Problém pro celé východní pobřeží. Pád mostu v Baltimoru negativně ovlivní přepravu nových aut, výrobu cukru i provoz výletních lodí

Úterní kolaps mostu Francise Scotta Keye v americkém městě Baltimore zásadně ovlivní veškerou logistiku na celém východním pobřeží Spojených států. Kvůli zřícené konstrukci bude totiž na zatím neurčitou dobu zcela uzavřen městský přístav, což způsobí velké problémy mnoha společnostem.

Baltimore je aktuálně devátým největším americkým přístavem pro mezinárodní nákladní dopravu. V roce 2023 tímto areálem prošlo rekordních 52,3 milionů tun nákladu v celkové hodnotě 80,8 miliardy dolarů. Podle vlády státu Maryland navíc přístav vytváří 15 330 přímých pracovních míst a dokonce 139 180 pracovních míst v souvisejících službách.

„I když Baltimore není největším přístavem východního pobřeží USA, stále dováží a vyváží více než jeden milion kontejnerů ročně. Existuje tedy možnost, že jeho uzavření způsobí značné narušení dodavatelských řetězců,“ řekla CNN Emily Stausbøllová, analytička trhu z norské společnosti Xeneta, která se zabývá lodní dopravou.

Pád mostu ovlivní i obří rafinérii

Asi největší komplikace způsobí uzavírka americkému automobilovému průmyslu. Baltimorským přístavem totiž loni prošlo rekordních 850 tisíc vozidel, což ho v kategorii aut a lehkých náklaďáků vyšvihlo na první místo v celé zemi.





„Minulý rok jsme v Baltimoru přijali, zpracovali a odeslali přibližně sto tisíc vozidel pro americké prodejce na severovýchodě a na východním pobřeží. Kvůli uzavření přístavu aktuálně nepředpokládáme žádný dopad na provoz našich plavidel, může ale docházet ke zpožděním, protože lodní doprava v oblasti bude přesměrována,“ uvedl v tiskovém prohlášení Volkswagen.

Baltimore je také předním americkým přístavem v odvětví zemědělských a stavebních strojů, dovozu cukru a sádry nebo vývozu uhlí. Pád mostu tedy negativně zasáhne třeba společnost Domino Sugar, která ve městě provozuje 115 let starou továrnu, jež je v současnosti největší rafinérií třtinového cukru na západní polokouli. Téměř veškerý surový cukr přitom firma dováží právě lodní dopravou.

Důležitou součástí baltimorského přístavu je i velký terminál pro výletní lodě, který slouží společnostem jako Royal Caribbean, Carnival a Norwegian, jejichž plavidla loni ve městě odbavila více než 444 tisíc cestujících. Lodní společnosti ale zatím neuvedly, jak přesně je pád mostu ovlivní a jak budou celou situaci řešit.

Může dojít k nárůstu cen lodní dopravy

Další komplikace zřícený most přinese také automobilové dopravě. Po jeho konstrukci denně projelo zhruba 30 až 35 tisíc vozidel, která budou muset nyní zamířit do okolních tunelů. Ty ale pravděpodobně budou přetížené, což nadále prodlouží cestovní dobu. Ještě mnohem horší situace pak čeká jakékoliv nadměrné či nebezpečné náklady, jež do tunelů nesmí, a čeká je tak velmi dlouhá objížďka.

Kromě místní dopravy v baltimorské aglomerace byl ale most součástí důležité dálnice, který propojuje metropole na americkém východním pobřeží. Vzhledem k tomu, že lodní společnosti pravděpodobně přesměrují své náklady do okolních přístavů ve Filadelfii, Norfolku nebo New Yorku, mohlo by to vést k ještě většímu přetížení významné dopravní tepny, na níž bude most Francise Scotta Keye zoufale chybět.

Analytici se ovšem obávají i možného přetížení zmíněných alternativních přístavů. „Pokud k tomu dojde a plavidla budou na své odbavení čekat delší dobu, mohlo by to způsobit zpoždění u dovozců využívajících tyto přístavy. Přetížení by také mohlo vyvolat určitý tlak na vzestup cen kontejnerové dopravy mezi východním pobřežím USA a Asií a Evropou,“ vysvětlil Judah Levine, vedoucí výzkumného oddělení logistické firmy Freightos.

Termín otevření přístavu je zatím neznámý

Navzdory možnému zvýšení nákladů na lodní přepravu se experti neobávají, že by pád jednoho mostu způsobil závažnější potíže hospodářství Spojených států jako takovému. „Tato konkrétní událost by se neměla projevit v národních ekonomických statistikách. Situaci to sice komplikuje, ale mezinárodní dodavatelský řetězec už ovlivňuje spousta dalších narušení,“ sdělil Mark Zandi, hlavní ekonom Moody’s Analytics.

Významnou roli bude samozřejmě hrát i to, na jak dlouhou dobu bude baltimorský přístav mimo provoz. Guvernér státu Maryland Wes Moore zatím pouze uvedl, že na jakékoliv odhady je ještě příliš brzy. Odborníci ale tvrdí, že pro částečné obnovení činnosti přístavu by mělo stačit vyčistit od trosek relativně úzký kanál uprostřed řeky.

Tyto práce zatím ještě nezačaly, americká federální vláda už ale slíbila, že bude intenzivně spolupracovat s místními úřady, aby mohla být činnost přístavu obnovena co možná nejdříve. „Na tomto přístavu závisí 15 tisíc pracovních míst. Uděláme tedy vše, co je v našich silách, abychom zaměstnance ochránili a pomohli jim,“ uzavřel americký prezident Joe Biden.