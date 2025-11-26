Pro delší výdrž i v pouštních podmínkách. Rolls-Royce otestoval inovaci, která omezí poškození proudových motorů pískem a prachem

Blízký východ je poměrně nehostinné místo, jež z velké části pokrývají takřka nekonečné pouště a polopouště, kde nežijí prakticky žádní lidé. Přesto se ale region v posledních desetiletích vypracoval na pozici důležitého leteckého přestupního uzlu, který využívají cestující mezi Evropou, Asií a Afrikou.
Obchodní model aerolinek jako Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways nebo Saudia ale mírně kazí právě skutečnost, že celá jejich flotila využívá letiště poblíž pouštních oblastí. Při vzletu letadla do vzduchu se totiž do motoru dostává písek a jemný prach, který může způsobit jeho korozi a také ucpání otvorů pro chladicí kapalinu, kvůli čemuž se celá pohonná jednotka může ještě více zahřát.
Ačkoliv výše popsaný problém podle BBC neovlivňuje samotnou bezpečnost letu, zvyšuje spotřebu paliva a způsobuje také větší mechanické opotřebení, kvůli čemuž je nezbytné provádět častější údržbu. To samozřejmě leteckým společnostem nevyhovuje, a proto se výrobce motorů Rolls-Royce nyní rozhodl, že zkusí přijít s několika inovacemi, jež by měly tento problém výrazně omezit.
Zlepšení se dočká i nejvýkonnější motor
Aktuální projekt společnosti Rolls-Royce se zaměřil na širokou škálu proudových motorů, a to včetně modelu Trent XWB-97. Ten je sice vůbec nejvýkonnější, ale zároveň má se zahříváním větší problémy než ostatní modely.
V rámci projektu britská firma změnila kovy, ze kterých jsou jednotlivé součásti motoru vyrobeny, a nahradila je kovy odolnějšími vůči teplu a korozi způsobené prachem. Dalším důležitým krokem pak bylo nové umístění otvorů pro chladicí kapalinu, díky čemuž by mělo být méně pravděpodobné, že se tyto otvory ucpou.
Obě zmíněné inovace byly nedávno zkušebně otestovány ve speciálním zařízení společnosti Rolls-Royce jménem Testbed 80. Manchesterská univerzita za tímto účelem vytvořila syntetický prach, který co nejvíce odpovídal jemným částicím, jež se nacházejí na Blízkém východě. A pozitivní zprávou je, že výsledky testů dopadly velmi dobře.
Až tisíc letů kolem Země
Upravené motory jsou podle vyjádření zástupců Rolls-Royce bez problémů schopny létat mnohem déle než nyní. Díky tomu se interval mezi jejich generálními opravami může oproti současnému stavu prodloužit zhruba o 60 procent.
Britská firma chce ale na zlepšeních pracovat i nadále. A tak zatímco dnes zvládne pohonná jednotka Trent bezpečně obletět celý svět zhruba 500krát, po skončení celého projektu v roce 2028 by mohl motor takových letů vydržet více než tisíc. Pokud se toho skutečně podaří dosáhnout, aerolinkám se výrazně sníží náklady na údržbu.
„Pracujeme na tom, abychom dosáhli dvojnásobné provozní doby motorů. Je fantastické být součástí této cesty s vědomím, že něco, co děláme dnes, bude fungovat ještě mnoho let,“ uzavřel Pat Hilton, vedoucí testovacích zařízení společnosti Rolls-Royce.