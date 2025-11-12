Prémiové kanceláře pro práci i relaxaci. Společnost Scott.Weber otevřela v ostravské Organice svoji první mimopražskou pobočku

Pracovat v kvalitním a příjemném prostředí – požadavek, který si v posledních letech klade čím dál více zaměstnanců. A je to dobře, neboť tak v Česku roste zájem firem právě po moderních a multifunkčních kancelářských prostorech, jež kromě nezbytného pracovního stolu nabízejí také místo k relaxaci, kde lze dobít baterky třeba po náročném jednání.
Vůbec největším tuzemským poskytovatelem těchto prémiových pracovních prostor je aktuálně firma Scott.Weber Workspace, která na 17 lokalitách o celkové ploše 67 tisíc metrů čtverečních nabízí 8 500 pracovních míst, díky čemuž její tržní podíl přesahuje 40 procent. Společnost založená v roce 2009 Adamem Zvadou až dosud působila výhradně v Praze, nyní se ovšem odhodlala k důležité expanzi a otevřela novou pobočku v moderní ostravské budově Organica.
„Otevření centra Scott.Weber v Ostravě je pro nás přelomové strategické rozhodnutí. Pracovní místo už dávno nemá znamenat pouze čtyři zdi, stůl a židli. V Praze si to už firmy a podnikatelé uvědomili, nyní s naším unikátním konceptem chceme proniknout do regionů. Ostrava má neuvěřitelnou energii, rozvíjí se zde podnikatelský ekosystém a celé město roste. V kombinaci se špičkovou budovou Organica pro nás byla jednoduchou volbou,“ řekl Zvada.
Kavárna, cvičení, masáže a herna
Ostravská pobočka Scott.Weber se rozkládá na ploše 4 407 metrů čtverečních a k dispozici nabízí více než 550 pracovních míst. Kromě samotných kanceláří a zasedacích místností se ale ve druhém patře budovy Organica nachází také multifunkční eventové sály a velkorysé komunitní prostory včetně kuchyně, wellness místnosti, solné stěny, masážního křesla, kavárny s baristy, herny či odpočinkové místnosti. To vše dává provozovatelům nových ostravských kanceláří možnost pořádat v průběhu roku řadu zajímavých akcí – od hodin jógy, přes fitness cvičení, masáže a další wellbeing programy.
„Scott.Weber není pouze pronájem stolů, kanceláří či coworkingových míst. Do flexibilního pracovního prostředí chceme přinést služby na hotelové úrovni, jako je wellness, zábava a společenské události. Naším cílem je vytvořit prostředí, kde se daří firmám i jednotlivcům a kde je postaráno o jejich pracovní i osobní potřeby,“ vysvětlil Zvada, podle kterého mohou po konci covidu, kdy řada společností postupně omezuje home office, právě kvalitní kancelářské prostory vést k tomu, že se z původně nechtěné povinnosti stane žádaný a oblíbený benefit.
Moderní budova v centru dění
Otevřít novou pobočku právě v Ostravě se ve Scott.Weber rozhodli mimo jiné proto, že je o to žádali stávající zákazníci z Prahy. „Na konci minulého desetiletí se nám začalo skutečně dařit, jelikož poptávka po našich moderních a flexibilních kancelářských prostorech rychle rostla. Už zhruba v roce 2019 jsme se tedy rozhodli vstoupit do regionů, ale překazila nám to pandemie covidu. K plánu jsme se následně vrátili před třemi lety, přičemž nějakou dobu nám trvalo, než jsme našli dokonalou budovu na dokonalém místě,“ shrnul pro Euro.cz Zvada.
Umístění nové pobočky je podle něj naprosto ideální, jelikož Organica se nachází v centru Ostravy, takže má skvělé dopravní spojení, a v její blízkosti je zároveň množství obchodů, restaurací a dalších služeb. Kromě toho se navíc jedná o moderní a architektonicky zajímavou budovu splňující i nejvyšší standardy udržitelnosti a energetické efektivity.
A co se týče samotného města, může se Ostrava pochlubit silnou byznysovou scénou, jejíž neodmyslitelnou součástí je celá řada úspěšných startupů. Právě pro jejich účely jsou přitom flexibilní kancelářské prostory ideální, jelikož pracovní místo lze objednat na celý rok, na jeden měsíc, či klidně jen na den. Jednorázové denní členství aktuálně stojí od 650 korun, měsíční pronájem vlastního stolu ve sdílené kanceláři je pak možné pořídit od sedmi tisíc. Studenti s platnou kartou ISIC ale mohou získat jednodenní či měsíční členství s 50procentní slevou.
Expanze v regionech i v Praze
Ačkoliv byla nová ostravská pobočka otevřena teprve před pár dny, zájem o tyto prostory je podle vedení Scott.Weber velký. Lze proto očekávat, že kapacita prostorů bude do půl roku takřka naplněna. Ostatně, i z tohoto důvodu se chce firma v příštích letech soustředit na expanzi do dalších českých krajských měst, přičemž první na řadě by mělo být Brno, kde budou kancelářské prostory Scott.Weber otevřeny v roce 2028.
„V současnosti zvažujeme rovněž expanzi do Plzně, Pardubic, Hradce Králové či do Liberce. Pro zvolení konkrétního místa bude opět klíčová poptávka ze strany firem a také to, zda se nám podaří nalézt ideální budovy. I samotný proces zřízení a vybavení nových kancelářských prostor ale bude velmi náročný, ostatně třeba na projektu Organica se jen v naší firmě podílelo několik desítek lidí,“ doplnil Zvada.
Kromě expanze do regionů se chce Scott.Weber v následujících letech soustředit i na vybudování nových poboček přímo v Praze. Tamní poptávka po flexibilních kancelářských prostorech totiž stále roste, a to například díky hybridnímu modelu práce, který kombinuje home office právě s kanceláří.
„V Praze aktuálně nabízíme asi 63 tisíc metrů čtverečních, ale potenciál tamního trhu je výrazně větší. Do pěti let bychom tedy chtěli celkovou plochu našich prostor navýšit na zhruba sto tisíc metrů čtverečních, abychom klientům mohli nabídnout 10 tisíc pracovních míst. Zároveň pak chceme ve stejné době dosáhnout obratu ve výši jedné miliardy korun,“ uzavřel Zvada.