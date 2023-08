Útoku žraloka na člověka pomáhají v New Yorku předejít drony. V rukách amatérů ale mohou šířit paniku

Představa žraloka, který se při cestě za potravou zatoulal až do mělčiny, nenechává v klidu nejednoho člověka, a to hlavně během letních měsíců, kdy k moři míří více turistů než obvykle. Ačkoli lidé do běžného jídelníčku tohoto predátora nepatří a útoky na ně jsou stále spíše výjimečné, omílání podobných událostí v médiích může být pro někoho dostatečným důvodem k tomu, aby se od břehu nevzdálil dále než po kotníky.

Nicméně, obavy návštěvníků pláží by snad mohl snížit fakt, že předvídat útok žraloka dnes pomáhají i moderní technologie. Konkrétně u pobřeží Long Islandu v New Yorku, kde mořský predátor na člověka zaútočil naposledy v minulém týdnu, nasazují do terénu větší počet dronů, jež mají na neobvyklou aktivitu ve vodě včas upozornit. Ty kontrolují zhruba 10,5 kilometru dlouhé pobřeží, které každoročně navštíví šest milionů návštěvníků.

Využíváním dronů úřady reagují na sérii útoků, k nimž došlo na plážích na Long Islandu už v červenci, kdy (s největší pravděpodobností) žralok během dvou dnů pokousal pět lidí. „Nemohu předvídat, zda útoky žraloků budou, či nebudou častější, ale co mohu říci, je, že čím více dronů létá ve vzduchu, tím větší je šance, že tato zvířata spatříme v jejich přirozeném prostředí,“ uvedl pro CNN kapitán místní policie Rishi Basdeo. Učinil tak ještě před posledním útokem, ten se ale stal na jiné, nemonitorované pláži.

Hvězdy sociálních sítí

Program sledování žraloků začal již v roce 2017, nyní však nabral zcela novou naléhavost. Konkrétně podél Jones Beach provozuje policie ve spolupráci s plavčíky celkem 19 dronů. Ty záběry s aktuální situací odesílají do velitelského centra umístěného v dodávce, která může dle potřeby cestovat z místa na místo. Uvnitř ní mohou důstojníci sledovat živý přenos a v případě potřeby nařídit evakuaci dotčeného úseku. „S dronem získáváte skutečně špičkový letecký pohled na to, co se děje ve vodě v reálném čase,“ komentuje Basdeo.





Pouhý výskyt predátora k uzavření pláží nicméně nestačí. Tento krok úředníci zpravidla zvažují až v okamžiku, kdy se zvíře nachází méně než 400 stop (necelých 122 metrů) od břehu. „Pokud je žralok v těsné blízkosti, plavčíci bezpečně vyvedou lidi z vody,“ dodává policista s tím, že drony už několikrát zachytily žraloky, jak kolem pláží plavou sami a krmí se hejny ryb.

Kromě úřadů sahají po dronech stále častěji i amatéři, fotografové a vědci. Výsledkem jsou letecké snímky, které jim žraloky pomáhají studovat. Jen kolem Long Islandu jich přitom dle BBC plave zhruba tucet druhů, včetně žraloků písečných a tmavých. Spatřena zde byla také mláďata žraloka bílého.

Letos se tato zvířata navíc přibližují až neobvykle blízko, což může být dáno tím, že se voda kolem Long Islandu oteplila a stala se pro ně pohostinnější. Rozmnožení jejich potravy navíc pomohl i zákaz škodlivých rybolovných praktik.

Pozor, ,smrtící monstrum‘

Někteří odborníci se domnívají, že drony nejsou pro sledování žraloků příliš účinné – to proto, že paryby zachycuje pouze v okamžiku, kdy plavou blízko hladiny. Snímky, které se díky amatérským pilotům posléze šíří na sociálních sítích, mají navíc tendenci vyvolávat paniku. „Každý, kdo teď vidí žraloka, to zdokumentuje. Lidé je démonizují a říkají: ,Ach jo, jsou v našich vodách, budou zabíjet lidi‘,“ vysvětluje výkonný ředitel South Fork Natural History Museum Frank Queveda.

Ve skutečnosti si ale žraloci lidí ve většině případů ani nevšímají. Třeba loni bylo v oblasti Long Islandu zaznamenáno pouze osm pravděpodobných nevyprovokovaných útoků tohoto predátora v podobě kousnutí. Ani v jednom případě nicméně nebylo smrtelné. Naopak k panice letos přispěl třeba operátor dronu, který si spletl hejno velkých ryb s hejnem 50 žraloků. Tento fakt měl za následek uzavření jedné z pláží. Na druhou stranu existují i nadšenci, kteří věří, že díky dronům mohou vyvrátit mýty a změnit vnímání žraloků jako smrtících monster.

Drahá hračka, levné řešení

Provoz takového zařízení, jakým aktuálně disponují newyorské úřady, není rozhodně levnou záležitostí – dokonce i méně technicky náročné stroje stojí kolem šesti tisíc dolarů (přes 144 tisíc korun). Každý dron navíc vyžaduje operátory vyškolené v pravidlech Federálního úřadu pro letectví. Za vyhnutí se bezpečnostním rizikům to však dle Basdea stojí: „Je to vlastně levnější než přivolat policejní vrtulník.“

Zmíněná technologie má navíc i jiné využití, než je prevence žraločího útoku. V případě nutnosti mohou být drony rozšířeny o infračervenou kameru, reflektory a reproduktory, díky čemuž se stávají účinným záchranným prostředkem plavců v nouzi. U nich koneckonců mohou být rychleji než plavčík.

„Pokud dostaneme hlášení, že se v noci někdo pohřešuje, kromě přivolání policejní helikoptéry můžeme vyslat i naše drony, které vidí ve tmě,“ komentuje Basdeo a dodává, že s využíváním dronů souvisí také dodržování přísných pravidel. „Když létáme a provozujeme drony, řídíme se přísnými pokyny. Neslouží ke sledování veřejnosti. Používají se k tomu, aby byla v bezpečí,“ uzavírá.