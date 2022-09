Poptávka po udržitelných palivech roste. Airbus a aerolinky Qantas do nich investují 200 milionů dolarů

Celosvětový trend snižování emisí uhlíku se nevyhýbá ani leteckým dopravcům. Největší australské aerolinky Qantas se spolu s evropským výrobcem letadel Airbus dohodly na investici ve výši 200 milionů dolarů (přibližně 4,7 miliardy korun) do odvětví udržitelných leteckých paliv (SAF). Cílem Qantasu přitom je, aby do roku 2030 tvořily udržitelné pohonné hmoty alespoň 10 procent všech paliv, které společnost ve svém mixu používá.





Dohoda byla oznámena na zasedání organizace IATA, jež sdružuje letecké dopravce po celém světě. Globální letecký průmysl si už dříve stanovil za cíl dosáhnout nulových emisí nejpozději v roce 2050, a právě udržitelná paliva by mu v tom měla významně pomoci. Zatímco vloni činila jejich celková spotřeba zhruba 100 milionů litrů, za tři desetiletí už by to ročně mělo být zhruba 449 miliard. Tento extrémní nárůst se ale pochopitelně neobejde bez vysokých investic.

Qantas chtějí výrobu v Austrálii

Australské aerolinky udržitelná paliva, která vznikají přimícháním bioložky do běžného leteckého petroleje, přičemž ona bioložka může být vyrobena z čehokoliv počínaje zbytky jídla přes PET lahve až po staré noviny, již nějakou dobu využívají, zatím ale jen ve velmi omezené míře. Musí je navíc dovážet z Londýna či Los Angeles, což je nákladné a vznikají kvůli tomu další nechtěné emise.

„Problém je v tom, že v Austrálii neexistují žádné firmy, které by průmyslově vyráběly udržitelné letecké palivo. My bychom ho přitom rádi nakoupili ve velkém množství,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel zmíněných aerolinek Alan Joyce.





Právě nová investice Qantasu a Airbusu má za cíl tento stav změnit. Peníze budou směřovat jak do začínajících firem, tak i do zavedenějších společností. „Můžou ale zahrnovat také kapitálové investice,“ doplnil Joyce. Už dříve přitom vedení dopravce slíbilo, že tomuto odvětví poskytne asi 50 milionů australských dolarů (zhruba 800 milionů korun).

Dohoda mezi oběma společnostmi přichází krátce poté, co si australské aerolinky od Airbusu objednaly 52 nových letadel v hodnotě až čtyři miliardy dolarů (přibližně 94 miliard korun). Bylo mezi nimi i 12 letounů A350–1000 s ultradlouhým doletem. Společnost s nimi chce spojit například Sydney a Londýn, kde zatím kvůli velké vzdálenosti přímé lety neexistují. Motory do těchto nově objednaných letadel vyrobí americká firma Pratt & Whitney, která na projekty udržitelných paliv rovněž přispěje.

Dohodnuté partnerství má zatím trvat pět let, firmy ale nevyloučily jeho další prodloužení. Podle ředitele Airbusu Guillauma Fauryho každopádně není možné očekávat, že se společnost takto spojí i s jinými leteckými dopravci. „Dohoda s Qantas je unikátní, a to jednak kvůli nedávným objednávkám nových letadel, ale především kvůli izolované poloze Austrálie,“ uvedl Faury.

Joyce na to konto dodal, že o větší rozvoj tamního průmyslu udržitelných paliv by se mohla finančně zasadit též australská vláda. S jejími nově zvolenými představiteli už jednal, přičemž rozhovory označil za slibné.

Do ekologických paliv investují všichni

Qantas není přirozeně jedinou leteckou společností, která se rozhodla podpořit vývoj ekologických paliv. Největší americká nízkonákladová aerolinka Southwest Airlines nedávno oznámila, že bude investovat do udržitelného paliva SAFFIRE. To se zatím nachází ve fázi předběžných testů, v jeho úspěch ale věří třeba tamní ministerstvo energetiky.

Za pozornost stojí taktéž projekt ropného giganta Shell, jenž hodlá vlastní produkci udržitelných paliv do čtyř let zvýšit na desetinásobek. Významným hráčem na trhu je i společnost LanzaJet. Ta nyní v americké Georgii dokončuje svoji první továrnu na udržitelná paliva vůbec.