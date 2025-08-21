V Česku letos vzniklo už na pět tisíc e-shopů. Takřka polovinu z nich založili nováčci v e-commerce

Ví se to dlouhodobě: Česko je e-shopovou velmocí. Takovou koncentrací internetových obchodů v přepočtu na obyvatele se totiž může pochlubit jen málokdo. Dle dostupných informací jich zde existuje už více než sedmašedesát tisíc, přičemž další rychle přibývají, zatímco jiné z trhu naopak mizí.
„Jen za první půlrok vzniklo více než pět tisíc internetových projektů, podobné množství také skončilo. Deset procent trhu se během roku zcela obmění, celkový počet aktivních internetových obchodů je však stálý,“ vysvětluje marketingový manažer společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení, Michal Benatzky.
Nově založené online obchody se nejčastěji zaměřují na segment módy, bytových dekorací, chovatelských potřeb a potravin. „Tyto oblasti dlouhodobě dominují nejen díky vysoké poptávce spotřebitelů, ale jsou oblíbené také pro relativně nízké vstupní náklady. Podnikatelé zde často začínají s menším rozpočtem, s cílem takzvaně otestovat vody. Větší šanci na úspěch mají prodejci originálního zboží, s vlastní značkou nebo úzkou specializací. Spoustu možností mají třeba výrobci zboží, které dokáže zaujmout, jako například svíčky, malosériový nábytek, potraviny nebo obojky pro psy,“ dodává Benatzky s tím, že čtyři z deseti letos založených e-shopů provozují lidé, kteří s tuzemskou e-commerce scénou neměli doposud vůbec žádné zkušenosti.