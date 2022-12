Příspěvek na péči o seniora se stanovuje podle stupně závislosti na druhé osobě. Pro koho je určen?

K čemu slouží příspěvek na péči o seniora

Příspěvek na péči o seniora je druh sociální dávky poskytované na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Slouží k zajištění pomoci osobě, která je kvůli svému nepříznivému zdravotnímu stavu závislá na pomoci druhé osoby. Náleží přitom opečovávané osobě, nikoliv pečovateli, a používá se na pokrytí nákladů spojených s pomocí, kterou dotyčnému pečovatel poskytuje. V případě, že je opečovávaná osoba umístěna v nemocnici, v lůžkovém sociálním zařízení nebo v domově sociální péče, je příspěvek vyplácen danému zařízení.

Pečovatelem pak mohou být výše uvedená zařízení, asistent sociální péče nebo osoba blízká, kterou definuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Na základě této definice se za osobu blízkou považují následující lidé:

manžel/manželka,

příbuzný v přímé linii,

vlastní nebo osvojené dítě či dítě převzaté do trvalé péče,

sourozenec,

snacha/zeť,

manžel rodiče jednoho z manželů,

osoba, která s dotyčným žije ve společné domácnosti a dělí se o náklady spojené s chodem této domácnosti.

Kdo má nárok na příspěvek na péči o seniora

Na sociální příspěvek na péči o seniora má nárok člověk, jehož zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, a to do takové míry, že dotyčný potřebuje pro uspokojování základních životních potřeb pomoc jiné osoby. Rozsah této pomoci stanovuje zákon podle takzvaného stupně závislosti, který v podstatě určuje, jaké základní životní potřeby opečovávaná osoba zvládne obstarat ještě sama a na co již potřebuje asistenci.

Někdy je tento termín označován také jako stupeň bezmocnosti a hodnotí se na základě následujících parametrů:

mobilita, orientace v prostoru, komunikace, stravování, hygiena, oblékání a obouvání, výkon fyziologické potřeby péče o zdraví, péče o domácnost, osobní aktivity.

Jak se stanovuje stupeň závislosti

Při posuzování toho, jaká má žadatel o dávky omezení, je potřeba nejen zohlednit výše uvedené parametry, ale také stanovit, do jaké míry je v rámci jednotlivých činností závislý na pomoci druhé osoby. Stupně závislosti se stanovují na základě toho, pro kolik z uvedených parametrů vyžaduje senior asistenci, a to následovně:

první stupeň = lehká závislost : žadatel potřebuje asistenci pro tři až čtyři uvedené činnosti,

: žadatel potřebuje asistenci pro tři až čtyři uvedené činnosti, druhý stupeň = středně těžká závislost : žadatel potřebuje asistenci pro pět až šest uvedených činností,

: žadatel potřebuje asistenci pro pět až šest uvedených činností, třetí stupeň = těžká závislost : žadatel potřebuje asistenci pro sedm až osm uvedených činností,

: žadatel potřebuje asistenci pro sedm až osm uvedených činností, čtvrtý stupeň = úplná závislost: žadatel potřebuje asistenci pro devět až deset uvedených činností.

Žádost o příspěvek na péči o seniora

Pakliže vám dle výše uvedeného vzniká nárok na dávky, máte několik možností, jak žádost o příspěvek na péči podat. Jednak je tak možné učinit vyplněním tištěného formuláře, který je dostupný na pobočkách Úřadu práce ČR, a jednak jej lze podat také elektronicky vyplněním online formuláře na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Pokud podáváte tištěnou formu žádosti, je potřeba zanést ji na pobočku příslušného úřadu práce podle vašeho bydliště. V případě, že vám zdraví neumožňuje tuto žádost doručit, můžete na základě plné moci pověřit jinou osobu, aby tak učinila za vás. Po podání žádosti je nutné obrnit se trpělivostí, jelikož lhůty pro její vyřízení jsou poměrně dlouhé. Úřady mají dohromady na rozhodnutí, zda bude žádosti vyhověno, 105 pracovních dní.

Formulář příspěvku na péči o seniora

Rozhodnete-li se pro elektronické podání žádosti, online formulář naleznete na webu MPSV pod záložkou Formuláře umístěnou na hlavní stránce v horní liště. Dále zvolíte kategorii formuláře s názvem Příspěvek na péči a poté vyberete položku Žádost o příspěvek na péči. Následně budete přesměrováni na stránku s informacemi, co k žádosti potřebujete, a v pravém sloupci naleznete tlačítka pro vyplnění online formuláře s přílohami, nebo bez nich.

Jakmile žádost vyplníte, nabízejí se dvě možnosti doručení do podatelny úřadu práce. První z nich je odeslání emailem s certifikovaným elektronickým podpisem. Pokud takový podpis nevlastníte, můžete využít druhý způsob podání, který se provádí prostřednictvím datové schránky. Pakliže nemáte ani tu, tak si ji buď můžete zdarma zřídit, nebo budete muset vyplněný vytištěný formulář doručit na úřad práce osobně.

Výše příspěvku na péči pro seniora

Po odeslání žádosti proběhne řízení, kde se rozhodne, zda máte na dávky nárok a v jakém rozsahu. Částka, jež vám bude v pravidelných měsíčních intervalech vyplácena v případě vyhovění žádosti, se odvíjí od stupně závislosti, do kterého dle výše uvedených parametrů spadáte. Na základě čtyř zákonem definovaných stupňů bezmocnosti jsou stanoveny čtyři kategorie dávek pro osoby nad 18 let, tedy i pro seniory, a to tímto způsobem:

první stupeň = lehká závislost: 880 korun,

= lehká závislost: 880 korun, druhý stupeň = středně těžká závislost: 4 400 korun,

= středně těžká závislost: 4 400 korun, třetí stupeň = těžká závislost: 12 800 korun,

= těžká závislost: 12 800 korun, čtvrtý stupeň = úplná závislost: 19 200 korun.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na péči pro seniory je určený na pokrytí nákladů spojených s asistovanou pomocí se základními životními potřebami. Někteří lidé ale kromě toho potřebují kvůli svému zdravotnímu stavu také určité kompenzační pomůcky. Na jejich nákup mohou od státu čerpat jinou finanční pomoc, a to příspěvek na zvláštní pomůcku.

Pakliže žadatel potřebuje speciální zdravotní pomůcku, jejíž hodnota nepřesahuje 10 tisíc korun, je mu příspěvek poskytnut pouze za předpokladu, že výše jeho příjmů a příjmů společně posuzovaných osob nepřesahuje osminásobek životního minima. Zároveň je nutné počítat s 10procentní spoluúčastí na nákupu, což znamená, že bude-li vám příspěvek uznán, zaplatíte z nákupní ceny pomůcky 10 procent vy sami.

V případě, že má kompenzační pomůcka hodnotu nad 10 tisíc korun, je spoluúčast stanovená také na 10 procent, ale může být na základě určitých skutečností úřadem práce snížena, a to maximálně na částku tisíc korun. Nejvyšší možný státní příspěvek na kompenzační pomůcku pak činí 350 tisíc korun. V případě potřeby zdvihací plošiny ovšem může být maximální příspěvek dokonce až 400 tisíc korun.

Kdo může čerpat příspěvek na péči seniora?

Nárok na příspěvek na péči má každý člověk, jehož zdravotní stav mu neumožňuje vykonávat určité činnosti spojené se základními životními potřebami. V rámci podané žádosti úřad práce posuzuje, v jaké míře je dotyčný omezen ve vykonávání těchto potřeb. Podle toho se pak určí stupeň závislosti na péči druhé osoby, na základě kterého je následně stanovena výše příspěvku.

Co se posuzuje při žádosti o příspěvek na péči o seniora?

Pro získání příspěvku na péči je potřeba posoudit, zda senior zvládá zákonem stanovené úkony sám, nebo k nim potřebuje asistenci. Mezi posuzované činnosti patří mobilita, orientace, schopnost komunikace, stravování, oblékání a obouvání, hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, péče o domácnost a schopnost vykonávat osobní aktivity.

Jak zažádat o příspěvek na péči pro seniora?

Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušném Úřadu práce ČR podle bydliště žadatele. Je možné doručit ji na úřad osobně v tištěné podobě, nebo využít elektronické podání. Online formulář je dostupný na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro jeho odeslání na podatelnu úřadu práce je potřeba vlastnit ověřený elektronický podpis nebo datovou schránku.