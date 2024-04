„Papírové“ účetnictví zanikne do konce dekády. Digitalizace oboru přitáhne mladou krev, říká šéfka This One

Česko trápí nedostatek účetních, podle průzkumu společnosti B-Inside pro firmu Seyfor nové klienty nepřijímá až 58 procent z nich. Důvodů je hned několik. Na vině je třeba fakt, že až donedávna nešlo o zrovna dvakrát lukrativní zaměstnání, protože bylo v očích potenciálních zájemců často spojené s velkou administrativní zátěží. Absolventi tohoto oboru se navíc mnohdy nedostávali k podstatě toho, co vlastně vystudovali.

„Rutina vám zabrala asi 80 procent času. Ani s platy to u ,papírových‘ účetních nebylo nijak slavné,“ přibližuje manažerka roku 2022 v oblasti digitalizace a generální ředitelka společnosti This One Marcela Lonková, která usiluje o digitalizaci účetnictví a zatraktivnění oboru mladým lidem.

Výše zmíněná podoba účetnictví dle ní nemá pro firmy žádnou přidanou hodnotu. „Co hodnotu naopak má, jsou ,real‘ data, aktuální čísla, která se dají získat pouze digitalizací a lze je použít pro lepší řízení svého byznysu,“ říká.

Na druhou stranu podotýká, že za posledních pět let je znatelný značný posun k lepšímu, tedy minimálně v otázce digitalizace. Na tu naskočily účetní kanceláře i interní oddělení, řada firem ale stále účtuje ve 40 let starých účetních systémech. V budoucnu je tedy čeká jejich výměna za současné aplikace a nástroje na vyčítání a vytěžování dat.





Kompletně digitální by dle Lonkové měl být obor ještě před koncem dekády. „Každá firma bude muset mít systém typu ERP, v němž bude účetnictví jednou z mnoha složek. Účetní se vlastně změní v datové analytiky a finanční kontrolory, partnery pro lepší byznys,“ konstatuje s tím, že budoucnost vidí v reportingu a analytice. Právě díky těm klienti získají nejpřesnější a nejnovější data, jež jim pomohou k efektivnějšímu podnikání.

Konec účetních se šanony v ruce

Jak přesně digitalizace účetnictví ovlivní? V první řadě nadobro vymýtí onen zastaralý způsob zpracovávání dokladů, jak ho známe dnes. Do pár let se budou nejen faktury, ale veškerá data přelévat a sdílet mezi systémy. To bude samozřejmě vyvíjet velký tlak na to, aby systémy byly kompatibilní a uměly spolu komunikovat.

„Účetní, jak jsme ji znali ještě deset let zpátky, která běhala se šanony a přepisovala údaje, platila faktury a přehazovala z chlívečku do chlívečku, prostě přestane existovat, protože většina těch činností bude zpracovávána příslušnými aplikacemi,“ vysvětluje Lonková.

V okamžiku, kdy bude účetnictví automaticky propojeno s bankami, systémy budou spolupracovat mezi sebou a faktury „padat“ uživatelům do klína již zpracované, bude ke kompletní proměně oboru stačit už jen malý posun směrem k umělé inteligenci (AI): „Místo účetnictví to bude datová analytika, controlling, nastavování procesů, implementace aplikací a nových nástrojů, audit systémů, daňové a ekonomické poradenství či konzultace s klientem. Hromada dat, která se posledních několik let účtovala stále stejně, to je něco, co se AI rychle naučí taky, a navíc to bude dělat mnohem lépe než chybující člověk.“

Více mladých v oboru

Kromě zefektivnění práce jako takové bude mít digitalizace i další pozitivní dopady. Mimo jiné má totiž přilákat řadu nových zájemců o studium zmíněného oboru. V souvislosti s tím by se vedoucí účetní neměli bát této mladé krvi naslouchat. To se ostatně týká i jejich zdravé lenosti, tedy například požadavku mít vše přístupné z mobilu.

„Obor je atraktivní, pokud se nebudeme bát změn. Být součástí velké proměny je přece super. Vidím na lidech, kteří k nám přicházejí rovnou ze školy, jak jsou sympaticky draví, zvídaví, chtějí se učit, chtějí umět programovat,“ hodnotí Lonková a dodává, že taková generace přeci nestudovala vysokou školu jen proto, aby tiskla faktury.

Digitalizace by nakonec mohla prospět i pracovníkům na zkrácený úvazek. Díky práci online budou mít tito lidé totiž větší flexibilitu. „Mohou si k práci sednout v poledne, pak odběhnout do školky a vrátit se k ní večer. Za připomínku stojí, že maminky i tatínkové na rodičovské jsou velmi schopní, zkušení a zodpovědní, umějí si práci výborně naplánovat, jsou celkově velmi silným a efektivním pracovním nástrojem. Pokud jim digitalizaci správně nastavíte, dokážou být mimořádně silnými pracovníky,“ uzavírá.