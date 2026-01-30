Týden do olympiády: Vstupenky jsou stále v prodeji a ceny letenek se drží na obvyklých úrovních, ubytování ale vyjde i na 12,5 tisíce za noc

Jedna z největších sportovních událostí letošního roku je na spadnutí. Zimní olympijské hry 2026, které se budou konat v severoitalských městech Milán a Cortina d’Ampezzo, totiž začínají už v pátek 6. února, tedy ode dneška přesně za týden. Kromě možnosti spatřit mimořádné sportovní výkony má ale celá akce samozřejmě i významný ekonomický dopad.
Asi tím nejdůležitějším údajem je fakt, že uspořádání olympiády bude podle agentury Reuters stát přibližně 5,2 miliardy eur (cca 126 miliard korun). Samotná organizace vyjde na zhruba 1,7 miliardy, zatímco další 3,5 miliardy eur tvoří investice italského státního rozpočtu. V této částce jsou zahrnuty především výdaje na výstavbu či rekonstrukci sportovišť a také na velké infrastrukturní projekty.
Problémová hokejová hala
Co se týče sportovišť, organizátoři od začátku tvrdili, že chtějí co možná nejvíce využít stávající areály, takže se přistoupilo k nové výstavbě jen ve dvou případech. Tím prvním je hala pro lední hokej Santa Giulia v Miláně za zhruba 180 milionů eur (asi 4,4 miliardy korun), která bude mít kapacitu asi 16 tisíc návštěvníků. Právě tento projekt představuje pro organizátory vůbec největší problém, jelikož zde i týden před slavnostním zahájením stále probíhají dokončovací práce.
Druhou významnou novostavbou je ledové koryto Eugenia Montiho v Cortině pro účely závodů na bobech, saních a skeletonu. Areál vyšel na zhruba 118 milionů eur (téměř 2,9 miliardy korun) a na rozdíl od hokejové arény byl dokončen už před několika měsíci. Jako takový se ale potýkal s výrazným překročením původně odhadovaných nákladů.
Další olympijská sportoviště pak prošla jen více či méně náročnou rekonstrukcí, obvykle v ceně několika milionů. Tedy pokud nebudeme počítat výstavbu olympijských vesnic v obou pořadatelských městech, jež vyšla celkově na asi 180 milionů eur (přibližně 4,5 miliardy korun).
Nové obchvaty a železnice na letiště
Kromě samotného zázemí pro sportovce spolkly velkou část rozpočtu důležité infrastrukturní investice na projekty, které mají návštěvníky dopravit do centra dění. Do rozvoje silnic a železnic v regionu i blízkém okolí italská vláda napumpovala více než miliardu eur, tedy přibližně 24,3 miliardy korun.
K vůbec nejvýznamnějším projektům patřila třeba nová železnice na hlavní milánské letiště Malpensa nebo rekonstrukce klíčových tratí vedoucích do horských středisek. Zároveň bylo postaveno mnoho obchvatů měst a vesnic, jež mají zrychlit cestu a odstranit zácpy. Neméně důležitou investicí ale bezpochyby je i posílení elektrické rozvodné sítě v regionu nebo rozšíření kapacity zmíněného letiště.
Italská vláda věří, že i přes vysoké výdaje do nezbytné infrastruktury se zemi uspořádání olympiády vyplatí. Odhadované příjmy z této mimořádné sportovní akce totiž mají podle ministra dopravy Mattea Salviniho dosáhnout zhruba 5,3 miliardy eur (asi 129 miliard korun).
Letenky jsou levné, ubytování se prodraží
Pokud chtějí Češi spatřit nejlepší světové sportovce na vlastní oči, mají v podstatě dvě možnosti, jak postupovat. Tou první je pochopitelně zájezd přes cestovní kanceláře, přičemž cenové rozpětí je velmi široké. Nejlevnější balíčky pouze s ubytováním a vstupenkami na méně lukrativní sporty začínají na 20 tisících korunách, ty nejdražší pak stojí okolo 70 tisíc.
Velká část sportovních nadšenců bude samozřejmě chtít na olympiádu vyrazit po vlastní ose, což potvrzují i aktuální data společnosti Kiwi.com, podle nichž se počet rezervací do Itálie meziročně zvýšil o téměř 60 procent. Největší nárůst je patrný u letů do Milána a Benátek, což jsou dvě největší mezinárodní letiště poblíž míst konání her. Letenky přitom nejsou nijak zvlášť drahé, podle údajů Kiwi se pohybují okolo 2,5 tisíce korun.
O poznání větší položkou v rozpočtu je samotné ubytování. Dle analýzy magazínu Time je průměrná cena jedné noci v hotelech ve sportovních střediscích zhruba 516 eur, tedy asi 12,5 tisíce korun. O něco levnější nabídky ale bývají v rodinných penzionech nebo u ubytování v soukromí, třeba přes platformy typu Airbnb.
Vstupenky lze až na výjimky stále sehnat
Co se vstupenek týče, v jejich případě samozřejmě záleží především na tom, co konkrétně si fanoušci přejí vidět. Největší zájem je poměrně logicky o zahajovací a závěrečný ceremoniál, na které už jsou lístky téměř vyprodané, ačkoliv s trochou štěstí je stále sehnat lze. Jejich cena se pohybuje mezi 260 až 2 900 eur (přibližně 6 300 až 70,5 tisíce korun).
Enormní poptávka je také o zápasy ledního hokeje, a to především o semifinálová utkání a závěrečný boj o medaile. I tyto mače jsou již z větší části vyprodané, poslední zbývající lístky stojí stovky eur (minimálně deset tisíc korun). Na utkání ve skupině jsou oproti tomu stále k dispozici od 50 eur výše, tedy asi od 1 200 korun.
Co se týče ostatních sportů, v jejich případě je to s lístky o něco jednodušší. Většinou k dispozici jsou, přičemž cena těch nejlevnějších obvykle začíná na 30 eurech (zhruba 730 korun), zatímco za nejdražší zájemci zaplatí kolem 450 eur (téměř 11 tisíc korun). V každém případě ale platí, že kdo by chtěl vidět konkrétní sport v konkrétní den, rozhodně by neměl s nákupem vstupenek otálet.