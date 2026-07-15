Personalizovaný návod, jak žít ve zdraví déle. Chytré náramky od startupu Elonga rostou o pětinu měsíčně a expandují do USA

Průměrný věk dožití se v Česku i v mnoha dalších vyspělých zemích prakticky neustále zvyšuje, poslední roky života ovšem mnoho seniorů obvykle trápí široká škála různých onemocnění a dalších zdravotních komplikací. Právě z tohoto důvodu se stále více firem zaměřuje na segment longevity, jehož cílem je pomáhat lidem s dosažením co nejdelšího aktivního života bez větších omezení.
Mezi tyto společnosti patří i startup mladého podnikatele Vojtěcha Hlavenky Elonga. Ten vyvíjí chytrý náramek a aplikaci, které na základě know-how spoluzakladatele a fyziologa Radima Šlachty pomocí analýzy variability srdečního tepu (HRV) vytvářejí personalizovaný návod, jak prožít ve zdraví i samotné stáří.
Náramek dokáže změřit například aktuální hladinu stresu, regeneraci či míru připravenosti na aktuální den (takzvanou readiness). Na základě těchto hodnot následně appka doporučí vhodné aktivity a zároveň dlouhodobě individuálně sleduje, co uživateli prospívá a co mu naopak škodí.
Firmě pomohl nový model předplatného
Na začátku provozu Elonga vsadila na rychlé rozšíření svého náramku mezi uživatele a doživotní přístup do aplikace nabízela zdarma. Brzy se ale ukázalo, že zákazníci produkt používají dlouhodobě, takže firma loni v září přešla na model založený na předplatném. Díky tomu se několikanásobně zvýšila dlouhodobá hodnota každého nového uživatele a s ní i hodnota celé společnosti.
„Když jsme Elongu spouštěli, šlo nám hlavně o to dostat produkt mezi co nejvíc lidí, získat zpětnou vazbu a ověřit, že to celé dává smysl. Proto jsme k náramku dávali doživotní předplatné zdarma. Dnes jsme na českém trhu v podobně silné pozici, jakou zde mají globální značky WHOOP nebo Oura. Díky tomu jsme si mohli dovolit změnit obchodní model a soustředit se na dlouhodobou hodnotu zákazníka,“ řekl Hlavenka.
Změna obchodního modelu se české společnosti rozhodně vyplatila, jelikož Elonga směřuje k milníku jednoho milionu dolarů ročního opakujícího se příjmu (ARR) během prvních 12 měsíců fungování předplatného. To je přitom hranice, kterou podle startupových benchmarků překonají jen zhruba čtyři procenta všech firem.
Bojuje i na nejtěžším trhu světa
Důležitým ukazatelem dlouhodobé hodnoty firmy je rovněž metrika LTV (Lifetime Value), která vyjadřuje celkovou hodnotu, již zákazník společnosti přinese za dobu využívání jejích služeb. Z interních dat Elongy přitom vyplývá, že průměrný uživatel zůstává přibližně 3,5 roku. „Jen za červen dosáhla souhrnná hodnota LTV nově získaných zákazníků více než sedmi milionů korun,“ doplnil Hlavenka.
Silná jsou pak i další ekonomická čísla Elongy. Firma aktuálně roste přibližně o pětinu měsíčně, přičemž na každou korunu investovanou do získání zákazníka se jí vrací přibližně 3,5násobek. Tento poměr se navíc postupně dále zlepšuje.
Důležitým úspěchem byl pro Elongu i zmíněný květnový vstup na americký trh, kde začaly český chytrý náramek už během prvních týdnů využívat nižší stovky předplatitelů. „Pro naši první velkou expanzi jsme si vybrali ten nejtěžší trh na světě – trh, který je pro většinu značek snem, protože na něm čelí té nejsilnější konkurenci. My ale soupeříme s americkými giganty, od Applu přes Google až po Whoop, už od prvního dne na českém trhu. Řekli jsme si proto, že není na co čekat, a chceme je zkusit porazit přímo na jejich domácí půdě,“ uzavřel Hlavenka.