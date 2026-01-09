V USA rozdávají pokuty drony. Během Dne nezávislosti díky nim kalifornská policie vybrala na 300 tisíc dolarů

S nástupem digitální éry a čím dál chytřejších zařízení se náš každodenní život mění doslova překotným tempem. Technologie stále častěji pronikají do oblasti bezpečnosti, pohybu, zdraví a dokonce i spánku. Stávají se součástí reality, která nás obklopuje, a ukazují, jak mohou měnit tradiční způsoby práce i zábavy. S tímto propojováním však přichází nejen pohodlí, ale i otázky ohledně toho, kam až jsme ochotni nechat technologii zasahovat do našeho soukromí, píše The Wall Street Journal.
Jedním z nejviditelnějších příkladů výše zmíněného jsou policejní drony, které se rychle stávají běžným vynucovacím nástrojem ve městech napříč celými Spojenými státy. Zařízení vybavená kamerou a reproduktorem dokážou pomáhat při pátracích a záchranných operacích, monitorovat veřejné prostory, přehrávat varovné zprávy a dokonce rozdávat pokuty za menší přestupky.
Dohled nad hlavami lidí
Dnes má dronové jednotky přes šest tisíc policejních oddělení – podobně jako v ozbrojených konfliktech se tyto bezpilotní létající prostředky staly běžnou součástí operací i v civilní sféře. Zástupci policie tvrdí, že jim technologie ulehčuje práci a šetří lidské zdroje, občanské organizace nicméně upozorňují na možné ohrožení soukromí. Podle kritiků totiž stále větší přítomnost dronů v městském prostoru může znamenat narušení práv lidí a zvýšený dohled nad běžnými občany.
Například v Sunny Isles Beach na Floridě začaly drony v létě hlídkovat na pláži během nočních hodin, kdy je tam vstup zakázán. Stroje ovládané na dálku dokážou setrvat nad jednotlivci, nasvítit je reflektorem a přehrát zprávu, aby oblast opustili. Nebo mohou pátrat po pohřešovaných osobách a kradených vozidlech. Jindy zase sledují podezřelé, kteří kradou v obchodech, nebo monitorují řidiče ignorující dopravní značení.
Není proto divu, že jejich nasazení vedlo k nárůstu udělených pokut a příjmů pro městské pokladny. Třeba v severní Kalifornii drony během Dne nezávislosti monitorovaly nelegální ohňostroje a vygenerovaly „flastry“ přesahující 300 tisíc dolarů (téměř 6,3 milionu korun). „Začínáme drony vnímat jako synonymum elektrického paralyzéru nebo policejního auta,“ říká Brandon Karr z Law Enforcement Drone Association.
Víceméně obdobným způsobem využívá drony k pátrání, dokumentaci či monitoringu dopravy rovněž Policie České republiky. „Podobně jako pozemní techniku, používáme také bezpilotní prostředky k odhalování přestupků v dopravě. Bezpilotní prostředky jsou využívány buď v rámci jednotlivých krajských ředitelství, či pro Leteckou službu PČR. Celkově disponujeme téměř dvěma stovkami bezpilotních systémů,“ vypočítává pro Euro.cz tiskový mluvčí Jakub Vinčálek.
Výhody a kontroverze
Fakt, že se bezpilotní letecké prostředky rychle stávají běžnou součástí vymáhání práva má ovšem i své negativní stránky, neboť jak již bylo nastíněno, dle některých občanských organizací v důsledku toho dochází k možnému narušení soukromí. Jejich zástupci varují před zvýšeným dohledem nad běžnými občany a nepřiměřenými hlídkami hraničícími s obtěžováním.
„Je nutné stanovit limity, aby dohled dronů nezměnil pocit svobody při pohybu na veřejnosti,“ upozorňuje Jay Stanley z The American Civil Liberties Union. Drony jsou podle něj v některých případech užitečné, například při pátrání po pohřešovaných osobách, ale organizace odmítá jejich běžné nasazení pro hlídkové účely, včetně monitorování pokojných protestů.
Pandořina skříňka
Policie tvrdí, že právo na soukromí respektuje a snaží se o transparentnost. Například v Elk Grove v Kalifornii jsou záznamy letů dronů veřejně přístupné a kamery jsou zaměřené na horizont, dokud se dron nepřiblíží k cílové oblasti. Bezpilotní letouny zde byly poprvé využity proti nelegálním ohňostrojům v roce 2024, přičemž od té doby pomohly skrze pokuty vyřešit stovky přestupků.
Ne vždy šlo ale vše tak hladce. Ve městě Citrus Heights byl jednomu majiteli domu uložen peněžitý trest za to, že u něj jeho nájemníci odpalovali nelegální pyrotechniku. Nakonec ovšem byla pokuta zrušena, protože majitel o jejich činnosti nevěděl. „Díváte se lidem do zahrad a domů. Otevírá to úplně novou Pandořinu skříňku,“ komentovala případ advokátka Ashley DeGuzmanová.