Rekordman z Paříže. Arnaultovo LVMH je první evropskou společností s hodnotou vyšší než 500 miliard dolarů

Francouzský byznys udělal tento měsíc pořádnou díru do světa. Tržní hodnota tamního giganta v oblasti luxusního zboží LVMH přesáhla 500 miliard dolarů (asi 10,7 bilionu korun), čímž se stal historicky první evropskou společností, která tohoto milníku dosáhla. Neočekávaně vysoký nárůst tržeb vykázal koncern už začátkem dubna, kdy zveřejnil zisky za první letošní čtvrtletí. Ty meziročně vzrostly o 17 procent, což je dvakrát více, než analytici původně očekávali.

Jen za minulý rok vykázala skupina, jejíž název tvoří jména dceřiných společností, a sice výrobce kabelek Louis Vuitton, producenta šampaňského Moët & Chandon a koňaku Hennessy, tržby ve výši 79,2 miliardy eur (zhruba 1,8 miliardy korun) a provozní výnosy v hodnotě 21,1 miliardy eur (494,7 miliardy korun). Což pro LVMH znamená druhý rekordní rok v řadě.

Úspěch, který přichází poté, co se skupina díky svým výsledkům zařadila mezi deset největších společností světa, firma se sídlem v Paříži přisuzuje i znovuoživení Číny, jež tamním zákazníkům opět umožňuje utrácet za luxusní zboží. Koneckonců naděje na oživení poptávky ze strany čínských spotřebitelů zvýšila akcie i u dalších luxusních skupin, jako je třeba Richemontu, Kering a Burberry.

„Akcie luxusních společností ztělesňují to, co může akciový trh v současné době nabídnout nejlépe: expozici vůči čínské spotřebě, která stále překvapivě roste, a robustní marže díky své cenové síle,“ uvádí pro agenturu Bloomberg Lilia Peytavinová, strategička společnosti Goldman Sachs v Paříži. „To odlišuje luxus od techniky, jejíž marže se již několik čtvrtletí snižují,“ dodává. A co víc, poptávka po výrobcích LVMH se udržela i v době, kdy v důsledku prudce rostoucí inflace a zvyšujících se úrokových sazeb hrozilo, že svět upadne do recese.

Velmocí díky desítkám akvizic

Rostoucí hodnota společnosti zvětšila majetek šéfa skupiny Bernarda Arnaulta, který je dle Bloomberg indexu nejbohatším člověkem světa. Z LVMH vybudoval globální velmoc díky řadě akvizic. Například v roce 2021 ke společnosti připojil americké klenotnictví Tiffany & Co. Hodnota transakce tehdy odpovídala 15,8 miliardy dolarů (343,2 miliardy korun). Majetek podnikatele se dle agentury aktuálně rovná 212 miliardám dolarů (4,5 bilionu korun). Pro představu, jmění druhého v pořadí Elona Muska je dle žebříčku o 47 miliard dolarů menší.

Do luxusního průmyslu se Arnault pustil v roce 1984, kdy převzal zkrachovalou Boussac Saint-Freres, která vlastnila značku Christian Dior. Většinu ostatních podniků oddělil a neočekávaný zisk využil k nákupu většinového podílu v LVMH, jejíž dvě hlavní společnosti, Louis Vuitton a Moet Hennessy, se spojily v roce 1987.

Během následujících tří desetiletí vybudoval z LVMH prostřednictvím desítek akvizic giganta v oblasti luxusního zboží. Ten ve více než 5600 obchodech po celém světě aktuálně prodává vše od lihovin přes kožené výrobky až po drahé šperky. Jako klíčový trh vytipoval Arnault právě Čínu, v jejímž hlavním městě otevřel v roce 1992 první obchod značky Louis Vuitton.

Momentálně čtyřiasedmdesátiletý podnikatel se svou rodinou vlastní v LVMH 48procentní podíl. Má přitom v plánu, aby skupina se 75 značkami zůstala pod rodinnou kontrolou i v následujících desetiletích.