Slevomat dostal nového šéfa. Od letošního července ho povede Tomáš Braverman, který dříve řídil Heureku

Česká e-commerce scéna hlásí významné personální rošády, a to na velice zajímavých místech. Že Slevomat hledá náhradu za svého šéfa Ladislava Veselého, který se rozhodl jít na rodičovskou dovolenou, se už nějakou dobu ví. No a nyní vyšlo najevo i to, kdo jej v této pozici po čtyřech letech nahradí. Novým ředitelem zmíněného slevového portálu bude Tomáš Braverman, jenž dříve zastával stejnou funkci v Heurece, jednom z největších internetových srovnávačů na zdejším trhu.





Braverman se vedení Slevomatu ujme letos v červenci. Do té doby bude jeho dočasným řízením pověřen Matěj Dvorský, pro změnu bývalý ředitel služby Skrz.cz.





„Jsem velmi rád, že se mohu připojit k týmu Slevomatu a pracovat po boku tak talentovaných lidí. Být součástí společnosti s vynikající strategickou pozicí v oblasti e-commerce a cestování, která ještě k tomu působí na více trzích, je výzvou, kterou rád přijmu. Zároveň věřím ve velký potenciál dalšího růstu. Velmi se těším, že budu moci stavět na silných základech společnosti a dále ji rozvíjet,“ nechal se slyšet Braverman.

Finanční výsledky Slevomatu byly v nedávné době negativně ovlivněny vypuknuvší koronavirovou pandemií, loňský rok už byl ale v podání této firmy o poznání lepší. Společnost v něm vykázala tržby ve výši 3,4 miliardy korun, což je její nejlepší počin od založení před 14 lety. „Úspěch připisujeme rozsáhlým investicím do brandové komunikace i kvalitní nabídce od mnoha partnerů,“ okomentoval letos v lednu Veselý s tím, že meziroční nárůst tržeb činil 18,3 procent a že hrubý zisk vzrostl o 17 procent na 701 milionů korun, zatímco EBITDA, tedy zisk před úroky, odpisy a daněmi, dosáhla milníku 214 milion.