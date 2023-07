Předplatného přibývá, ale co ty tržby? Na investory roste Netflix příliš pomalým tempem, cena jeho akcií klesá

Poté, co streamovací platforma Netflix omezila možnost sdílení hesel, získala rekordní počet nových uživatelů. Během jediného čtvrtletí jí ve Spojených státech a Kanadě přibylo 1,2 milionu předplatitelů, což je největší regionální tříměsíční přírůstek od roku 2021.

Celosvětově si společnost od března připsala téměř šest milionů nových účtů, celkem jich tak na svém seznamu měla koncem června přes 238 milionů. Firmě se navíc zároveň podařilo zvýšit odhad volného peněžního toku, který z původních 3,5 miliardy dolarů (přibližně 74,9 miliardy korun) vyrostl na rovných pět miliard, tedy necelých 107 miliard korun.

V příštím čtvrtletí pak platforma počítá s dalšími šesti miliony zaregistrovaných a dodatečným navýšením výnosů, neboť by se mělo naplno projevit zmíněné omezení. V rámci toho musejí uživatelé společných účtů za sdílení hesel platit, tedy za předpokladu, že jejich předplatné využívají i lidé žijící mimo domácnost. Pomoci má Netflixu taktéž levnější verze účtu s reklamami, kterou se rozhodl zavést loni v listopadu.

Stále jedničkou na trhu

Svůj růst se Netflix snaží znovu nastartovat poté, co se během loňského jara potýkal s úbytkem uživatelů, kdy v prvním pololetí ztratil zhruba milion z nich. Letos jich ale v souvislosti s omezením sdílení hesel prý odešlo jen málo. S odkazem na firemní data to uvedl zpravodajský web BBC. Ten dále informoval o skutečnosti, že v rozporu s oficiálními pravidly aktuálně sdílí hesla více než 100 milionů domácností.

„I když jsme stále v počáteční fázi, pozorujeme zdravou konverzi domácností dlužníků. Nyní, když jsme spustili placené sdílení v širokém měřítku, máme větší důvěru v náš finanční výhled,“ nechalo se slyšet vedení streamovací platformy, když ve čtvrtek investorům představovalo své nejnovější finanční výsledky.

Analytik společnosti PP Foresight Paolo Pescatore podotýká, že letošní nárůst počtu předplatitelů Netflixu je silným potvrzením strategie společnosti. Nové omezení týkající se hesel zároveň označil za krátkodobé opatření. Platforma dle něj bude v následujících měsících muset cenovou politiku doladit. „Společnost je ve srovnání s konkurenty stále v mnohem silnější pozici a zůstává měřítkem,“ řekl s tím, že streamovací plán Netflixu s reklamou je mnohem levnější než mnohé současné nabídky konkurentů.

„Zdá se, že Netflix má ze všech v zábavním průmyslu nejlepší pozici,“ nechal se pro zpravodajskou agenturu Reuters slyšet Brandon Katz, stratég zábavního průmyslu ve společnosti Parrot Analytics, která sleduje poptávku po streamování. I přesto ale byli investoři tržbami platformy zklamáni.

Společnost si během posledního čtvrtletí přišla na 8,2 miliardy dolarů (asi 175,5 miliardy korun), což je oproti prvnímu kvartálů ,jen‘ o necelá tři procenta více. Pokud jde o zisky, ty se vyšplhaly téměř k 1,5 miliardy dolarů (přes 32 miliard korun). Akcie společnosti se v návaznosti na zveřejněné výsledky, jež zůstaly za očekáváním, propadly téměř o devět procent na 435 dolarů (více než 9300 korun) za kus.

Pomalejší růst tržeb navzdory rekordnímu počtu předplatitelů byl údajně důsledkem toho, že uživatelé začali spoléhat na levnější verzi s reklamami. Společnost nicméně uvedla, že tuto funkci využívá jen malá část členské základny.

Kina očekávají rekordní víkend

S prvním prudkým zpomalením růstu se Netflix potýkal už na začátku pandemie. Na vině je mimo jiné rostoucí konkurence, ke které se později přidala ještě globální finanční krize. Ta domácnosti napříč světem aktuálně vede k omezení svých výdajů. Kromě toho se na platformě negativně podepisují stávky amerických scénáristů a herců, které jsou největší za posledních šedesát let. Kvůli nim za obsah letos utratí méně, než původně očekávala.

A zatímco hollywoodská studia zejí prázdnotou, hned několik filmových blockbusterů, které v nich byly v průběhu minulých měsíců a let natočeny, se aktuálně těší ze svých premiér. Což pochopitelně potěší nejen diváky, ale i provozovatelé kin, kteří od nadcházejících dní a týdnů očekávají žně, jaké tu dlouho nebyly.

Na velkém plátně se během prázdnin sešly mimo jiné snímky Oppenheimer a Barbie. Oba dva by přitom dle CNBC mohly během prvního víkendu na vstupenkách vydělat až 200 milionů dolarů (zhruba 4,3 miliardy korun). A protože jen o pár týdnů dříve si svoji premiéru odbyly rovněž nová Mission: Impossible s Tomem Cruisem v hlavní roli i poslední Indiana Jones, dost možná to vystačí na letošní nejvýdělečnější víkend vůbec.

Větší zájem diváků po ospalém konci školního roku v tuzemsku očekává i síť multikin Cinestar. „Nejde ani tak o to, že by scházely potenciálně silné filmy, ale kromě pár výjimek, jakou byl třeba animovaný Spiderman nebo pixarovské Mezi živly, se jim prostě nedařilo dle původních předpokladů. Nicméně pro další část léta to vypadá slibněji – aktuální Barbie a Oppenheimer slibují zvýšený zájem diváků,“ potvrdil pro Euro.cz šéf zmíněného řetězce a zároveň i distribuční sítě Falcon Jan Bradáč.

Velký zájem ze strany českých diváků pak očekává i v případě nového Kazmova dílu One Man Show. Letní trend navíc mohou výrazně vylepšit také snímky Gran Turismo nebo Strašidelný dům.