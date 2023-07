HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Šílená sci-fi komedie, Plodková & Langmajer na ostrově a návrat nejslavnějšího superhrdiny

Ostrov

Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana Plodková) prožívají manželskou krizi. Na jedné luxusní exotické dovolené totiž Richard své ženě oznámí, že se hodlá rozvést, což má za následek poměrně slušný hysterický Alicin záchvat. Během cesty malým letounem pak rozhádaný pár ztroskotá na opuštěném ostrově. Musí proto začít spolupracovat, aby přežil. Přeskočí díky tomu znovu jiskra?



Letošní novinku Rudolfa Havlíka na Netflixu uvidíme od 19. července.

Oni naklonovali Tyrona

Fontaine (John Boyega), Yo-Yo (Teyonah Parris) a Charles (Jamie Foxx) se skoro neznají. Postupně se ale začíná ukazovat, že jejich osudy jsou nějakým způsobem spojeny. Trojice totiž objeví podivnou laboratoř, kde se nachází jejich klonovaná těla. Tím začíná fascinující sci-fi s komediálními prvky, ve kterém uvidíme ty nejhrůznější konspirace vůbec. Jak se s nimi trojice popere?



Na trio černošských hvězd se na Netflixu můžeme těšit 21. července.

MINX

Úsměvný seriál o spolupráci militantní feministky a zdánlivě zkrachovalého pornoproducenta na výrobě erotického magazínu pokračuje. Poté, co se feministka Joyce na konci minulé série postavila proti partnerovi Dougovi, je situace okolo časopisu nahnutá. Povede se nesourodému duu dostat se ven z krize?



Novou řadu úspěšného seriálu uvidíme na HBO Max od 21. července.

Nolly

Joan Noele Gordon patřila v minulém století mezi nejzářivější britské televizní hvězdy. Byla televizním fenoménem a léta zářila v mýdlové opeře Crossroads. Jenže, časem se všechno otočilo proti ní a Noele zemřela v osamění. Jejího životního příběhu se před pár lety chopil jeden z nejtalentovanějších britských scenáristů posledních let, a sice muž, jenž obnovil Doctora Who, Russell T. Davies. Jeho projekt Nolly v hlavní roli s neméně talentovanou Helenou Bonham Carter si můžeme užít i my.



Třídílnou minisérii o životě slavné herečky můžeme zhlédnout na HBO Max.

Superman & Lois

První dvě série posledního vysílaného DC seriálu na CW zaznamenaly pronikavý úspěch a představily Muže z oceli ve zcela jiné roli – jako starostlivého otce a manžela. Supermanovi největší nepřátelé ale rozhodně nespí, takže když se do jeho života vrátí ďábelský Lex Luthor, musí největší světový hrdina znovu do boje. Co si na něj metropoliský miliardář nachystá tentokrát?



Celou třetí řadu úspěšného seriálu najdeme na HBO Max.

DEFA indiánky

Léto je v plném proudu a řada z nás míří k Jadranu. Kdo se náhodou k chorvatským břehům nedostane, nemusí smutnit. Prima+ totiž přišla s kolekcí snímků od studia DEFA, ve kterých indiánské hrdiny ztvárnil legendární Gojko Mitič. Pokud vám už tedy neustále se opakující a reprízované mayovky s Pierrem Bricem lezou na nervy, je nejvyšší čas zkusit jejich tehdejší konkurenci. Většinu projektů pro DEFU natočil tuzemský režisér Josef Mach, padouchy pak ztvárňoval Jiří Vršťala.



Projekty od východněmeckého studia DEFA najdete na Prima+.