Od SMS brány až k superaplikaci. Český Munipolis ukazuje, jak lze efektivně komunikovat s občany i zaměstnanci

Munipolis působí na českém trhu už více než 16 let. Jeho zakladatel Ondřej Švrček se však celé problematice věnuje ještě déle – první zkušenosti získal při provozování jedné z největších českých SMS bran, přičemž právě díky tomu si začal všímat, že obce mají s komunikací s obyvateli dlouhodobý problém.
„Už od začátku jsme se setkávali s potřebou samospráv nějak komunikovat se svými občany. Kolem roku 2015 byly totiž možnosti opravdu nedostatečné. Většina obcí tehdy využívala zejména tradiční úřední desku. To je sice legislativně povinný, ale pro každodenní moderní komunikaci zastaralý nástroj s velmi omezeným dosahem a bez jakékoliv zpětné vazby. Samosprávy navíc nemají žádnou možnost zjistit, kolik lidí informace četlo,“ řekl pro Euro.cz Švrček.
Podobně problematické jsou rovněž obecní rozhlasy. „Ty většinou vysílají v pracovní době, kdy je velká část lidí v zaměstnání, tedy mimo domov. Tam zůstávají hlavně důchodci, kteří ale zase často neslyší úplně nejlépe,“ popsal zakladatel Munipolisu. Ani obecní weby podle něj nedokážou zajistit pravidelný kontakt s obyvateli. Lidé na ně obvykle zavítají jen výjimečně, třeba když potřebují konkrétní informaci. A právě proto začal Švrček hledat řešení, které by bylo levnější, přehlednější a efektivnější.
Munipolis využívá většina českých samospráv
Výsledkem Švrčkova snažení byl projekt mobilního rozhlasu. Jeho základní princip spočívá v digitální komunikaci, která je okamžitá a cílená na konkrétní skupiny obyvatel. Samosprávy tak mohou posílat informace například rodičům s dětmi, pejskařům, seniorům nebo lidem se zájmem o sport či kulturu. Zároveň jde o obousměrný nástroj, jenž umožňuje obcím získávat zpětnou vazbu v reálném čase.
Zpočátku se celý projekt setkával spíše s nedůvěrou a růst byl pomalejší než dnes, kdy je digitalizace standardem. Takže ještě v roce 2019 systém využívalo zhruba 600 samospráv. Zlom přišel až s pandemií covidu. „Ukázalo se, že když nemáte telefonní čísla na občany, velmi obtížně jim předáte důležité informace, které se navíc tehdy měnily ze dne na den. Bylo tedy potřeba zajistit efektivní distribuci zásadních sdělení, což rozvoji naší platformy výrazně pomohlo,“ zhodnotil Švrček.
Během několika měsíců Munipolis zdvojnásobil počet zapojených samospráv, a dnes už jeho služby v České republice využívá více než jeden milion občanů v přibližně třech a půl tisících vesnicích a městech, tedy ve zhruba 60 procent všech obcí. A pokud samospráva službu aktivně podporuje, může na ní být registrováno až 80 procent domácností.
Superaplikace funguje jako rozcestník
Nejnovějším krokem v rozvoji firmy je takzvaná superaplikace. Ta rozšiřuje původní komunikační platformu, která umožňovala obcím rozesílat zprávy prostřednictvím SMS, e-mailů, „hlasovek“ či mobilních notifikací, a dává samosprávám možnost „naklikat” si vlastní aplikaci na míru. Tím však její vylepšení ani zdaleka nekončí.
„Občané přes nás mohou hlásit podněty, ve větších městech realizujeme participativní rozpočty a různé dotazníky. Zároveň lze do této aplikace integrovat i další digitální systémy, které města využívají. V současnosti obce často investují stovky tisíc až miliony korun do různých digitálních řešení, o nichž však občané mnohdy ani nevědí,“ vysvětlil Švrček.
Aplikace má fungovat jako jednoduchý digitální rozcestník. Uživatelé si v ní mohou například rezervovat termín na úřad – ať už kvůli registru vozidel, stavebnímu povolení nebo rybářskému lístku. Kromě toho si jejím prostřednictvím lze zamlouvat sportoviště, platit parkovné nebo si půjčovat sdílené kolo, pokud má obec integrované dané dodavatele. V Munipolisu samozřejmě jednotlivé rezervační nebo parkovací systémy nevyvíjejí, jen je s aplikací propojují a následně na ně přesměrují občany tak, aby to pro ně bylo co možná nejjednodušší.
Součástí aplikace je i takzvaná nástěnka, která připomíná sociální sítě. Město zde může sdílet aktuální informace, dokumenty nebo vytvářet rychlé ankety a dotazníky. Uživatelé pak mohou příspěvky lajkovat či sdílet, zatímco možnost komentování zůstává pod kontrolou samosprávy, aby se předešlo nevhodným diskuzím nebo dezinterpretacím.
Velkou výhodou podle Švrčka je, že appka dokáže městům a obcím ušetřit značné množství peněz. Zatímco vlastní vývoj podobné platformy by pro ně znamenal mnohdy investici až několik milionů korun, řešení od české firmy stojí pár tisíc měsíčně, případně nižší desítky tisíc korun jednorázově. Munipolis navíc pamatuje také na lidi, kteří aplikaci stahovat nechtějí nebo nemohou. I proto vedle ní existuje rovněž webový profil, který nabízí úplně stejný obsah.
Lidé nahlásí desetitisíce podnětů
Pokud už si nějaká obec aplikaci od Munipolisu zařídí, musí se samozřejmě naučit, jak s občany komunikovat co možná nejefektivněji. Podle Švrčka je v tomto ohledu zásadní najít rovnováhu mezi informovaností a zahlcením uživatelů. Administrátoři proto procházejí školeními, kde se učí, jak s platformou pracovat tak, aby obsah zůstal relevantní a přehledný. Ve větších městech se obvykle publikují jeden až dva příspěvky denně, celkový průměr je ale nižší – zhruba tři až čtyři příspěvky týdně. Řada samospráv navíc volí formu pravidelných týdenních souhrnů.
Jak již bylo nastíněno, jednou z předních výhod Munipolisu je, že komunikace probíhá oběma směry. Lidé mohou závady a nedostatky nahlásit přímo přes aplikaci nebo zmiňovaný web, přičemž při použití mobilu se automaticky přidává i přesná lokalita. Ve větších městech, jako je Hradec Králové, Zlín nebo Ostrava, takto ročně řeší až tisíce podnětů, celkově jich pak jsou desetitisíce.
Podle Švrčka jde přitom často o problémy, jež by město jinak obtížně identifikovalo a jejichž monitoring by vyžadoval další kapacity. Kromě úspor pak zapojení občanů přináší i větší transparentnost – vedení obcí může lidem ukázat, že jejich podněty nezůstávají bez odezvy, a konkrétního oznamovatele lze navíc informovat o způsobu řešení situace.
Lepší verze intranetu
Sluší se dodat, že Munipolis se se svým řešením rozhodně neomezuje jen na veřejnou správu. Platformu využívají i firmy, především ty s větším počtem zaměstnanců nebo se složitějšími provozy, kde není snadné komunikovat prostřednictvím e-mailů, intranetu či interních chatovacích aplikací. Právě tam může Munipolis sloužit jako centrální komunikační kanál pro informace i přístup k důležitým dokumentům.
„V aplikaci má zaměstnanec k dispozici archiv zpráv, informace o firemních akcích, nové směrnice, dokumenty nebo videa. Zároveň tam najde třeba výplatní pásku, benefity nebo si může požádat o dovolenou. Všechno je dostupné na jedno až dvě kliknutí, aniž by musel přemýšlet, jaký nástroj na co slouží,“ popsal Svrček. Právě tato jednoduchost podle něj řeší také problém roztříštěnosti různých firemních systémů, ve kterých se někdy úplně neorientují ani sami manažeři.
V současnosti Munipolis využívá téměř 300 firem s přibližně 150 tisíci zaměstnanci. Často přitom jde o velké organizace, jako je například Česká pošta, Balíkovna, Denso, CS Cargo nebo Westfalia. Řešení ale našlo uplatnění i u dalších institucí, jako třeba u dopravních podniků, v nemocnicích nebo farnostech.
Vedle Česka má společnost klienty též na Slovensku, v Maďarsku, Německu či Polsku. Expanze do zahraničí je podle zakladatele v segmentu firem jednodušší, protože zde rozhoduje především funkčnost a jazyková lokalizace, nikoliv původ řešení. Samosprávy jsou naopak silně orientované na místní dodavatele, přičemž důležitou roli hraje i důvěra a znalost prostředí. Firma proto intenzivně buduje lokální týmy složené z lidí z daných zemí, kteří rozumějí specifikům tamního trhu.
Do budoucna se chce Munipolis soustředit především na posilování své pozice v zemích, kde už působí nyní. Tyto trhy podle Švrčka nabízejí velký potenciál. Zároveň ale nevylučuje ani expanzi do dalších států, protože vyvinuté řešení je použitelné prakticky kdekoliv.
AI asistent poradí a pomůže
Velkou roli v dalším rozvoji Munipolisu budou mít rovněž nové funkce. Firma se chce soustředit zejména na integrace dalších městských systémů převážně dle požadavků jednotlivých samospráv. „Nedávno jsme uzavřeli partnerství s Úřadem práce České republiky, takže každé město bude mít v aplikaci přehled pracovních nabídek ve svém regionu. Do budoucna si tam navíc bude moci propagovat i vlastní pracovní pozice,“ shrnul Švrček.
Další plánovanou novinkou je zapojení umělé inteligence. Firma již dnes nabízí AI asistenta, který je občanům k dispozici nepřetržitě a pomůže jim s orientací ve službách města. Výhodou je též schopnost komunikovat v různých jazycích, což ocení zejména cizinci. Asistent tedy může fungovat jako „nikdy nespící úředník“, který odpovídá na dotazy i mimo běžnou pracovní dobu.
„Doufám, že tak jako se v případě měst stala digitální komunikace standardní součástí jejich fungování, nastane to samé rovněž u velkých firem. Třeba v kombinaci se zaměstnaneckou aplikací, napojenou na další systémy zaměstnavatele. Právě Munipolis přitom nabízí všechny potřebné funkce, a zároveň je mnohem levnější, než pokud by se město či společnost pustilo do vývoje vlastního řešení,“ uzavřel Švrček.