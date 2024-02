Revoluce na poli umělého masa? Američtí vědci přišli s unikátní metodou, která má podstatně snížit jeho výrobní náklady

Maso vypěstované v laboratoři má podle jeho propagátorů představovat mnohem etičtější a také ekologičtější alternativu k chovu dobytka. I proto se tomuto odvětví v poslední době věnuje stále více startupů z celého světa, které se snaží takzvané kultivované maso dostat i do běžných obchodů a restaurací.

Dosavadním problémem všech jejich výrobků je ale vysoká cena, která je mnohdy oproti klasickému masu několikanásobně vyšší. Právě tento fakt přitom do velké míry odrazuje i spoustu spotřebitelů, jež zatím umělé produkty příliš nevyhledávají. Zcela nová metoda vědců z Tuftsovy univerzity v americkém státě Massachusetts by to ale mohla změnit.

Tamní výzkumníci totiž upravili svalové buňky krav tak, aby dokázaly vyprodukovat jednu z nejdražších součástí kultivovaného masa, kterou jsou růstové faktory. Podle webu Singularity Hub by tento přístup mohl výrobní náklady skutečně výrazně snížit.





Stačí upravit několik genů

Růstový faktor je specifickým druhem signálního proteinu, jenž stimuluje buňky k růstu a zároveň umožňuje jejich dělení. Při pěstování buněk v laboratorních podmínkách je třeba tyto proteiny uměle zavést do média, ve kterém ,maso‘ roste. Jedině tak totiž může dojít k rozmnožení jednotlivých buněk.

Pořízení růstových faktorů je ale extrémně drahé, neboť je firmy musejí kupovat od specializovaných průmyslových dodavatelů, mezi jejichž hlavní zákazníky obvykle patří výzkumníci a farmaceutické společnosti. Producenti laboratorního masa přitom tvrdí, že růstové faktory tvoří až 90 procent veškerých jejich výrobních nákladů.

Vědcům z Tuftsovy univerzity se nyní podařilo přimět buňky k produkci fibroblastového růstového faktoru (FGF), což je jeden z nejdůležitějších signálních proteinů. Tohoto zásadního milníku výzkumníci dosáhli s pomocí úpravy několika genů, přičemž žádný další genetický materiál do nich přidávat nemuseli. To je podle odborníků velmi zásadní pro celý budoucí schvalovací proces, jelikož případnou transplantaci genů omezují mnohem přísnější pravidla.

Nižší cena nemusí lidi přesvědčit

Ještě před zahájením komerční výroby kultivovaného masa bude samozřejmě nutné celou metodu důkladně prozkoumat a vylepšit. Vědci se například budou snažit celý proces zrychlit, aby dosáhli ještě vyšší efektivity. Kromě toho se pak chtějí zabývat i variantou, že vedle FGF by novým přístupem vyráběli také další růstové faktory.

I pokud se jim ale podaří dosáhnout všech výše zmíněných vylepšení, stále je otázkou, zda si spotřebitelé ke kultivovanému masu cestu skutečně najdou. Jeho úspěch může ovlivnit třeba poměrně omezená nabídka produktů, protože většina firem se zaměřuje výhradně na výrobu polotovarů, jako jsou hamburgery nebo kuřecí nugety. Vytvořit klasický hovězí či kuřecí steak v laboratorních podmínkách je totiž kvůli složitému rozložení tuku, kostí a šlach v současnosti téměř nemožné.

Firmy vyrábějící kultivované maso však doufají, že díky jeho nižší ceně by někteří lidé mohli být ochotni upřednostnit etiku před chutí. „Různé metody, jako je ta naše, nás během příštích let posunou mnohem blíže k tomu, abychom v našich supermarketech viděli cenově dostupné kultivované maso,“ uzavřel v tiskové zprávě jeden z vedoucích amerického výzkumu David Kaplan.