítek odborníků, kteří technologické společnosti vyzvali k pozastavení vývoje umělé inteligence. Microsoft se ale k ničemu takovému nechystá, namísto toho se chce spíše zúčastnit celospolečenských diskuzí o tom, jak by se měla umělá inteligence používat.

„Jsme odhodlaní sdílet naše dosavadní poznatky s výzkumníky, vývojáři či s dalšími osobami s rozhodovací pravomocí. Naším cílem je tedy zajištění spravedlivého a bezpečného používání AI, které bude zároveň respektovat právní předpisy. Potřebujeme silné zákony regulující umělou inteligenci, které chrání soukromí lidí a občanské svobody a zároveň umožňují další pozitivní využití této technologie,“ domnívá se Hruban.

Současný rozvoj umělé inteligence každopádně považuje za naprosto bezprecedentní inovací, kterou je možné srovnat se vznikem internetu nebo třeba chytrých telefonů. „S trochou nadsázky bude AI za pět let úplně všude. Klíčem by každopádně měl být zodpovědný přístup k jejímu užívání, a to za všech okolností,“ uzavírá manažer.