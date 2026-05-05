Rekordní dědická daň. Rodina vlastnící Samsung musela do státní kasy Jižní Koreje poslat takřka 170 miliard korun

V mnoha zemích po celém světě musí lidé při zdědění jakéhokoliv majetku zaplatit dědickou daň. Ačkoliv Česko od této povinnosti v roce 2014 ustoupilo, některé státy ji stále vnímají jako důležitý zdroj příjmů, jenž zároveň pomáhá snižovat sociální nerovnost. Třeba v Japonsku, ve Francii nebo v Jižní Koreji musejí dědici rozsáhlého majetku předat do státní kasy klidně i polovinu celé částky.
A právě ve zmíněné Jižní Koreji byla nyní podle BBC zaplacena vůbec nejvyšší dědická daň v historii země. Rodina Leeových stojící za společností Samsung totiž státu uhradila celkem 12 bilionů wonů (téměř 170 miliard korun), a to v rámci pozůstalosti po zesnulém šéfovi firmy Lee Kun-heeovi, který zemřel v říjnu 2020.
Současný předseda Samsungu Lee Jae-yong, jeho matka Hong Ra-hee a sestry Lee Boo-jin a Lee Seo-hyun zaplatili obří částku v šesti splátkách během posledních pěti let. Společnost přitom nyní potvrdila, že právě minulou neděli byla odeslána vůbec poslední zbývající platba.
Placení daní je přirozené, tvrdí rodina
Nezvykle vysoká daň, jež mimochodem odpovídá zhruba jedenapůlnásobku celkových příjmů asijské země z dědické daně v roce 2024, byla způsobena dvěma zásadními faktory. Tím prvním je velikost samotného Samsungu, který se zabývá rozsáhlou škálou odvětví, kam kromě elektroniky patří rovněž těžký průmysl, stavebnictví a finanční služby. Sazba dědické daně v Jižní Koreji je zároveň jednou z nejvyšších na světě, přičemž aktuálně dosahuje 50 procent hodnoty majetku.
Lee Kun-hee po sobě zanechal celkové jmění ve výši 26 bilionů wonů (asi 535 miliard korun), kam kromě akcií spadaly rovněž nemovitosti a rozsáhlé umělecké sbírky. Významná a velmi cenná díla od Pabla Picassa či Salvadora Dalího byla ale darována Korejskému národnímu muzeu a dalším kulturním institucím v zemi.
Na druhou stranu, ačkoliv je zaplacená částka bezesporu velmi vysoká, rodina Leeových se proti jejímu uhrazení nijak nebránila. V minulosti naopak rodinní členové uvedli, že „placení daní považují za přirozenou povinnost všech občanů“.
Leeovi zbohatli také díky AI
Uhrazení poslední části daně je bezpochyby dobrou zprávou i pro všechny investory Samsungu. Po úmrtí Lee Kun-heea se totiž někteří z nich obávali, zda bude rodina schopna celou sumu zaplatit, aniž by přišla o plnou kontrolu nad firmou.
To se nakonec povedlo i díky aktuálnímu boomu v odvětví umělé inteligence, který výrazně navýšil poptávku po počítačových čipech vyráběných dceřinou společností Samsung Electronics. Její akcie v posledních letech rychle rostly, a spolu s tím se zdvojnásobilo rovněž bohatství Leeových. Podle indexu miliardářů agentury Bloomberg nyní rodina vlastní celkové jmění v hodnotě více než 45 miliard dolarů (938 miliard korun).
Samsung je mezi velkými světovými firmami výjimečný i tím, že jej celou dobu vede právě rodina Leeových. Společnost už v roce 1938 založil dědeček současného předsedy Lee Byung-chul, který se věnoval hlavně obchodu se sušenými rybami, nudlemi a dalšími potravinami, a teprve až od 60. let 20. století se začal zabývat i elektronikou. Dnes je každopádně Samsung podle žebříčku společnosti Brand Finance osmou nejhodnotnější značkou na světě.